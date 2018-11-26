ReyhanlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ±nda mÃ¼ebbet hapis istemi

ReyhanlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen Yusuf Nazik iÃ§in 53 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istendi.

ReyhanlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen Yusuf Nazik için 53 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± istendi.

REYHANLI SALDIRISI VE DAVA SÜRECÄ°

Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilçesinde 11 MayÄ±s 2013'te 52 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve çok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± iki ayrÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirilmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±da yaralanan bir kiÅŸinin daha sonra hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, ölü sayÄ±sÄ± 53’e yükselmiÅŸti. ReyhanlÄ± Belediyesi yanÄ± ile PTT binasÄ± önünde gerçekleÅŸen patlamalarda 912 konut, 891 iÅŸ yeri ve 148 araç zarar görmüÅŸtü.

ReyhanlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± davasÄ±nda karar 23 Åžubat 2018’de çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Buna göre, bombalÄ± eyleme iliÅŸkin yargÄ±lamasÄ± süren 33 kiÅŸiden 9’u aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 10:42

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