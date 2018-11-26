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Ä°stanbul Åžehir HatlarÄ± A.Åž.'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazÄ± vapur seferleri gerçekleÅŸtirilemedi. Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 10:52
FotoÄŸraf: DHA
Hava muhalefeti nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± vapur seferleri iptal
26 KasÄ±m 2018 07:59
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda hava muhalefeti nedeniyle bazÄ± vapur seferleri iptal edildi.
Ä°stanbul Åžehir HatlarÄ± A.Åž.'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazÄ± vapur seferleri gerçekleÅŸtirilemedi.
Saat 07.45 Karaköy-BostancÄ± ile saat 07.30 BeÅŸiktaÅŸ-Adalar seferlerinin iptal edildiÄŸi bildirildi. (AA)
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