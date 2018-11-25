Trabzonspor FenerbahÃ§e'yi 2-1 maÄŸlup etti

SÃ¼per Lig'in 13. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda FenerbahÃ§e'yi aÄŸÄ±rlayan Trabzonspor, maÃ§tan 2-1 Ã¼stÃ¼n ayrÄ±larak ligde 5 maÃ§ sonra galibiyeti tattÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasÄ±nda Trabzonspor, Trabzon'da Fenerbahçe'yi 2-1 maÄŸlup ederek ligde 5 maç sonra galip geldi. AyrÄ±ca Trabzonspor, Fenerbahçe karÅŸÄ±sÄ±nda ligde oynadÄ±klarÄ± 17 maç sonunda 3 puan aldÄ±. Ligde 6 maç aradan sonra 12'nci hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u maÄŸlup eden Fenerbahçe ise 13'üncü hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndan maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ± ve 13 puanla küme düÅŸme potasÄ±nÄ±n 1 puan üzerinde 15'inci sÄ±rada yer aldÄ±.

Trabzonspor'un golleri 50'nci dakikada Novak ve 75'inci dakikada Sosa'dan gelirken Fenerbahçe ise tek golü 82'de Frey'in ayaÄŸÄ±ndan buldu.

MAÇTAN DAKÄ°KALAR

7'nci dakikada ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n gerisinden Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n doÄŸrudan kaleye gönderdiÄŸi top üst direÄŸe çarparak auta gitti. 10'uncu dakikada Rodallega'nÄ±n pasÄ±nda ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n üzerinde topa buluÅŸan Nwakaeme'nin kaleye gönderdiÄŸi ÅŸutta meÅŸin yuvarlak yandan az farkla dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±. 24'üncü dakikada saÄŸ kanattan kazanÄ±lan serbest vuruÅŸta Yusuf'un kaleye gönderdiÄŸi top barajdaki Slimani'nin eline çarptÄ± ve hakem Halil Umut Meler penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. 26'ncÄ± dakikada penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ± için topun baÅŸÄ±na geçen Rodallega'nÄ±n sol köÅŸeye gönderdiÄŸi ÅŸutta kaleci Harun meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± çelmeyi baÅŸardÄ±. 29'uncu dakikada Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n gerisinden kaleye gönderdiÄŸi sert ÅŸut yandan auta çÄ±ktÄ±. 30'uncu dakikada ceza sahasÄ± içi sol kanattan Novak'Ä±n kafayla pasÄ±nda Rodallega'nÄ±n altÄ±pas çizgisi üzerinden kafayla kaleye gönderdiÄŸi ÅŸutu Harun kontrol etmeyi baÅŸardÄ±. 34'üncü dakikada Yusuf'un ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n gerisinden kaleye gönderdiÄŸi sert ÅŸut az farkla yandan dÄ±ÅŸarÄ± gitti. 45'inci dakikada Valbuena'nÄ±n ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n üzerinden kaleye gönderdiÄŸi top az farkla yandan auta çÄ±ktÄ±. 45+2'nci dakikada Abdülkadir'in pasÄ±nda ceza sahasÄ± içi sol çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Yusuf'un kaleye gönderdiÄŸi ÅŸutta Harun meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± yumruklayarak tehlikeyi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± golsüz eÅŸitlikle tamamlandÄ±. 49'uncu dakikada ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n gerisinden kazanÄ±lan serbest vuruÅŸta Valbuena'nÄ±n doÄŸrudan kaleye gönderdiÄŸi ÅŸut soldan dÄ±ÅŸarÄ± gitti. 50'nci dakikada Pereira'nÄ±n saÄŸ kanattan ortasÄ±na arka direkte iyi yükselen Novak'Ä±n kafayla ÅŸutunda top aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-0. 53'üncü dakikada Onazi'nin ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n üzerinden kaleye gönderdiÄŸi ÅŸutu Harun yumruklayarak uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. 58'inci dakikada orta sahadan kaptÄ±ÄŸÄ± topla birlikte ilerleyen Abdülkadir ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n üzerinden kaleyi denedi ancak meÅŸin yuvarlak yandan auta çÄ±ktÄ±. 61'inci dakikada Abdülkadir'in ceza sahasÄ± içi saÄŸ çaprazÄ±ndan kaleye gönderdiÄŸi ÅŸut üst direkten geri döndü. 74'üncü dakikada orta alandan Yusuf'un doÄŸrudan kaleye gönderdiÄŸi topu Harun son anda kornere çeldi. 75'inci dakikada Abdülkadir'in pasÄ±nda ceza sahasÄ± sol çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Sosa'nÄ±n doÄŸrudan kaleye gönderdiÄŸi ÅŸutta meÅŸin yuvarlak aÄŸlara gitti: 2-0. 82'nci dakikada BarÄ±ÅŸ'Ä±n penaltÄ± noktasÄ± üzerine çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± topu Frey bekletmeden kaleye gönderdi, meÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu: 2-1. 85'inci dakikada Frey'in ceza sahasÄ± yayÄ±nÄ±n üzerinden kaleye gönderdiÄŸi sert ÅŸutta UÄŸurcan köÅŸeye giden topa son anda dokundu, direÄŸe de çarpan meÅŸin yuvarlak oyun alanÄ±na geri döndü ancak devamÄ±nda hakem Halil Umut Meler pozisyonun ofsayt olduÄŸunu bildirdi ve karÅŸÄ±laÅŸma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüÄŸüyle sonuçlandÄ±.

ONAZI CEZALI

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçÄ± öncesi 3 sarÄ± kartla ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 86'ncÄ± dakikasÄ±nda gördüÄŸü sarÄ± kartla cezalÄ± duruma düÅŸtü. NijeryalÄ± oyuncu Kayserispor deplasmanÄ±nda forma giyemeyecek. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 21:19

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