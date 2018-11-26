26 Kasım 2018 03:10

Cam işçisi: Önce sendikacılarla pazarlık yapar duruma geldik

'Taleplerimiz kendi seçtiğimiz sendikacılar tarafından reddedildi... İşçiler bir nevi işverenden önce sendikacılarla pazarlık yapar duruma geldi.'

Cam işçisi: Önce sendikacılarla pazarlık yapar duruma geldik

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Bir cam işçisi
    Eskişehir

    Cam işçileri olarak, sendikamız Kristal-İş ile Şişecam işvereni arasında yürütülecek Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesi, taleplerin belirlenmesi amacıyla 5 bölgedeki fabrikalarda çalışan işçilerle taslak çalışmalarına, 13 Kasım itibari ile Mersin’de başladık...

    15 Kasım Cuma günü de 6 bine yakın cam işçisinin 2 bininin çalıştığı Eskişehir bölgesinde gerçekleşti...

    Yoğun bir katılımın olduğu toplantıyı Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş yönetti...

    İdari maddeler ve parasal maddeler konusunda taleplerimizi dile getirdik...

    Sendika tarafından son 15 yıldır işe giriş modelinin yanlış uygulanması dolayısıyla, cam işçilerinin ortalama ücretleri, Kristal-İş’in bağlı olduğu Türk-İş tarafından belirlenen yoksulluk sınırının çok altında kalıyor. Bunun yanında 2018 yılına başlarken aldıkları yüzde 9 ila yüzde 11’lik zamların yıl içerisinde yükselen enflasyon karşısında erimesi de geçim sıkıntımızı artırıyor.

    Bu kayıpların giderilmesi ve bunun yanında önümüzdeki yıl içerisinde enflasyondaki artışın devam edeceği öngörüsüyle ortalama ücretler üzerinden hesapla, iki enflasyon tutarında bir rakamın işverene sunulmak üzere teklif edilmesini dile getirdik... Biraz daha açarsak 2018 yılı sonunda enflasyonun yüzde 25 olacağı öngörülüyor. Aynı yılın başında alınan yüzde 10’luk ortalama zammın üzerine yüzde 15 ve yüzde 25’lik enflasyon oranında zammın toplamı hak kayıplarımızı giderebilir. Zam talebi olarak da yüzde 10’luk bir oran eklendiğinde ortalama ücretlerinin üzerine yüzde 50’lik bir zammın talep edilmesini sendika yöneticilerimize ilettik. Saat ücretinin 15 TL olduğunu düşünürsek yüzde 50’lik talep 7.5 TL’ye tekabül ediyor. Biz Eskişehir’deki cam işçileri olarak bunun masadaki pazarlık payı da hesaba katılarak 8 TL olarak işverene sunulmak üzere TİS taslağına yazılmasını ortak iradedemiz sonucu ortaya koyduk.

    Biz Şişecam işvereninin ürettiği ürünlerin yüzde 60’ını ihraç ettiğini, döviz kurları neticesinde kârını artırdığını, ekonomik krizin Şişecam’ı etkilemediğini belirterek, talebimizin gayet makul ve kabul edilebilir olduğunu izah etmeye çalıştık.

    Fakat bu talepler sendika yöneticilerimiz tarafından cok yüksek ve alınması zor rakkamlar olduğu gerekçesiyle reddedildi... Evet, üyesi olduğumuz, kendi seçtiğimiz sendikacılar tarafından reddedildi... İşçiler bir nevi işverenden önce sendikacılarla pazarlık yapar duruma geldi.

    Hatta daha ileri giderek bu taleplerin telaffuz edilmesinin diğer bölgelerde yaşayan cam işçilerini de etkileyebileceği endişesi taşıdıklarını büyük bir pişkinlik ile dile getiren sendikacılar biz işçilerin iradesine set olmaya çalıştı.

    Fakat şu bilinmelidir ki Eskişehir cam işçileri bir başka sendikanın üyesi iken bu iradelerinin engellenmesi dolayısıyla büyük bir mücadele ortaya koyarak Kristal-İş Sendikasına üye olmuşlardır.

