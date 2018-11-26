'Meral AkÅŸener, CHP'den Ankara'yÄ± isteyecek' iddiasÄ±

Meral AkÅŸener'in CHP'den Ä°stanbul ve Ä°zmir'deki desteÄŸe karÅŸÄ±lÄ±k Ankara'da Ä°YÄ° Parti adayÄ±nÄ±n desteklenmesini isteyeceÄŸi belirtiliyor.

CHP ile Ä°YÄ° Parti arasÄ±nda yerel seçimlerde belli kentlerde ittifak yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin görüÅŸmeler sürüyor. Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'in Ä°stanbul ve Ä°zmir'de CHP'nin, Ankara'da Ä°YÄ° Parti adayÄ±nÄ±n desteklenmesi görüÅŸünde olduÄŸu öne sürülüyor.

Hürriyet YazarÄ± Ahmet Hakan'a konuÅŸan AkÅŸener, ittifaklarÄ±n önemine dikkat çekiyor: "Bundan sonra Türkiye’de siyasetin ittifaklarla yürüyeceÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Ä°stanbul ve Ankara’yÄ± alma ÅŸansÄ±mÄ±z var. Hepimiz aday çÄ±karÄ±rsak alamayÄ±z. Ä°ttifakla alabiliriz."

AkÅŸener', AKP-MHP ittifakÄ±ndan örnek veriyor ve buna göre hakkaniyetli bir pazarlÄ±k yürütülmesi gerektiÄŸi görüÅŸünde: "AK Parti, MHP’nin dört katÄ± oy aldÄ± ve MHP üç büyük ÅŸehri AK Parti’ye bÄ±raktÄ±. CHP ise Ä°YÄ° Parti’nin iki katÄ± oy aldÄ±. Tablo budur. Bu tablonun gerektirdiÄŸi hakkaniyetin saÄŸlanmasÄ± ÅŸarttÄ±r."

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile ittifaka gidilmesi konusunda aynÄ± fikirde olduklarÄ±nÄ± ancak henüz somut adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AkÅŸener, "CHP 14 büyükÅŸehirden Ä°zmir, MuÄŸla, AydÄ±n, TekirdaÄŸ ve BalÄ±kesir’i masaya getirmek istemiyor. Geriye 9 il kalÄ±yor. Üzerinde çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z iÅŸte bu 9 büyükÅŸehirdir" bilgisini veriyor.

AkÅŸener, Ä°stanbul ve Ankara seçimlerine dikkat çekerek "Ä°ktidar bu iki ili kaybedeceÄŸi endiÅŸesi içinde... Bu nedenle MHP ile ittifakÄ± yeniden Ä±sÄ±ttÄ±lar... EÄŸer iktidarÄ±n kaybetme endiÅŸesi varsa bizim için de kazanma umudu vardÄ±r. Hepimiz ayrÄ± adaylarla çÄ±karsak alamayÄ±z. Ä°stanbul ve Ankara’da hakkaniyetli bir çözüm bulmamÄ±z gerekiyor" diyor.

Ankara için iki partiyle de adÄ± geçen Mansur YavaÅŸ hakkÄ±nda konuÅŸan AkÅŸener, "Mansur Bey’le ben hiç görüÅŸmedim. ArkadaÅŸlardan gidip gelenler var. Daha önce de söylemiÅŸtim: Mansur Bey bizden aday olmayÄ± tercih ederse memnun olurum. Ancak kamuoyuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalara bakÄ±lÄ±rsa Mansur Bey’in öncelikli tercihinin CHP olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. BakalÄ±m görüÅŸmelerde nasÄ±l bir noktaya varÄ±lacak." ifadelerini kullanÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 09:43

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