'Kim Milyoner Olmak Ä°ster?'de sorulan soruya arkeologlardan tepki

Atv'de yayÄ±nlanan 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster?' adlÄ± yarÄ±ÅŸmada sorulan ve cevabÄ± 'Yalamak' olarak belirtilen soru arkeologlarÄ±n tepkisine sebep oldu.

Atv'de yayÄ±nlanan "Kim Milyoner Olmak Ä°ster?" adlÄ± yarÄ±ÅŸmada sorulan ve cevabÄ±nÄ±n "Yalamak" olduÄŸu belirtilen soru, arkeologlarÄ±n tepkisini çekti.

YarÄ±ÅŸma programÄ±nda yarÄ±ÅŸmacÄ±ya "Hangisi, arkeologlarÄ±n bulduklarÄ± ÅŸeyin fosil mi yoksa sÄ±radan bir taÅŸ mÄ± olduÄŸunu anlamak için kullandÄ±klarÄ± yöntemlerden biridir?" sorusu yöneltildi. Cevap ÅŸÄ±klarÄ±nda ise "Saf suda bekletmek", "KöpeÄŸe koklatmak", "Yalamak" ve "Üstüne idrar yapmak" ifadeleri yer aldÄ±. Sorunun yanÄ±tÄ± ise "Yalamak" olarak açÄ±klandÄ±.

'SORUYU HAZIRLAYANLARI KINIYORUZ'

Arkeologlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Soner AteÅŸoÄŸullarÄ±, sorunun ve yanÄ±tÄ±nÄ±n bilimsellikten uzak olduÄŸunu belirterek tepki gösterdi. AteÅŸoÄŸularÄ±'nÄ±n ve Arkeologlar DerneÄŸinin sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarda, "Dün gece ATV‘nin 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster' isimli bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ±nda 30.000 TL deÄŸerindeki hiçbir bilimsel deÄŸeri olmayan ve Arkeoloji bilim dalÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan bu soruyu hazÄ±rlayanlarÄ± ve ATV’yi kÄ±nÄ±yoruz. Arkeoloji, bugün dünya ile boy ölçüÅŸebileceÄŸimiz bilim dallarÄ±ndan biridir. Maalesef hala Arkeolojiyi ve arkeologlarÄ± anlamamÄ±ÅŸ güdümlü bir medya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Çok yazÄ±k!" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Dün gece ATV‘nin 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster' isimli bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ±nda 30.000TL deÄŸerindeki hiçbir bilimsel deÄŸeri olmayan ve Arkeoloji bilim dalÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan bu soruyu hazÄ±rlayanlarÄ± ve ATV’yi kÄ±nÄ±yorum. Arkeoloji, bugün dünya ile boy ölçüÅŸebileceÄŸimiz bilim dallarÄ±ndan biridir. pic.twitter.com/7dcR3vS5Tx — Soner AteÅŸoÄŸullarÄ± (@ArkeoSoner) 25 KasÄ±m 2018

PROGRAMIN YAPIMCISI SORUNUN ARKASINDA DURDU

DHA'da yer alan bilgiye göre, Soner AteÅŸoÄŸullarÄ±'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sosyal medyadaki çok sayÄ±da kullanÄ±cÄ± tarafÄ±ndan beÄŸenilip yayÄ±lmasÄ± üzerine yarÄ±ÅŸma programÄ±nÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Çam bir açÄ±klama yaptÄ±. Dünya çapÄ±nda akademik olarak pek çok kaynakta bu soruyu doÄŸrular nitelikte kaynak olduÄŸunu ileri süren Çam, “OkuduÄŸunuz arkeoloji bölümleri akademik alanda Ä°ngilizce araÅŸtÄ±rma yapmaya yeterli deÄŸilse makalelerin çevirisini yollatabilirim" dedi.

ARKEOLOGLAR BU DURUMA NE DEDÄ°?

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Havva IÅŸÄ±k da soruya tepki gösterdi. 30 yÄ±ldÄ±r kazÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. IÅŸÄ±k, "Yalayarak bu güne kadar hiçbir ÅŸeyin ne olduÄŸunu belirlemedik. Rezalet. Tek kelimeyle korkunç. Böyle bir ÅŸey olamaz. TartÄ±ÅŸmaya ve bu konu hakkÄ±nda bir ÅŸeyler söylemeye bile gerek yok" dedi.

'SORU ÇOK KOMÄ°K VE BÄ°LÄ°ME SAYGISIZLIK'

Prof. Dr. Nevzat Çevik ise sorunun cevabÄ±nÄ±n ÅŸÄ±klar arasÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. YarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n mahkemeye vermesi halinde davayÄ± kazanacaÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. Çevik, "O soru bilimsel bir soruysa bilimsel kanÄ±tlara dayanmalÄ±dÄ±r. Yalamak, koklamak olur mu hiç? Arkeometri dönemi baÅŸladÄ± artÄ±k. Bilimsel metotlarla karar veriyoruz yaÅŸÄ±na, türüne, ne olduÄŸuna. Bu soru çok komik ve bilime saygÄ±sÄ±zlÄ±k" diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 18:37

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