Azak Denizi'nde Rusya-Ukrayna gerginliÄŸi: BMGK toplanacak

Rusya, Azak Deniziâ€™nde Ukrayna ile yaÅŸanan gerginliÄŸin ardÄ±ndan BM GÃ¼venlik Konseyi'ni acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'ya ait savaÅŸ gemileriyle Ukrayna'ya ait savaÅŸ gemileri arasÄ±nda KÄ±rÄ±m açÄ±klarÄ±ndaki Azak Denizi'nde yaÅŸanan gerginlik üzerine bugün acil toplanacak.

AA'nÄ±n diplomatik kaynaklardan edindiÄŸi bilgiye göre BMGK, Rusya'nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla yerel saat ile 11.00'de (TSÄ° 19.00) toplanacak.

Azak Denizi'nde Rus savaÅŸ gemileri ile Ukrayna savaÅŸ gemilerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi belirtilmiÅŸ, Rus karasularÄ±na girdiÄŸi iddiasÄ±yla Rusya'ya ait savaÅŸ gemileri Ukrayna savaÅŸ gemilerine müdahalede bulunmuÅŸtu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Azak Denizi'ndeki Kerç BoÄŸazÄ± civarÄ±nda, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi teknesinden Ukrayna savaÅŸ gemilerine ateÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 6 Ukrayna askerinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, gemilerin Rus özel kuvvetleri tarafÄ±ndan ele geçirildiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

RUSYA DIÅžÄ°ÅžLERÄ°: UKRAYNA PROVOKASYON YAPTI

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Azak Denizi'nde Ukrayna savaÅŸ gemilerinin limanlarÄ±na döndüÄŸünü bildirdi. FSB'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Rus savaÅŸ gemilerinin müdahale ettiÄŸi Ukrayna savaÅŸ gemilerinin durumuna iliÅŸkin bilgi verildi. Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç geminin limanlarÄ±na döndüÄŸü belirtilen açÄ±klamada, "Bu tür tehlikeli ve sorumsuz kararlar veren Kiev yönetimi, eylemlerinin sonuçlarÄ± hakkÄ±nda düÅŸünmelidir." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabÄ±ndan, Rus savaÅŸ gemileri ile Ukrayna savaÅŸ gemileri arasÄ±ndaki sÄ±cak temasa iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Kiev yönetiminin Kerç BoÄŸazÄ±'nda provokasyon yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Zaharova, “Haydut metodu ile önce provokasyon, sonra zorlayÄ±cÄ± baskÄ±, ardÄ±ndan da saldÄ±rganlÄ±k suçlamasÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

'SAVAÅž DURUMU' VE SIKIYÖNETÄ°M GÖRÜÅžMELERÄ°

Bu geliÅŸmeler sonrasÄ± Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçinov, ülkenin savaÅŸ durumuna geçmesi için toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Turçinov, Ukrayna basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko'nun topladÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ kabinesinde Azak Denizi’nde meydana gelen hadise ile ilgili olarak Ukrayna Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n rapor verdiÄŸini aktardÄ±.

ToplantÄ±da Rus savaÅŸ gemilerinin Ukrayna savaÅŸ gemilerine yaptÄ±ÄŸÄ± müdahalenin "askeri saldÄ±rÄ± eylemi" olduÄŸunun vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Turçinov, "ToplantÄ±da ülkede savaÅŸ durumu ilan edilmesi için Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin toplanmasÄ± önerildi." dedi.

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, gerginlik sonrasÄ± ülkede sÄ±kÄ±yönetime geçilmesi önerisini desteklediÄŸini bildirdi.

PoroÅŸenko, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ülkenin sÄ±kÄ±yönetime geçme önerisinin sabah Ukrayna Parlamentosuna götürüleceÄŸini ifade etti.

PoroÅŸenko, "SÄ±kÄ±yönetime geçmesi önerisini destekleme kararÄ± veriyorum. Ukrayna Parlamentosuna baÅŸvurulacak.” ifadelerini kullandÄ±.

Söz konusu kararÄ±n seferberlik içermeyeceÄŸini, ancak "hazÄ±r olmak" amacÄ± ile alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren PoroÅŸenko, kiÅŸi hak ve özgürlüklerinin de kÄ±sÄ±tlanmayacaÄŸÄ±na dikkat çekti.

Ukrayna basÄ±nÄ±nda parlamentoda oylamaya sunulacak sÄ±kÄ±yönetim kararÄ±nÄ±n 60 günlük bir süreyi içerdiÄŸi ifade edildi.

NATO VE AB'DEN UYARI

NATO ve Avrupa BirliÄŸi (AB), Azak Denizi'ndeki Kerç BoÄŸazÄ± civarÄ±ndaki geliÅŸmeleri yakÄ±ndan izlediÄŸini belirterek itidal çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Azak Denizi'ndeki Kerç BoÄŸazÄ± civarÄ±ndaki geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ediyoruz. UkraynalÄ± yetkililerle de irtibat içindeyiz. Ä°tidal ve gerginliÄŸi azaltma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Lungescu, "NATO'nun Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini, toprak bütünlüÄŸünü ve karasularÄ± içindeki seyrüsefer serbestisini güçlü bir ÅŸekilde desteklediÄŸini" ifade ederek, "Rusya'ya, uluslararasÄ± hukuk uyarÄ±nca Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarÄ±na engelsiz eriÅŸim saÄŸlamasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yoruz." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

NATO liderlerinin temmuz ayÄ±nda düzenlenen Brüksel Zirvesi'nde Ukrayna'ya olan desteklerini yinelediklerini aktaran Lungescu, Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m, Karadeniz ve Azak Denizi'ni askerileÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ukrayna'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸini kaydettiklerini söyledi.

TÜRKÄ°YE: ENDÄ°ÅžEYLE KARÅžILIYORUZ

Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Ukrayna’ya ait gemilere ateÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yaralÄ±lar bulunduÄŸu yolundaki haberleri endiÅŸeyle karÅŸÄ±lÄ±yoruz" denildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 10:31

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