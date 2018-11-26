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ArÅŸiv FotoÄŸraf: BergtuÄŸ Öncü/DHA
IÄŸdÄ±r'da karakola roketli saldÄ±rÄ±da 1 asker yaralandÄ±
26 KasÄ±m 2018 10:43
IÄŸdÄ±r'da PKK'lilerce sÄ±nÄ±r karakoluna dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±da 1 asker yaralandÄ±.
IÄŸdÄ±r'da sÄ±nÄ±r karakoluna gerçekleÅŸtirilen roketli saldÄ±rÄ±da 1 asker yaralandÄ±.
Türkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Åžehit Bülent AydÄ±n Hudut Karakolu'na gece yarÄ±sÄ± düzenlenen roketli saldÄ±rÄ±da yaralanan asker IÄŸdÄ±r Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ± askerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.
SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± baÅŸlatÄ±lan operasyonun sürdüÄŸü bildirildi. (IÄŸdÄ±r/DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 10:49
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