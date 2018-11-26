Lice'ye baÄŸlÄ± 11 kÃ¶y ve mezrada sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esine baÄŸlÄ± 4 kÃ¶y ve 7 mezrada, kÄ±rsal bÃ¶lgedeki dÃ¼zenlenecek askeri operasyon gerekÃ§esiyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesine baÄŸlÄ± 4 köy ve 7 mezra kÄ±rsalÄ±nda düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"Ä°limiz Lice ilçesi mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindeki daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ±, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadÄ±yla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar görmemesi amacÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine baÄŸlÄ± olan; BayÄ±rlÄ±, Baharlar, Yaprakköy ve Yünlüce köyleri ile Konuklu, YeÅŸilburç, Mehmedil, SaÄŸlÄ±k, Gönen, Hamzabey, ve Kumumirza mezralarÄ±nda, 26 KasÄ±m 2018 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Söz konusu yasaÄŸa uyulmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸi yönünden önem arz etmekte olup, yasaÄŸÄ±n bitim süresi ayrÄ±ca duyurulacaktÄ±r." (HABER MERKEZÄ°)

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