Avusturya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yakÄ±nlarÄ±nda ateÅŸ aÃ§anlar yakalandÄ±

Ankara ValiliÄŸi, Avusturya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu bulvarda ateÅŸ aÃ§anlarÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada Avusturya'nÄ±n Ankara BüyükelçiliÄŸinin bulunduÄŸu bulvarda otomobilden ateÅŸ açÄ±lmasÄ±yla ilgili 2 zanlÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, sabaha karÅŸÄ± Atatürk BulvarÄ±'nda bulunan büyükelçilik binasÄ± önünde silahla havaya ateÅŸ edilmesiyle ilgili olarak, olayÄ± gerçekleÅŸtiren 2 zanlÄ±nÄ±n polis ekiplerince kullandÄ±klarÄ± suç aletiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, "YapÄ±lan ön çalÄ±ÅŸmalar neticesinde gece geç saatlere kadar alkol alan ÅŸüphelilerin alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken olayÄ± gerçekleÅŸtirdikleri düÅŸünülmekle beraber, konuyla ilgili olarak her yönüyle detaylÄ± ÅŸekilde tahkikata devam edilmektedir." ifadesine yer verildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 16:03

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