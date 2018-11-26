Pek Ã§ok kentte sendikacÄ± ve siyasilere operasyon, Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±

SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¶nÃ¼l Erden ve HDP eski milletvekili MÃ¼lkiye Birtaneâ€™nin de aralarÄ±nda olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da sendikacÄ±, siyasetÃ§i, avukat gÃ¶zaltÄ±nda.

Birçok kentte sabah saatlerinde yapÄ±lan operasyonlarda SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden ve HDP eski milletvekili Mülkiye Birtane’nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da sendikacÄ±, siyasetçi ve avukat gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Sabah saatlerinde birçok kentte siyasetçilere ve sendikacÄ±lara yönelik operasyonlar yapÄ±ldÄ±. Mezopotamya AjansÄ±'nÄ±n haberine göre Ankara, Ä°zmir, DiyarbakÄ±r, Ä°stanbul ve Bursa’da yapÄ±lan polis operasyonlarÄ± ile çok sayÄ±da isim gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara’da yapÄ±lan operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES), Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri SendikasÄ± (TÜMBEL-SEN), HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) yönetici ve üyeleri yer aldÄ±.

GözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerden isimlerine ulaÅŸÄ±lan bazÄ±larÄ± ÅŸunlar: SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden, SES emekli üyesi Ramazan TaÅŸ, TÜM BEL-SEN Genel Sekreteri YÄ±lmaz YÄ±ldÄ±rÄ±mcÄ±, TÜM BEL-SEN Merkez Yürütme Kurulu üyesi Adem Kaya, TÜM BEL-SEN Denetleme Kurulu BaÅŸkanÄ± Yusuf Güler, HDP eski il yöneticisi BahadÄ±r Demircan, HDP Yenimahalle eski Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mahabat AkÄ±n, HDP Çankaya eski ilçe yöneticisi Davut ÇalÄ±ÅŸÄ±r, Haydar ÜstündaÄŸ, Zeki IÅŸÄ±l, Lezgin Kutup, AydÄ±n KeleÅŸ ve Avukat Emrah Öner.

DÄ°YARBAKIR’DA ESKÄ° MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° GÖZALTINA ALINDI

DiyarbakÄ±r’da ise, HDP Kars eski Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Üyesi Mülkiye Birtane, evine yapÄ±lan baskÄ±n sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Birtane’nin merkez YeniÅŸehir ilçesindeki adresine giden polisler evde arama yaptÄ±. ArdÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan Birtane, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü.

Ä°ZMÄ°R’DE 20’YÄ° AÅžKIN Ä°SÄ°M GÖZALTINDA

Ä°zmir’de yapÄ±lan operasyonlarda ise HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Mahfuz Güleryüz ve Parti Meclisi (PM) üyesi Gülay Gün Bilici'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 20’yi aÅŸkÄ±n isim gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Güleryüz, Ankara’da yapÄ±lacak olan MYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak için gittiÄŸi Adnan Menderes HavaalanÄ±’nda polislerce gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. PM üyesi Bilici ve HDP Menemen Ä°lçe Yöneticisi Mustafa AydÄ±n ile parti üyesi Katibe Ekyüce'nin de bulunduÄŸu isimler ise evlerine yapÄ±lan baskÄ±nlarÄ±n ardÄ±ndan gözalatÄ±na alÄ±nÄ±p, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü TEM Åžube’ye götürüldü.

Ä°stanbul’da da Nimet Acar isimli stajyer bir avukat, kaldÄ±ÄŸÄ± eve yapÄ±lan operasyonla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Acar, Vatan Caddesi’nde Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü.

SES: MÜCADELEMÄ°Z ENGELLENEMEZ

SES'in resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda "SaÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçilerinin mücadelesini engellemeye dönük bu tutumu kabul etmiyoruz, EÅŸ BaÅŸkanÄ±mÄ±z derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n" denildi.

EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Gönül Erden bu sabah evi basÄ±larak hukuksuzca gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. SaÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçilerinin mücadelesini engellemeye dönük bu tutumu kabul etmiyoruz, EÅŸ BaÅŸkanÄ±mÄ±z derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n. pic.twitter.com/bd4xsHmcRt — sesgenelmerkezi (@sesgenelmerkezi) November 26, 2018

(HABER MERKEZÄ°)

SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¶nÃ¼l Erden: Taleplerimiz TÄ°S KurultayÄ±â€™yla somutlaÅŸacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 10:27

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