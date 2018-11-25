YaÅŸanan heyelan sonrasÄ± binanÄ±n temelinden insan iskeleti Ã§Ä±ktÄ±

Ä°zmit'te bir binanÄ±n temelinde meydana gelen toprak kaymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan ve insana ait olduÄŸu sanÄ±lan iskelet, koruma altÄ±na alÄ±nacak.

Ä°zmit'te, bir binanÄ±n temelinde meydana gelen toprak kaymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, topraÄŸÄ±n içinden insana ait olduÄŸu sanÄ±lan iskelet çÄ±ktÄ±. Müze MüdürlüÄŸü görevlileri, yapÄ±lan inceleme sonucu iskeletin, bölgede bulunan antik çaÄŸ mezarlÄ±klarÄ±ndan kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Cedit Mahallesi Åžen Sokak'taki binanÄ±n temelinde toprak kaymasÄ± meydana geldi. Yan binada oturanlar, heyelan sonrasÄ± topraÄŸÄ±n üzerinde kafatasÄ± olduÄŸunu görünce polise haber verdi. Bölgeye gelerek kafatasÄ±nÄ± inceleyen Kocaeli Müze MüdürlüÄŸü görevlileri, insana ait olduÄŸu sanÄ±lan kafatasÄ±nÄ±n devamÄ±nda iskelet olduÄŸunu belirledi. Ä°skeletin, bölgede bulunan antik çaÄŸ mezarlÄ±klarÄ±ndan kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken korumaya alÄ±nacaÄŸÄ± ifade edildi.

Mahallede yaÅŸayan yurttaÅŸlardan Erkan Ä°ÅŸeri, iskeletin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± inÅŸaat temelinin yanÄ±nda evlerinin olduÄŸunu ve bölgede antik çaÄŸdan kalma mezarlÄ±klarÄ±n bulunduÄŸunu belirterek, "Bizim binanÄ±n inÅŸaatÄ± sÄ±rasÄ±nda burada antik mezarlÄ±k bulunmuÅŸtu. O dönemde de Müze MüdürlüÄŸünden ekipler gelip buradaki mezarlÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±mÄ±ÅŸlardÄ±. Bu iskeletin o zamandan kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Toprak kayÄ±nca ortaya çÄ±ktÄ±" dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 17:52

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