Rusya ve Ukrayna'ya ait savaÅŸ gemileri arasÄ±nda sÄ±cak temas

Azak Denizi'nde Rus savaÅŸ gemileri ile Ukrayna savaÅŸ gemileri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Rus savaÅŸ gemilerinin, KÄ±rÄ±m açÄ±klarÄ±nda Azak Denizi'nde Rusya kara sularÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi iddiasÄ±yla Ukrayna savaÅŸ gemilerine müdahale ettiÄŸi bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapÄ±lan açÄ±klamada, yerel saat ile sabah 07.00 sularÄ±nda Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 savaÅŸ gemisinin Rusya'nÄ±n kara sularÄ±na izinsiz giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Gemilerin izin uygulamasÄ±na tabi olan Kerç BoÄŸazÄ±'na doÄŸru ilerlediÄŸi kaydedilen açÄ±klamada, Ukrayna gemilerinin Rus sularÄ±nda tehlikeli manevralar yaptÄ±ÄŸÄ± ve sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi uyarÄ±larÄ±nÄ± yok saydÄ±ÄŸÄ± savunuldu.

AçÄ±klamada, Rus sÄ±nÄ±r güvenlik hizmetlerinin Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç BoÄŸazÄ±'nda bütün önlemleri aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

FSB açÄ±klamasÄ±nda, Rusya kara sularÄ±nda Ukrayna gemilerinin 5 saattir provokasyona devam ettiÄŸi belirtilerek, "Ukrayna gemilerinin amacÄ±nÄ±n bölgede çatÄ±ÅŸmalÄ± durum yaratmak olduÄŸu ortada." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

UKRAYNA DENÄ°Z KUVVETLERÄ°: RUS GEMÄ°SÄ°, GEMÄ°MÄ°ZÄ° MAHMUZLADI

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapÄ±lan açÄ±klamada ise Ukrayna ordusuna ait iki zÄ±rhlÄ± savaÅŸ gemisi ile römork gemisinin Odessa'dan çÄ±karak Azak Denizi'nde bulunan Mariupol LimanÄ±'na gitmek istediÄŸi belirtildi.

Gemilerin Mariupol'a güvenli ÅŸekilde geçmesi amacÄ±yla gereken bilgilerin uluslararasÄ± deniz kurallarÄ±na göre önceden verildiÄŸi iddia edilen açÄ±klamada, buna raÄŸmen Rus ordusuna ait 4 geminin Ukrayna gemilerine karÅŸÄ± saldÄ±rgan eylemlerde bulunduÄŸu kaydedildi.

AçÄ±klamada, "Rus savaÅŸ gemisi 'Don', Ukrayna ordusuna ait römork gemisini mahmuzladÄ±. Bunun sonucunda geminin ana motoru, dÄ±ÅŸ yüzeyi ve cankurtaran sandalÄ± hasar aldÄ±." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Rusya'nÄ±n uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± hareket ettiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, "Ukrayna donanmasÄ±nÄ±n gemileri, uluslararasÄ± hukukun tüm normlarÄ±na uygun olarak görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Tüm yasa dÄ±ÅŸÄ± eylemler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kayÄ±t altÄ±na alÄ±nÄ±yor ve yetkili uluslararasÄ± organlara aktarÄ±lÄ±yor." ifadelerine yer verildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 16:16

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