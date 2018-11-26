Ä°zmir'in yaylalarÄ±nda Ã¼retilen kestaneyi Ä°zmirli yiyemiyor

Ä°zmir'de Ã¼retilen kestanenin yÃ¼ksek fiyatÄ±, ne pazarcÄ±larÄ± ne de vatandaÅŸlarÄ± memnun ediyor.

Umut KARAKOYUN

Ä°zmir'in ÖdemiÅŸ ilçesi yaylalarÄ±nda üretimi yapÄ±lan kestane, pazar tezgahlarÄ±nda satÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. KilogramÄ± 20 liradan satÄ±lan kestanenin alÄ±cÄ±sÄ± çÄ±kmazken, pazarcÄ± esnafÄ±, fiyatÄ±n yüksekliÄŸi nedeniyle Ä°zmirlilerin kestaneye hasret kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SoÄŸuk kÄ±ÅŸ günlerinin vazgeçilmez tatlarÄ± arasÄ±nda olan kestane, pazar tezgahlarÄ±nda satÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ancak kilogramÄ± 20 liradan satÄ±lan kestane, talep görmedi. ÖdemiÅŸ'te üretilen ve pazarda satÄ±lan kestanenin yüksek fiyatÄ±, pazarcÄ±larÄ±n da satÄ±ÅŸ yapamamasÄ±na neden oldu. PazarcÄ± esnafÄ±ndan Osman Özer (50), kestane satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n eskisi gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ürünün çoÄŸu ihraç edildiÄŸi için fiyatÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸunu söyledi.

Osman Özer (FotoÄŸraf: Umut Karakoyun/DHA)

Evlerde soba kullanÄ±mÄ±nÄ±n yaygÄ±n olmamasÄ±nÄ±n da satÄ±ÅŸlarÄ±n düÅŸmesinde etkili olduÄŸunu savunan Özer, "Kestanenin fiyatÄ± 20 liranÄ±n altÄ±nda deÄŸil. Böyle olunca vatandaÅŸlar alamÄ±yor. Türkiye'de birçok eve kestane girmiyor. FiyatÄ±ndan dolayÄ± insanlar yiyemiyor. Geçen yÄ±l da pahalÄ±ydÄ±. Kestane Ä°zmir'de üretiliyor ama Ä°zmirlinin evine girmiyor. SatÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±labilmesi için en fazla 15 liradan satÄ±lmalÄ±. Pazara gelenler bunu alamÄ±yor. Biz de pazarcÄ± olarak ürünü satamÄ±yoruz. Sirkülasyon olmadÄ±ÄŸÄ± için karÄ±mÄ±z olmuyor. Bu mal bitse ve bundan 2 lira bile kazansam zoruma gitmeyecek ama satÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± zaman bir ÅŸey yapamÄ±yoruz. Asgari ücret ile geçinen birisinin bunu alma ÅŸansÄ± yok" diye konuÅŸtu.

'REKOLTE DÜÅžTÜ'

Mehmet Åžahin (FotoÄŸraf: Umut Karakoyun/DHA)

Mehmet Åžahin (35) ise geçen yÄ±la göre kestaneye talebin az olduÄŸunu belirtti. Bu sene satÄ±ÅŸlarÄ±n geçen yÄ±llara göre düÅŸük kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Åžahin, "Kestane fiyatlarÄ± bana göre çok yüksek deÄŸil. Havalar sÄ±cak olduÄŸu için üründe kurtlanma, bozulma da var. Bu da rekoltenin düÅŸmesine neden oluyor. Kaliteli ürün az. FiyatlarÄ± yüksek buluyorlar ama 4 yÄ±ldÄ±r fiyatlar aynÄ± seviyelerde. Ä°nsanlarÄ±n alÄ±m gücü düÅŸtü. Sebze ve meyve fiyatlarÄ± yüksek. Bu nedenle insanlarÄ±n önceliÄŸi zorunlu ihtiyaçlar oluyor. Kestaneye para kalmÄ±yor. Birçok insan bunlarÄ± yiyemiyor" dedi.

Soner Karaman (28) da satÄ±ÅŸ yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±; ancak gelecek günlerde satÄ±ÅŸlarÄ±n artmasÄ±nÄ± beklediklerini söyledi. Murat Gül (24) ise "Fiyatlar bu yÄ±l çok yüksek daha da yükselecek. Ürünün büyük bölümü Ä°stanbul'a gidiyor. Burada kestane pek kalmÄ±yor. O nedenle Ä°zmir'de pahalÄ±" diye konuÅŸtu. (Ä°zmir/DHA)

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