Görsel: AKP logosu
AKP'de 20 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ± aÃ§Ä±klanacak
AKP, Ankara ve Ä°zmir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 20 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± bugÃ¼nkÃ¼ grup toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klayacak.
AKP, Ankara ve Ä°zmir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10'u büyük ÅŸehir 20 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± bugün grup toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan cumartesi günü AKP aday tanÄ±tÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ±nda 14 büyük ÅŸehir, 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.
ToplantÄ±da, Ankara, Ä°zmir, BalÄ±kesir, Trabzon, EskiÅŸehir, Hatay, Konya, Mardin, MuÄŸla ve Sakarya büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, ÇankÄ±rÄ±, Çorum, Karaman, MuÅŸ, UÅŸak, Yozgat ve Sivas'Ä±n belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n açÄ±klanacaÄŸÄ± bildirildi.
T24'ün kulis haberine göre ismi belli olan 15 aday ÅŸöyle:
Çorum: Halil Ä°brahim AÅŸkÄ±n
Bingöl: Erdal ArÄ±kan
Karaman: Mahmut Sami Åžahin
Sivas: Hilmi Bilgin
MuÅŸ: Feyat Asya
Sakarya: Ekrem Yüce
Mardin: Vecdi Kahraman
UÅŸak: Mehmet ÇakÄ±n
Hatay: Ä°brahim Güler
BalÄ±kesir: Yücel YÄ±lmaz
Trabzon: Murat ZorluoÄŸlu
Çanakkale: Ayhan Gider
Konya: UÄŸur Ä°brahim Altay
Ankara: Mehmet Özhaseki
Ä°zmir: Nihat Zeybekci (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 11:13
ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi