AKP'de 20 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ± aÃ§Ä±klanacak

Görsel: AKP logosu

AKP'de 20 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ± aÃ§Ä±klanacak

    • 27 KasÄ±m 2018 08:20

    AKP, Ankara ve Ä°zmir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 20 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± bugÃ¼nkÃ¼ grup toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klayacak.

    AKP, Ankara ve Ä°zmir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10'u büyük ÅŸehir 20 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± bugün grup toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klayacak.

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan cumartesi günü AKP aday tanÄ±tÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ±nda 14 büyük ÅŸehir, 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

    ToplantÄ±da, Ankara, Ä°zmir, BalÄ±kesir, Trabzon, EskiÅŸehir, Hatay, Konya, Mardin, MuÄŸla ve Sakarya büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, ÇankÄ±rÄ±, Çorum, Karaman, MuÅŸ, UÅŸak, Yozgat ve Sivas'Ä±n belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n açÄ±klanacaÄŸÄ± bildirildi.

    T24'ün kulis haberine göre ismi belli olan 15 aday ÅŸöyle:

    Çorum: Halil Ä°brahim AÅŸkÄ±n

    Bingöl: Erdal ArÄ±kan

    Karaman: Mahmut Sami Åžahin

    Sivas: Hilmi Bilgin

    MuÅŸ: Feyat Asya

    Sakarya: Ekrem Yüce

    Mardin: Vecdi Kahraman

    UÅŸak: Mehmet ÇakÄ±n

    Hatay: Ä°brahim Güler

    BalÄ±kesir: Yücel YÄ±lmaz

    Trabzon: Murat ZorluoÄŸlu

    Çanakkale: Ayhan Gider

    Konya: UÄŸur Ä°brahim Altay

    Ankara: Mehmet Özhaseki

    Ä°zmir: Nihat Zeybekci (HABER MERKEZÄ°)

    Nihat Zeybekci kimdir?

    Mehmet Ã–zhaseki kimdir?

    ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 11:13
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