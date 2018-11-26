KESK ve HDP Ã¼yelerine operasyon, Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±

SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¶nÃ¼l Erden ve HDP eski milletvekili MÃ¼lkiye Birtaneâ€™nin de aralarÄ±nda olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da sendikacÄ±, siyasetÃ§i, avukat gÃ¶zaltÄ±nda.

Ankara’da KESK’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n yöneticileri ve birçok siyasetçi sabah saatlerinde evlerine yapÄ±lan operasyonla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden ve HDP Kars eski Milletvekili Mülkiye Birtane'nin de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmanÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ± protesto etmek için Sakarya Caddesi’nde gerçekleÅŸen Beyaz Bayrak eylemi nedeniyle baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Ankara'da yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 16 kiÅŸi arasÄ±nda HDP Kars eski milletvekili Mülkiye Birtane de bulunuyor. DiyarbakÄ±r’da gözaltÄ±na alÄ±nan Birtane'nin Ankara’ya getirilmesi bekleniyor.

GözaltÄ±na listesindeki diÄŸer isimler ÅŸöyle; Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri YÄ±lmaz YardÄ±mcÄ±, Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Adem Kaya, Tüm Bel-Sen Denetleme Kurulu BaÅŸkanÄ± Yusuf Güler, SES üyesi emekli Ramazan TaÅŸ, HDP Eski Ankara Ä°l Yöneticisi BahadÄ±r Demircan, HDP Eski Ankara Ä°l Yöneticisi Avukat Emrah Öner, HDP Ankara Eski Ä°l Yöneticisi Haydar ÜstündaÄŸ, HDP Çankaya Ä°lçe Yöneticisi Davut ÇalÄ±ÅŸÄ±r, HDK üyesi Zeki IÅŸÄ±l, HDK Yenimahalle Eski Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mahabat AkÄ±n, HDP Üyesi Ayden KeleÅŸ, HDP ESKi Ankara Ä°l Yönetin Kurulu Üyesi Tansunur Åžengül, DBP Üyeleri Lezgin Kutup, Ä°brahim Onat.

SavcÄ±lÄ±kla görüÅŸtüklerini belirten Avukat Atiye ArÄ±kan, gözaltÄ±larÄ±n 2016 yÄ±lÄ±ndaki sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla Sakarya Caddesi’nde gerçekleÅŸen Beyaz Bayrak eylemi nedeniyle baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma çerçevesinde gerçekleÅŸtiÄŸini aktardÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlara “terör örgütü propagandasÄ±” suçlamasÄ± yöneltildiÄŸini belirten ArÄ±kan, savcÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na öÄŸleden sonra baÅŸlanacaÄŸÄ± bilgisini verdiÄŸini paylaÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

DÄ°YARBAKIR’DA ESKÄ° MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° GÖZALTINA ALINDI

DiyarbakÄ±r’da, HDP Kars eski Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Üyesi Mülkiye Birtane, evine yapÄ±lan baskÄ±n sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Birtane’nin merkez YeniÅŸehir ilçesindeki adresine giden polisler evde arama yaptÄ±. ArdÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan Birtane, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü.

KESK: OHAL UYGULAMALARI SÜRÜYOR

KESK ve baÄŸlÄ± sendikalarÄ± operasyona tepki gösterdi. KESK'e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n yöneticilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± SES Genel Merkezi'nde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik, OHAL uygulamalarÄ±nÄ±n tüm hÄ±zÄ±yla devam ettiÄŸini söyledi. Bozgeyik, “Hukuk tanÄ±maz saldÄ±rÄ±lara son verilmelidir” dedi. GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n adreslerinin belli olduÄŸunu ve çaÄŸrÄ±lmalarÄ± durumunda ifade verebileceklerini söyleyen Bozgeyik, “Ancak iktidar gözaltÄ± ve tutuklamalar yoluyla muhalif kesimleri sindirmeyi, korku dalgasÄ± yaratmayÄ± hedeflediÄŸinden bu politikayÄ± özellikle ve sistematik olarak uygulamaktadÄ±r. Ä°ktidarlarÄ±nÄ± sürdürmek ve faÅŸizan politikalarÄ±na meÅŸruiyet kazandÄ±rmak için demokratik eylem ve etkinliklere katÄ±lmamÄ±z yasa dÄ±ÅŸÄ± faaliyetlermiÅŸ gibi sunuluyor. ToplantÄ± ve gösteri hakkÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±mÄ± valiliklerin ya da idarecilerin insafÄ±na baÄŸlÄ± deÄŸildir. Valilerin keyfiliklerine uymak zorunda deÄŸiliz. Anayasa'ya aykÄ±rÄ± yasaklara ve talimatlara uyma yükümlülüÄŸümüz yoktur” dedi.

