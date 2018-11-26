26 Kasım 2018 03:30

‘Kuşatma Altındaki Türkiye Medyası’ Berlin’de tartışılacak

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’den gazeteci ve avukatları bir araya getirerek bir panel düzenliyor.

‘Kuşatma Altındaki Türkiye Medyası’ Berlin’de tartışılacak

Görsel: Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)

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    Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’den gazeteci ve avukatları bir araya getirerek basın özgürlüğünü, medyanın karşılaştığı baskıların hukuki perspektifini ve Avrupa hükümetlerinin bu çerçevedeki sorumluluklarını tartışacağı bir panel düzenliyor.

    28 Kasım Çarşamba, Berlin’de yapılacak ve iki oturumdan oluşacak yarım günlük panelde Fatih Polat, Deniz Yücel, Nevşin Mengü, Erk Acarer, Nurcan Baysal, Mehveş Evin, Mustafa Kuleli, Bülent Mumay, Çiğdem Toker gibi gazetecilerin yanı sıra yurtdışından alanında uzman kişiler de konuşmacı olarak yer alacak. IPI, Alman gazetesi WELT ile ortak düzenlediği panele Türkiye ve Avrupa’dan ilgilenen herkesi dinleyici olarak davet ediyor. Katılımın e-posta ile kayıt üzerinden gerçekleştiği panel hakkında daha fazla bilgi için https://freeturkeyjournalists.ipi.media/ sitesi ziyaret edilebilir.

    EVRENSEL VE BİRGÜN İÇİN ABONE KAMPANYASI BAŞLIYOR

    Etkinlikte, IPI’ın Haziran ayında Cumhuriyet gazetesi ile başlattığı ve Türkiye’de bağımsız gazeteciliğe bireysel gönüllülük esasına dayalı #Isubscribe abonelik kampanyasının Evrensel ve BirGün gazeteleri ile tekrar başlatılacağı da duyurulacak. Yerel ve uluslararası alanda geniş çaplı bilinirlik yaratarak Türkiye’de bağımsız gazeteciliği sürdürmekte güçlük çeken gazetelere finansal desteği amaçlayan IPI #Isubscribe kampanyasının yeni ayağı, Evrensel ve BirGün gazeteleri ile devam edecek.

    ULUSLARARASI BASIN ENSTİTÜSÜ (IPI)

    Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 1950’den bu yana basın özgürlüğü, bilginin serbest dolaşımı ve kaliteli gazeteciliğin geliştirilmesi üzerine çalışmalarını sürdüren bağımsız gazeteci, editör ve medya yöneticilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir kuruluş.

    IPI veri tabanına göre bugün 160’ı aşkın gazeteci ve medya yöneticisinin cezaevinde olduğu Türkiye’de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümetin medya üzerindeki baskıları gözle görülür biçimde artmıştır. Aynı zamanda yargı sistemi üzerinde artan kontrol, gazetecilerin yüzleştiği davalarda kendilerini adil koşullarda savunma hakkından yoksun bırakmıştır. OHAL’in kaldırılması ise yargı sürecine olumlu yönde bir etki yaratma konusunda başarısız olmuştur.

    Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Türkiye’de bağımsız gazeteciler halka gerekli bilgiyi ulaştırmak için çalışmaya devam etmektedirler. (MEDYA SERVİSİ)

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