    Aynı tutuma bu sendikada da maruz kalmayacaklarını, susup bir kenara çekilmeyip Kristal-İş Sendikası içerisinde de iradelerinin işverene yansıtılması için mücadele edeceklerini ortaya koydukları sinerji ile göstermişlerdir...

    Bizleri yönetenler şunu iyi bilsinler, cam işçisi artık gözünü açmıştır ve bıçak kemiktedir...

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Kısa çalışma ödeneği musluğu açılıyor
    SONRAKİ HABER

    Ağrı'da AKP adayı HDP'yi ziyaret etti: Önce insan
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Cumhur ittifakı, ‘beka’ ve inandırıcılığını yitirmenin kıskacında

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürdistan hayaleti!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    "Güvenli bölge" ve seçimler...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Köylülüğe ağıt

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Ceyhun Atuf Kansu

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Kar tatili
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Catia
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ağrı'da AKP adayı HDP'yi ziyaret etti: Önce insan
    Ağrı'da AKP adayı HDP'yi ziyaret etti: Önce insan

    Ağrı Doğubeyazıt’ta AKP adayı Ertuğrul Eryılmaz esnaf ziyareti sırasında HDP’nin seçim bürosunu ziyaret etti, “Önce insan” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Cezayirli öğrenciler Cumhurbaşkanı Buteflika'yı protesto etti
    Cezayirli öğrenciler Cumhurbaşkanı Buteflika'yı protesto etti

    Cezayir’de üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını düzenlediği eylemle protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da yol ve duvar çökmeleri | Bu çökmeler neden yaşanıyor?
    İstanbul'da yol ve duvar çökmeleri | Bu çökmeler neden yaşanıyor?

    Sarıyer, Beşiktaş ve Beykoz'da yol, duvar çökmeleri ile toprak kayması yaşandı. İMO İstanbul Şube Başkanı Suna: Mühendisliği önemsizleştirmenin sonu.

    Donald Trump'ın damadı Jared Kushner yarın Erdoğan ile görüşecek
    Donald Trump'ın damadı Jared Kushner yarın Erdoğan ile görüşecek

    ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

    HDP Karakoçan adayı Serap Doğan Mutlu'nun adaylığı reddedildi
    HDP Karakoçan adayı Serap Doğan Mutlu'nun adaylığı reddedildi

    HDP'nin Elazığ Karakoçan İlçe Belediye Eşbaşkan adayı Serap Doğan Mutlu’nun adaylığı kesin karar ile reddedildi.

    KHK mağduru için öldükten sonra işe iade kararı verildi
    KHK mağduru için öldükten sonra işe iade kararı verildi

    KHK ile ihraç edilen sağlık emekçisi Ömer Faruk Aksoy için işe iade kararı verildi. Aksoy, üç ay önce kanserden yaşamını yitirmişti.

    Tuzla Adayı Ali Doğan: Bana verilen her oy kendimizedir
    Tuzla Adayı Ali Doğan: Bana verilen her oy kendimizedir

    Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, Aydınlı semt pazarında esnaf, işçi ve emekçilerle görüştü.

    Kepez Belediyesi erkek konuşmacılarla 8 Mart etkinliği düzenliyor
    Kepez Belediyesi erkek konuşmacılarla 8 Mart etkinliği düzenliyor

    Kepez Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde “Kepez’de Kadın Olmak” adıyla düzenleyeceği panelin tüm konuşmacıları erkek.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Sinema Oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti
    Sinema Oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti
    Göztepe'de ikinci "Tamer Tuna dönemi"
    Göztepe'de ikinci "Tamer Tuna dönemi"
    Kolon kanserine karşı Akdeniz mutfağı
    Kolon kanserine karşı Akdeniz mutfağı
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 23'üncü hafta, derbiyle kapandı: Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3
    Süper Lig'de 23'üncü hafta, derbiyle kapandı: Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3
    AP Hukuki İşler Komitesi telif hakları kuralları tasarısını onayladı
    AP Hukuki İşler Komitesi telif hakları kuralları tasarısını onayladı

    AP Hukuki İşler Komitesi, telif hakları kurallarının değiştirilmesine ilişkin tasarıyı onayladı.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla'da kimyasal koku araştırılıyor: Hidrojen sülfür yüksek çıktı
    Tuzla'da kimyasal koku araştırılıyor: Hidrojen sülfür yüksek çıktı

    Tuzla'daki ağır kokuyla ilgili yapılan ilk ölçümlerde hidrojen sülfür değerlerinin yüksek çıktığı belirtildi.

