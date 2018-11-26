Yeni Zelanda'da karaya vuran 145 balina Ã¶ldÃ¼

Yeni Zelandaâ€™nÄ±n Stewart AdasÄ± sahilinde karaya vuran ve denize dÃ¶nemeyen 145 pilot balinanÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DOC), 145 pilot balinanÄ±n henüz bilinmeyen bir nedenle ülkenin güneyinde yer alan Rakiura/Stewart AdasÄ± sahilinde karaya oturduÄŸunu ve öldüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

DOC Rakiura Operasyon Müdürü Ren Leppens, Mason Körfezi'nin güney ucunda karaya vurduÄŸu tespit edilen balinalarÄ± bulduklarÄ±nda çoÄŸunun ölmüÅŸ olduÄŸunu, hayatta kalan ancak kurtarÄ±lmalarÄ± mümkün olmayan memelilere de ötanazi uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ötanazi uygulamasÄ±nÄ±n üzücü fakat bu tür durumlarda gerekli olduÄŸunu aktaran Leppens, "Ne yazÄ±k ki kalan balinalarÄ± baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yeniden yüzdürme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± son derece düÅŸüktü." dedi.

KARAYA OTURMA VAKALARI

Yeni Zelanda kÄ±yÄ±larÄ±nda geçmiÅŸ yÄ±llarda da sÄ±klÄ±kla yaÅŸanan balinalarÄ±n karaya vurmasÄ±nÄ±n nedeni tam olarak bilinmiyor ancak bazÄ± faktörler belirlenmiÅŸ durumda.

Bu faktörler arasÄ±nda, memelilerin seyrüsefer hatasÄ±, denizlerdeki coÄŸrafi özellikler, sularÄ±n hÄ±zla yükselip düÅŸmesi (gelgit), bir avcÄ± tarafÄ±ndan kovalanmalarÄ±, balinalarÄ±n avlarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸ sulara kadar kovalamasÄ±, gruplarÄ±ndaki hasta bir balinayÄ± korumaya çalÄ±ÅŸmalarÄ± veya ÅŸiddetli hava koÅŸullarÄ± yer alÄ±yor.

Dünyada balinalarÄ±n karaya oturmasÄ± vakalarÄ±nÄ±n en yaygÄ±n görüldüÄŸü ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’nÄ±n Güney AdasÄ±’ndaki AltÄ±n Körfez sahilinde Åžubat 2017’de karaya vuran 450 pilot balinanÄ±n yüzde 70’i, 2009 yÄ±lÄ±nda Chatham AdalarÄ± yakÄ±nÄ±nda 100'den fazla pilot balina ölmüÅŸtü. (Melbourne/AA)

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