Ukrayna sÄ±kÄ±yÃ¶netim kararnamesini onayladÄ±; Rusya nota verdi

Rusya, Azak'taki gerginliÄŸin ardÄ±ndan BMGK'yi acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ukrayna'da sÄ±kÄ±yÃ¶netim kararnamesi onaylandÄ±; Rusya Ukrayna'ya nota verdi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'ya ait savaÅŸ gemileriyle Ukrayna'ya ait savaÅŸ gemileri arasÄ±nda KÄ±rÄ±m açÄ±klarÄ±ndaki Azak Denizi'nde yaÅŸanan gerginlik üzerine bugün acil toplanacak. Ukrayna lideri Petro PoroÅŸenko ise ülkesinde sÄ±kÄ±yönetim ilan edilmesini öngören karanameyi imzaladÄ±. Rusya ise sÄ±cak temas nedeniyle Ukrayna'ya nota verdi.

Azak Denizi'nde Rus savaÅŸ gemileri ile Ukrayna savaÅŸ gemilerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi belirtilmiÅŸ, Rus karasularÄ±na girdiÄŸi iddiasÄ±yla Rusya'ya ait savaÅŸ gemileri Ukrayna savaÅŸ gemilerine müdahalede bulunmuÅŸtu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Azak Denizi'ndeki Kerç BoÄŸazÄ± civarÄ±nda, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi teknesinden Ukrayna savaÅŸ gemilerine ateÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 6 Ukrayna askerinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, gemilerin Rus özel kuvvetleri tarafÄ±ndan ele geçirildiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

RUSYA DIÅžÄ°ÅžLERÄ°: UKRAYNA PROVOKASYON YAPTI

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Azak Denizi'nde Ukrayna savaÅŸ gemilerinin limanlarÄ±na döndüÄŸünü bildirdi. FSB'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Rus savaÅŸ gemilerinin müdahale ettiÄŸi Ukrayna savaÅŸ gemilerinin durumuna iliÅŸkin bilgi verildi. Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç geminin limanlarÄ±na döndüÄŸü belirtilen açÄ±klamada, "Bu tür tehlikeli ve sorumsuz kararlar veren Kiev yönetimi, eylemlerinin sonuçlarÄ± hakkÄ±nda düÅŸünmelidir." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabÄ±ndan, Rus savaÅŸ gemileri ile Ukrayna savaÅŸ gemileri arasÄ±ndaki sÄ±cak temasa iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Kiev yönetiminin Kerç BoÄŸazÄ±'nda provokasyon yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Zaharova, “Haydut metodu ile önce provokasyon, sonra zorlayÄ±cÄ± baskÄ±, ardÄ±ndan da saldÄ±rganlÄ±k suçlamasÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

'SAVAÅž DURUMU' VE SIKIYÖNETÄ°M GÖRÜÅžMELERÄ°

Bu geliÅŸmeler sonrasÄ± Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçinov, ülkenin savaÅŸ durumuna geçmesi için toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Turçinov, Ukrayna basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko'nun topladÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ kabinesinde Azak Denizi’nde meydana gelen hadise ile ilgili olarak Ukrayna Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n rapor verdiÄŸini aktardÄ±.

ToplantÄ±da Rus savaÅŸ gemilerinin Ukrayna savaÅŸ gemilerine yaptÄ±ÄŸÄ± müdahalenin "askeri saldÄ±rÄ± eylemi" olduÄŸunun vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Turçinov, "ToplantÄ±da ülkede savaÅŸ durumu ilan edilmesi için Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin toplanmasÄ± önerildi." dedi.

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, gerginlik sonrasÄ± ülkede sÄ±kÄ±yönetime geçilmesi önerisini desteklediÄŸini bildirdi.

POROÅžENKO ‘SAVAÅž HALÄ°’ KARARINI ONAYLADI

Moskova ile Kiev arasÄ±nda Karadeniz'de yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan, Ukrayna lideri Petro PoroÅŸenko ülkesinde sÄ±kÄ±yönetim ilan edilmesini öngören karanameyi imzaladÄ±.

PoroÅŸenko'nun imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameye göre, sÄ±kÄ±yönetim, 25 Ocak 2019'a kadar geçerli olacak. KararÄ±n nihai olarak Ukrayna Parlamentosu'nda da kabul edilmesi gerekiyor.