    Geçtiğimiz gün yakalanan sanık Reyhanlı Katliamı davasında ifade verdi
    Geçtiğimiz gün yakalanan sanık Reyhanlı Katliamı davasında ifade verdi

    53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı Katliamı davasına bugün devam edildi. Duruşmada sanık Yusuf Nazik hazır bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa etti
    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa etti

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif istifa etti. Zarif, istifa gerekçesini "Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak" olarak açıkladı

    ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore zirvesi için Vietnam’a geldi
    ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore zirvesi için Vietnam’a geldi

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği zirve için Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi.

    Metin Feyzioğlu: "Hepimiz Ermeniyiz" diyenlere inat hepimiz Türküz
    Metin Feyzioğlu: "Hepimiz Ermeniyiz" diyenlere inat hepimiz Türküz

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Hocalı Katliamı'nı soykırım olarak niteledi; "'Hepimiz Ermeniyiz' diyenlere inat bugün hepimiz Türküz" dedi.

    Ümit Karan’a cinsel saldırı davasında zorla getirme kararı
    Ümit Karan’a cinsel saldırı davasında zorla getirme kararı

    Eski futbolcu Ümit Karan, cinsel saldırı suçundan 5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

    Şişli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı
    Şişli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı

    Şişli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen Genel-İş üyesi işçilerin iş bırakma eylemi devam ediyor.

    Bahçeli: Toplumsal buhranın yeşermemesi için Cumhur İttifakı kazanmalı
    Bahçeli: Toplumsal buhranın yeşermemesi için Cumhur İttifakı kazanmalı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerde Cumhur İttifakının kazanmaması durumunda toplumsal buhran yaşanacağını iddia etti.

    CHP Sözcüsü Öztrak: AKP’nin kulağını çekmezseniz karne günleri gelecek
    CHP Sözcüsü Öztrak: AKP’nin kulağını çekmezseniz karne günleri gelecek

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının devam ettiği sırada toplantıya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Brexit için "anlaşmasız ayrılık" ve "erteleme" seçenekleri sunulacak
    Brexit için "anlaşmasız ayrılık" ve "erteleme" seçenekleri sunulacak

    Theresa May, Brexit'in parlamentoda reddedilmesi halinde "anlaşmasız ayrılık" ve "Brexit’in ertelenmesi" seçeneklerini sunacağını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz itirazını reddetti
    YSK, İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz itirazını reddetti

    YSK, İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının kabul edilmemesine ilişkin itirazını reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır’da iş sırasında bekleyenler: Bu da mı varlık kuyruğu?
    Diyarbakır’da iş sırasında bekleyenler: Bu da mı varlık kuyruğu?

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi önünde 387 kişilik işe başvuru için her gün uzun kuyruklar oluşuyor.

    Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaretten" 1 yıl 6 ay ceza
    Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaretten" 1 yıl 6 ay ceza

    HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    Tekirdağ adayı Tuncay Sağıroğlu: AKP gözünü halkın cebine dikiyor
    Tekirdağ adayı Tuncay Sağıroğlu: AKP gözünü halkın cebine dikiyor

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu, seçim çalışmaları kapsamında işçi emekçilere ev ziyaretlerinde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    HDP'li Sabri Özdemir'in Batman adaylığı ikinci kez reddedildi
    HDP'li Sabri Özdemir'in Batman adaylığı ikinci kez reddedildi

    HDP'nin Batman Belediyesi Eş Başkan adayı Sabri Özdemir'in adaylığının reddedilmesine yapılan itiraz da reddedildi.