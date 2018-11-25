Otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± zihinsel engelli yurttaÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Denizli'de yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken otomobil Ã§arpmasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralanan zihinsel engelli yurttaÅŸ AbdÃ¼ltalip Ã‡aÄŸdaÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçmek isterken otomobilin çarpmasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralanan zihinsel engelli yurttaÅŸ Abdültalip ÇaÄŸdaÅŸ (53), kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde Çameli-Fethiye Karayolu'nda meydana gelen kazada Çameli'den Fethiye yönüne giden Mustafa Elcim'in kullandÄ±ÄŸÄ± 07 EZP 62 plakalÄ± otomobil, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸan Abdültalip ÇaÄŸdaÅŸ'a çarptÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan ÇaÄŸdaÅŸ, yoldan geçen diÄŸer araç sürücülerinin ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. ÇaÄŸdaÅŸ, burada doktorlarÄ±n müdahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan jandarma, otomobil sürücüsü Elcim'i gözaltÄ±na aldÄ±. Jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliye sevk edilen Elcim, tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (DHA)

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