Rusya, izinsiz olarak karasularÄ±an girmekle suçladÄ±ÄŸÄ± Ukrayna gemilerine ateÅŸ açmÄ±ÅŸ ve üç Ukrayna gemisini alÄ±koymuÅŸtu. Kiev, altÄ± UkraynalÄ± askerin açÄ±lan ateÅŸ sonucu yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

RUSYA UKRAYNA'YA NOTA VERDÄ°

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Ukrayna'nÄ±n Moskova'daki MaslahatgüzarÄ± Ruslan Nimçinsko bakanlÄ±ÄŸa çaÄŸrÄ±ldÄ±.

Ukrayna savaÅŸ gemilerinin, 25 KasÄ±m'da, Rusya karasularÄ±nda ve Karadeniz'de barÄ±ÅŸçÄ±l kurallarÄ± ihlal ettiÄŸi gerekçesiyle UkraynalÄ± diplomat aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile bu ülkeye nota verildi.

‘RUSYA'YA YAPTIRIMLAR ARTIRILSIN’

Ukrayna'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko, Rusya'ya yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Yelchenko, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Rusya ve Ukrayna arasÄ±ndaki gerginliÄŸin görüÅŸüleceÄŸi toplantÄ± öncesi gazetecilere açÄ±klama yaptÄ±.

Volodymyr Yelchenko, “Rusya'ya yönelik yaptÄ±rÄ±mlar artÄ±rÄ±lmalÄ±. Tek yol bu, çünkü Rusya baÅŸka bir dilden anlamÄ±yor” dedi.

NATO: GEMÄ° VE ASKERLER BÄ°R AN ÖNCE SERBEST BIRAKILSIN

NATO ve Avrupa BirliÄŸi (AB), Azak Denizi'ndeki Kerç BoÄŸazÄ± civarÄ±ndaki geliÅŸmeleri yakÄ±ndan izlediÄŸini belirterek itidal çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO, tüm üyeleriyle Ukrayna'nÄ±n toprak bütünlüÄŸü ve egemenliÄŸini destekliyor. Rusya'ya, el koyduÄŸu Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri bir an önce serbest bÄ±rakmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz” dedi.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO-Ukrayna Komisyonu'nun olaÄŸanüstü toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, “NATO, tüm üyeleriyle Ukrayna'nÄ±n toprak bütünlüÄŸü ve egemenliÄŸini destekliyor. Rusya'ya, el koyduÄŸu Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri bir an önce serbest bÄ±rakmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

Rusya ve Ukrayna arasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmelerin, son derece ‘ciddi’ olduÄŸuna dikkati çeken Stoltenberg, “Ukrayna gemilerine yönelik askeri kuvvet kullanÄ±mÄ±nÄ±n meÅŸru bir açÄ±klamasÄ± bulunmamaktadÄ±r” diye konuÅŸtu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu ise konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Azak Denizi'ndeki Kerç BoÄŸazÄ± civarÄ±ndaki geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ediyoruz. UkraynalÄ± yetkililerle de irtibat içindeyiz. Ä°tidal ve gerginliÄŸi azaltma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

Lungescu, "NATO'nun Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini, toprak bütünlüÄŸünü ve karasularÄ± içindeki seyrüsefer serbestisini güçlü bir ÅŸekilde desteklediÄŸini" ifade ederek, "Rusya'ya, uluslararasÄ± hukuk uyarÄ±nca Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarÄ±na engelsiz eriÅŸim saÄŸlamasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yoruz." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

NATO liderlerinin temmuz ayÄ±nda düzenlenen Brüksel Zirvesi'nde Ukrayna'ya olan desteklerini yinelediklerini aktaran Lungescu, Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m, Karadeniz ve Azak Denizi'ni askerileÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ukrayna'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸini kaydettiklerini söyledi.

TÜRKÄ°YE: ENDÄ°ÅžEYLE KARÅžILIYORUZ

Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Ukrayna’ya ait gemilere ateÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yaralÄ±lar bulunduÄŸu yolundaki haberleri endiÅŸeyle karÅŸÄ±lÄ±yoruz" denildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 20:38

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