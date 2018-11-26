Elektrik borcundan dolayÄ± 2 bin 666 Ã§iftÃ§i icralÄ±k oldu

Ã‡iftÃ§iler sulamada kullanÄ±dÄ±klarÄ± elektrik yÃ¼zÃ¼nden icralÄ±k oluyor.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanÄ±tlayan Enerji BakanÄ± Fatih Dönmez, 2 bin 666 çiftçinin sulamada kullanÄ±lan elektrik borcundan dolayÄ± icralÄ±k olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Sözcü'den Deniz Ayhan'Ä±n haberine göre, CHP'li Gürer, tarÄ±msal sulama aboneliÄŸinden kaynaklanan elektrik enerjisi borcu olan çiftçilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyeti soru önergesiyle TBMM gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Gürer'in önergesine yanÄ±t veren Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez, 66 bin 978 çiftçinin faizli borcunun bulunduÄŸunu, 2 bin 666 çiftçinin ise icralÄ±k olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. YapÄ±landÄ±rÄ±lan borç ödemelerinin 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Dönmez ÅŸunlarÄ± kaydetti, “BazÄ± vergi kanunlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na dair yasa kapsamÄ±nda tarÄ±msal sulama abonelerinin kamu dönemine ait borçlarÄ±, 31.12.2019 tarihine kadar TEDAÅž'a iletilmek üzere daÄŸÄ±tÄ±m/perakende satÄ±ÅŸ ÅŸirketlerine veya TEDAÅž'a yazÄ±lÄ± baÅŸvurulmasÄ± halinde yÄ±lda 5 taksit ÅŸeklinde ödenmek üzere 5 yÄ±la kadar vade farksÄ±z yapÄ±landÄ±rÄ±lmadadÄ±r. Faizli borcu bulunan tarÄ±msal sulama abone sayÄ±sÄ± 66 bin 978'dir. Yasal takibe alÄ±nan tarÄ±msal sulama abone sayÄ±sÄ± 2 bin 666'dÄ±r.”

‘YAPILANDIRMA ÅžARTLARI ÇÄ°FTÇÄ°LER LEHÄ°NE DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMELÄ°’

CHP Milletvekili Gürer ise çiftçilerin en önemli girdi maliyetleri arasÄ±nda tarÄ±msal sulamadan kaynaklanan elektrik enerjisinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Türkiye'de 2 milyon 100 bin civarÄ±ndaki çiftçinin yaklaÅŸÄ±k 67 bininin elektrik borcunu zamanÄ±nda ödeyemediÄŸi için faizli borçlu durumuna düÅŸtüÄŸünü ifade eden Gürer, “Girdi maliyetlerinin sürekli arttÄ±ÄŸÄ± ülkemizde özellikle elektrik enerjisi borçlarÄ± yüzünden binlerce çiftçimiz ciddi maÄŸduriyet yaÅŸamaktadÄ±r. YaklaÅŸÄ±k 60 bin çiftçi yapÄ±landÄ±rma müracaatÄ±nda bulunmamÄ±ÅŸ. YapÄ±landÄ±rmanÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ±n çiftçiler lehine deÄŸiÅŸtirilmesi gerekiyor” dedi.

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