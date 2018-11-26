LGS kapsamÄ±ndaki merkezi sÄ±nav 1 Haziranâ€™da yapÄ±lacak

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Liselere GeÃ§iÅŸ Sistemi (LGS) kapsamÄ±ndaki merkezi sÄ±navÄ±n tarihini 1 Haziran 2019 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB) Liselere GeçiÅŸ Sistemi (LGS) kapsamÄ±ndaki merkezi sÄ±navÄ±n tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi.

MEB yetkililerinin verdiÄŸi bilgiye göre, 2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± sonunda sÄ±navla öÄŸrenci alacak ortaöÄŸretim kurumlarÄ±na iliÅŸkin merkezi sÄ±nav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamÄ±ndaki merkezi sÄ±nav 1 Haziran 2019'da yapÄ±lacak.

Ä°ki oturum olarak düzenlenecek sÄ±navda, soru sayÄ±sÄ± ve ders daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadÄ±. SÄ±nav, 8. sÄ±nÄ±f öÄŸretim programlarÄ± esas alÄ±narak yapÄ±lacak. SÄ±nav, iki bölüm halinde ve aynÄ± gün uygulanacak. SÄ±navda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

SAYISAL ALAN TESTÄ°NÄ°N SÜRESÄ° ARTIRILDI

BakanlÄ±k, sayÄ±sal alan sÄ±nav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Buna göre, sÄ±navÄ±n birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluÅŸacak ve 75 dakika süre verilecek. Ä°kinci bölüm ise 40 soruluk sayÄ±sal alan testinden oluÅŸacak ve 80 dakika süre tanÄ±nacak.

ÖRNEK SORU KÄ°TAPÇIÄžI HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, DeÄŸerlendirme ve SÄ±nav Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü, ekim ve kasÄ±m aylarÄ±nda öÄŸrencilere yardÄ±mcÄ± olmak için örnek soru kitapçÄ±klarÄ± yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçÄ±ÄŸÄ± yayÄ±mlanarak devam edileceÄŸi bildirildi. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 10:02

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