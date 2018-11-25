Ä°ran'da 6,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

Ä°ran'Ä±n KermanÅŸah eyaletinde Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 6,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi, deprem nedeniyle 210 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ran'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki KermanÅŸah eyaletinde 6,4 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamada, merkezi KermanÅŸah eyaletine baÄŸlÄ± Serpol Zehab kÄ±rsalÄ±nda Richter ölçeÄŸine göre 6,4 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldiÄŸi belirtildi.

Yerel saatle 20.07'de kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliÄŸinde gerçekleÅŸtiÄŸi bildirildi.

KERMANÅžAH VALÄ°SÄ° AÇIKLAMA YAPTI

Ä°ran'Ä±n KermanÅŸah Eyalet Valisi HuÅŸeng Bazvend, depremde ilk belirlemelere göre 210 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Tasnim Haber AjansÄ±'na göre, Bazvend, ÅŸu ana kadar saÄŸlÄ±k merkezlerine baÅŸvuran yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 210 olduÄŸunu duyurdu. Bazvend, can kaybÄ±na dair henüz bilgiye sahip olmadÄ±klarÄ±nÄ±, bölgede arama ve kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü söyledi.

Depremden hasar gören binalarda arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, yaralÄ±larÄ±n Serpol Zehab, Gilanigarb ve KasrÄ± Åžirin kÄ±rsalÄ±ndan olduÄŸu öÄŸrenildi.

Irak'Ä±n bazÄ± kentlerinde hissedilen ve kÄ±sa süre paniÄŸe neden olan depremde ÅŸu ana kadar herhangi bir hasar meydana gelmediÄŸi belirtiliyor.

FotoÄŸraf: Yunus KeleÅŸ/AA

FotoÄŸraf: Yunus KeleÅŸ/AA

(AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 22:40

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