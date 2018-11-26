Tuz nasıl bırakılır?

Vücudunuzun normal çalışması için tuza ihtiyacı var. Ama fazlası da kan basıncını artırıp inme ve kalp hastalıkları riskini artırıyor. Uzmanlar özellikle kalp ve tansiyon hastalarının tuzun her türünden uzak durmasını öneriyor. Hipertansiyon, kalp, böbrek yetersizliği ve kalp kapakçığı hastalarında tuzu kısıtlıyor hatta yasaklıyorlar. Çünkü sodyumun su tutucu etkisi bu hastaların hayatını tehlikeye sokuyor. Bilim insanları tuzun fazlasını sağlıksız buluyor. Hatta yiyeceklerimizden aldığımız tuzun vücut için yeterli olduğunu söylüyor. Bu nedenle yemek masasına tuzluğun getirilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Tuza karşı önlem devletlerce de önemseniyor. Örneğin İngiltere hükümetinin yeni sağlık stratejisinin hedeflerinden biri de tuz.

theconversation.com’dan Jane Parker’ın* haberine göre, tuzun yol açtığı hastalıkları önlemek isteyen hükümetin daha az tuz tüketmeye yönelik iddialı planları var. Uzmanlar günde sadece 6 gram (yaklaşık bir çay kaşığı) tuz tüketilmesini tavsiye ediyor. Bununla birlikte, ortalama tüketim günde 8 grama yakın. İstatistikler, günde 6 gramlık bir hedefe ulaşıldığında, her yıl 8 binden fazla erken ölümün önleneceğini ve Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) yıllık olarak 570 milyon sterlin üzerinde tasarruf sağlayacağını ileri sürüyor.

Ancak, tuzsuz yiyecekler ve düşük tuzlu ürünler genellikle standart muadillerine göre daha hafif. Gıdadaki tuz bize dil üzerinde arzu edilen dudak yalaması tadı vermenin, yemeği ilginç ve keyifli hale getirdiğini gösteriyor. Ayrıca, dilden aldığımız tadı, burnumuzla algıladığımız aromalarla birleştirdiğimizde aldığımız lezzet artıyor.

İŞİN PÜF NOKTALARI

Gıda endüstrisi tuz parçacıklarının büyüklüğünü ve şeklini değiştirerek daha çok tuz parçacığının dil üzerindeki tat tomurcukları üzerindeki reseptörlere ulaşmasını sağladı. Bu, işlenmiş gıdalardaki tuz miktarı azaldığında tuzlu tadın eksikliğine işaret eder. Ancak lezzet eksikliğini gidermek için farklı bir yaklaşım gerekli. Evde daha fazla ot ve baharat ekleyerek bu durumun üstesinden gelinebilir. Bir başka püf nokta, domates veya parmesan peyniri gibi doğal aroma artırıcılar içeren yiyecekler eklemek ve bunları düşük tuzlu soya sosu veya hamsi içeren Worcester sosu gibi az miktarda balık bazlı soslarla birleştirmek.

BEYNİMİZİ TUZ TATTIĞIMIZI DÜŞÜNEREK KANDIRABİLİYORUZ

Tuzlu gıdalarla ilişkilendirdiğimiz aromaları düşük seviyelerde ekleyerek tuzluluk algısını daha da geliştirebiliriz. Bu, düşük şekerli ürünlere vanilya katmanın lezzetli bir izlenimidir ve daha tatlı oldukları izlenimini verir.

(*) theconversation.com’dan kısaltarak çeviren Selen ADIGÜZEL