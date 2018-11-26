AtaÅŸehirâ€™de bir okulda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildi

AtaÅŸehir'de bir okulda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, okulda eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.

Ä°stanbul AtaÅŸehir’de elektrik panolarÄ±ndan yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±n itfaiye ekiplerince söndürülürken, okulda eÄŸitime bir gün ara verildi.

AlÄ±nan bilgiye göre Örnek Mahallesi, Ä°ncirliova Sokak'ta bulanan Ä°hsan KurÅŸunoÄŸlu Ortaokulu'nda, elektrik panolarÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen yangÄ±n üzerine, itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi yönlendirildi.

YangÄ±n, ekiplerin çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu kÄ±sa sürede söndürüldü. Ekipler okulda duman tahliyesi yaparken, öÄŸrenciler okula alÄ±nmadÄ±. Hasar meydana gelen okulda eÄŸitime 1 gün ara verildi. (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 10:22

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