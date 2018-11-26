Cam işçisi: Önce sendikacılarla pazarlık yapar duruma geldik

Bir cam işçisi

Eskişehir

Cam işçileri olarak, sendikamız Kristal-İş ile Şişecam işvereni arasında yürütülecek Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesi, taleplerin belirlenmesi amacıyla 5 bölgedeki fabrikalarda çalışan işçilerle taslak çalışmalarına, 13 Kasım itibari ile Mersin’de başladık...

15 Kasım Cuma günü de 6 bine yakın cam işçisinin 2 bininin çalıştığı Eskişehir bölgesinde gerçekleşti...

Yoğun bir katılımın olduğu toplantıyı Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş yönetti...

İdari maddeler ve parasal maddeler konusunda taleplerimizi dile getirdik...

Sendika tarafından son 15 yıldır işe giriş modelinin yanlış uygulanması dolayısıyla, cam işçilerinin ortalama ücretleri, Kristal-İş’in bağlı olduğu Türk-İş tarafından belirlenen yoksulluk sınırının çok altında kalıyor. Bunun yanında 2018 yılına başlarken aldıkları yüzde 9 ila yüzde 11’lik zamların yıl içerisinde yükselen enflasyon karşısında erimesi de geçim sıkıntımızı artırıyor.

Bu kayıpların giderilmesi ve bunun yanında önümüzdeki yıl içerisinde enflasyondaki artışın devam edeceği öngörüsüyle ortalama ücretler üzerinden hesapla, iki enflasyon tutarında bir rakamın işverene sunulmak üzere teklif edilmesini dile getirdik... Biraz daha açarsak 2018 yılı sonunda enflasyonun yüzde 25 olacağı öngörülüyor. Aynı yılın başında alınan yüzde 10’luk ortalama zammın üzerine yüzde 15 ve yüzde 25’lik enflasyon oranında zammın toplamı hak kayıplarımızı giderebilir. Zam talebi olarak da yüzde 10’luk bir oran eklendiğinde ortalama ücretlerinin üzerine yüzde 50’lik bir zammın talep edilmesini sendika yöneticilerimize ilettik. Saat ücretinin 15 TL olduğunu düşünürsek yüzde 50’lik talep 7.5 TL’ye tekabül ediyor. Biz Eskişehir’deki cam işçileri olarak bunun masadaki pazarlık payı da hesaba katılarak 8 TL olarak işverene sunulmak üzere TİS taslağına yazılmasını ortak iradedemiz sonucu ortaya koyduk.

Biz Şişecam işvereninin ürettiği ürünlerin yüzde 60’ını ihraç ettiğini, döviz kurları neticesinde kârını artırdığını, ekonomik krizin Şişecam’ı etkilemediğini belirterek, talebimizin gayet makul ve kabul edilebilir olduğunu izah etmeye çalıştık.

Fakat bu talepler sendika yöneticilerimiz tarafından cok yüksek ve alınması zor rakkamlar olduğu gerekçesiyle reddedildi... Evet, üyesi olduğumuz, kendi seçtiğimiz sendikacılar tarafından reddedildi... İşçiler bir nevi işverenden önce sendikacılarla pazarlık yapar duruma geldi.

Hatta daha ileri giderek bu taleplerin telaffuz edilmesinin diğer bölgelerde yaşayan cam işçilerini de etkileyebileceği endişesi taşıdıklarını büyük bir pişkinlik ile dile getiren sendikacılar biz işçilerin iradesine set olmaya çalıştı.

Fakat şu bilinmelidir ki Eskişehir cam işçileri bir başka sendikanın üyesi iken bu iradelerinin engellenmesi dolayısıyla büyük bir mücadele ortaya koyarak Kristal-İş Sendikasına üye olmuşlardır.

Aynı tutuma bu sendikada da maruz kalmayacaklarını, susup bir kenara çekilmeyip Kristal-İş Sendikası içerisinde de iradelerinin işverene yansıtılması için mücadele edeceklerini ortaya koydukları sinerji ile göstermişlerdir...

Bizleri yönetenler şunu iyi bilsinler, cam işçisi artık gözünü açmıştır ve bıçak kemiktedir...