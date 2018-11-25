DilovasÄ± halkÄ± â€˜KÃ¶mÃ¼rcÃ¼ler OSB'ye hayÄ±râ€™ dedi

DilovasÄ± halkÄ±, 'Temiz hava sahasÄ± iÃ§in KÃ¶mÃ¼rcÃ¼ler OSBâ€™ye hayÄ±r' diyerek eylem yaptÄ±.

Ömer ÅžÄ°MÅžEK

Mahmut ALTINTAÅž

Kocaeli

DilovasÄ±’da KayapÄ±nar Turgut Özal Gençlik DerneÄŸi ve DilovasÄ± Ekolojive SaÄŸlÄ±k DerneÄŸi, yaptÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla "Kömürcülere hayÄ±r" dedi.

DilovasÄ± Belediyesi önünde gerçekleÅŸtirilen basÄ±n açÄ±klamasÄ±na çok sayÄ±da yurttaÅŸ da destek verdi. “Direne direne kazanacaÄŸÄ±z”, “Yeter nefes alamÄ±yoruz” ve “Yönetim uyuma sabrÄ±mÄ±zÄ± taÅŸÄ±rma” sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde çocuklarÄ±n ellerinde ise “AstÄ±m hastasÄ± çocuk görmek istemiyoruz”, “Temiz hava sahasÄ± için Kömürcüler OSB’ye hayÄ±r” ve “Ä°nsanca yaÅŸamak istiyoruz” yazÄ±lÄ± pankartlar vardÄ±. Ä°yi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan’Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve AKP ile CHP’nin DilovasÄ± belediye baÅŸkan aday adaylarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu açÄ±klamada HDP, MHP, Ä°yi Parti ve Saadet Partisinin üye ve yöneticileri de yer aldÄ±.

‘Ä°LÇEMÄ°ZÄ°N VEKÄ°LÄ°NÄ° SAHADA GÖRMEK Ä°STÄ°YORUZ’

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan KayapÄ±nar Turgut Özal Gençlik DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hayretttin KoçpÄ±nar, DilovasÄ± halkÄ±nÄ±n bu sorunun çözülmesini istediÄŸini belirtti. Yetkililere seslenen KoçpÄ±nar, “Kömürcüler OSB’yi mahallemizden kaldÄ±rÄ±n, rahatça nefes alalÄ±m. Talebimiz gayet nettir. Özellikle KayapÄ±nar ve Turgut Özal mahallelerinde yaÅŸayan astÄ±m hastasÄ± çocuklar, akciÄŸer hastasÄ± yetiÅŸkinler artÄ±k nefes alamayacak duruma geldiler. Her evde hava solunum cihazlarÄ± bulunuyor. Annelerimiz, eÅŸlerimiz, ablalarÄ±mÄ±z her gün kömür tozu ile baÅŸ edebilmek için temizlik yapmaktan bÄ±ktÄ±” dedi. AKP’nin DilovasÄ±’dan seçilen Milletvekili Cemil Yaman’a da seslenen KoçpÄ±nar, “Ä°lçemizin bir de milletvekili bulunmakta, kendisini sahada da görmek istiyoruz. Bizler sanayileÅŸmeye karÅŸÄ± deÄŸiliz fakat sanayi mahallemize kadar girince böyle bir tepkiyi doÄŸal olarak gösteriyoruz” diye konuÅŸtu.

‘KÖMÜRCÜLER OSB’YÄ° KALDIRMA SÖZÜ ALACAÄžIZ’

Eylemin ardÄ±ndan Evrensel'e konuÅŸan DilovasÄ± Ekoloji ve SaÄŸlÄ±k DerneÄŸi (EKOSDER) BaÅŸkanÄ± Ä°smail Sami, “Bu yerel seçimlerde kim gelirse gelsin Kömürcüler OSB’yi kaldÄ±rma sözü alacaÄŸÄ±z” dedi. Bölgedeki yurttaÅŸlarÄ±n maÄŸdur olduÄŸunu ifade eden Sami, “ÇocuklarÄ±mÄ±z, yetiÅŸkinlerimiz hasta. Bu konuyu yetkililere defalarca anlattÄ±k, herkes bu konuyu biliyor, defalarca medyaya da çÄ±ktÄ±. Bu durumla ilgili kimse üç maymunu oynamasÄ±n. Bu konuyu seçim öncesi gündemde tutacaÄŸÄ±z. Yerel seçimlerde kim gelirse gelsin Kömürcüler OSB’yi kaldÄ±rma sözü alacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

YÄ±llardÄ±r yetkililerin “Ä°lgileneceÄŸiz” dediÄŸini belirten Sami, “GeçmiÅŸte rahmetli muhtarÄ±mÄ±z Mehmet Åžirin BarÄ±ÅŸ muhtarlar toplantÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±na Kömürcüler OSB’nin zararÄ±nÄ± anlatan dosyayÄ± sundu. SonrasÄ±nda BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± KaraosmanoÄŸlu ‘Bununla ilgili bir çalÄ±ÅŸma yapacaÄŸÄ±z’ dedi ama lafta kaldÄ±. DilovasÄ± halkÄ±nÄ± adeta göçe zorluyorlar. Burada sadece hava kirliliÄŸi söz konusu deÄŸil, yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ±n katledilme durumu da var. Bu sorunun CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tek talimatÄ± ile çözülebileceÄŸine inanÄ±yoruz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 21:05

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