Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeline 'FETÃ–' operasyonu

Ankara'da Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 43'Ã¼ muvazzaf 48 kiÅŸi ile 'sivil imam' olduÄŸu iddia edilen 3 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 43'ü muvazzaf 48 kiÅŸi ile "sivil imam" olduÄŸu iddia edilen 3 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, örgütün "sivil mahrem imamlarÄ±" ile ankesörlü telefondan haberleÅŸtiÄŸi iddia edilen Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan biri yarbay, 5'i binbaÅŸÄ±, 7'si yüzbaÅŸÄ± 48 kiÅŸi ile bu kiÅŸilerin baÄŸlantÄ± kurduÄŸu 3 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube ekipleri, ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için operasyon düzenledi.

HakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen askerlerden 43'ünün muvazzaf, "sivil mahrem imam" olduÄŸu iddia edilen isimlerin ise kamu çalÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi. (Ankara/AA)

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