BasÄ±n açÄ±klamalarÄ±na ve mitinglere katÄ±lÄ±mÄ±n, düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mlar ve benzeri demokratik eylem ve etkinliklerin Anayasa ile güvence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ temel hak ve özgürlükler olduÄŸunu kaydeden Bozgeyik, “Bu nedenle deÄŸil gözaltÄ±na alÄ±nmak, soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± dahi Anayasa ihlalidir”dedi.

BARIÅž TALEBÄ° GÖZALTI GEREKÇESÄ° OLDU!

2016 yÄ±lÄ±nda SES’in saÄŸlÄ±k ve yaÅŸam hakkÄ±nÄ± savunmak amacÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ± kararla yapÄ±lan Beyaz Bayrak eyleminde barÄ±ÅŸ talebinin ifade edildiÄŸini ve çok sayÄ±da kurumun eylemi desteklediÄŸi söyleyen Bozgeyik, “Beyaz Bayrak eylemine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± öÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. BarÄ±ÅŸ talebi suç unsuru olarak görülmesi kabul edilemez. Ülkemizde ve bölgemizde çatÄ±ÅŸmalarÄ±n her gün biraz daha tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± bir süreçte barÄ±ÅŸ talebini dile getirmek kadar insani baÅŸka hangi talep olabilir! Emekçiler dün olduÄŸu gibi bugün ve bundan sonra da bedeli ne olursa olsun barÄ±ÅŸ için mücadele edecektir” diye konuÅŸtu. Temel hak ve özgürlüklerin hiçbir dönemde bu kadar ihlal edilmediÄŸine söyleyen Bozgeyik, yönetici ve üyelerinin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

SES: MÜCADELEMÄ°Z ENGELLENEMEZ

SES'in resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda "SaÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçilerinin mücadelesini engellemeye dönük bu tutumu kabul etmiyoruz, EÅŸ BaÅŸkanÄ±mÄ±z derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n" denildi.



EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Gönül Erden bu sabah evi basÄ±larak hukuksuzca gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. SaÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçilerinin mücadelesini engellemeye dönük bu tutumu kabul etmiyoruz, EÅŸ BaÅŸkanÄ±mÄ±z derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n. pic.twitter.com/bd4xsHmcRt — sesgenelmerkezi (@sesgenelmerkezi) November 26, 2018

SES Merkez Yönetim Kurulu, sabahÄ±n erken saatlerinde baÅŸlayan gözaltÄ±larla ilgili yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden'in herhangi bir gerekçe gösterilmeden evinden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, "OHAL ve sonrasÄ±nda devam eden antidemokratik, hukuksuz uygulamalara bir yenisi daha eklendi." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, "UluslararasÄ± sözleÅŸmeler ve Anayasa ile güvence altÄ±na alÄ±nan ifade ve düÅŸünce özgürlüÄŸü ile en temel demokratik haklarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± ( basÄ±n açÄ±klamasÄ±, miting v.b.) siyasi iktidar tarafÄ±ndan suç olarak gösterilmekte ve bu haklarÄ±nÄ± kullananlar gözaltÄ±na alÄ±nmaktadÄ±r." denildi. YapÄ±lan gözaltÄ±larÄ±n emek, demokrasi, insan haklarÄ± mücadelesinin yanÄ± sÄ±ra saÄŸlÄ±k hakkÄ± mücadelesini de sindirmeye yönelik bir adÄ±m olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada, SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ve gözaltÄ±na alÄ±nan diÄŸer sendika yönetici ve üyeleri ile demokratik kurum temsilcilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi. (Ankara/EVRENSEL)

Ä°ZMÄ°R’DE 20’YÄ° AÅžKIN Ä°SÄ°M GÖZALTINDA

Ä°zmir’de yapÄ±lan operasyonlarda ise HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Mahfuz Güleryüz ve Parti Meclisi (PM) üyesi Gülay Gün Bilici'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 20’yi aÅŸkÄ±n isim gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Güleryüz, Ankara’da yapÄ±lacak olan MYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak için gittiÄŸi Adnan Menderes HavaalanÄ±’nda polislerce gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. PM üyesi Bilici ve HDP Menemen Ä°lçe Yöneticisi Mustafa AydÄ±n ile parti üyesi Katibe Ekyüce'nin de bulunduÄŸu isimler ise evlerine yapÄ±lan baskÄ±nlarÄ±n ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü TEM Åžube’ye götürüldü.

Ä°stanbul’da da Nimet Acar isimli stajyer bir avukat, kaldÄ±ÄŸÄ± eve yapÄ±lan operasyonla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Acar, Vatan Caddesi’nde Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü. (HABER MERKEZÄ°)

SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¶nÃ¼l Erden: Taleplerimiz TÄ°S KurultayÄ±â€™yla somutlaÅŸacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 14:00

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