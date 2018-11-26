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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 10:37
Görsel: AKP logosu
AKP 20 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klayacak
26 KasÄ±m 2018 10:17
AKP, Ankara ve Ä°zmir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 20 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± yarÄ±nki grup toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klayacak.
AKP, Ankara ve Ä°zmir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 20 ilin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± yarÄ±n grup toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan cumartesi günü AKP aday tanÄ±tÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ±nda 14 büyükÅŸehir, 26 il belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.
ToplantÄ±da, Ankara, Ä°zmir, BalÄ±kesir, Trabzon, EskiÅŸehir, Hatay, Konya, Mardin, MuÄŸla ve Sakarya büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, ÇankÄ±rÄ±, Çorum, Karaman, MuÅŸ, UÅŸak, Yozgat ve Sivas'Ä±n belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n açÄ±klanacaÄŸÄ± bildirildi. (Ankara/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 10:37
ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi
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