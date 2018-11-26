PSAKD üye ve yöneticilerinin yargılandığı dava 28 Kasım'da

Burcu YILDIRIM

Ankara

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkan Yardımcısı Erol Yeter’in de aralarında bulunduğu 16 PSAKD üye ve yöneticisinin yargılanacağı davanın ikinci duruşması 28 Kasım 2018’de Erzincan’da görülecek. Alevilere ve örgütlenmelerine dönük bir saldırının parçası olarak tutuklamaların gerçekleştiğine dikkat çeken PSAKD Genel Sekreteri Onur Şahin, Evrensel aracılığıyla tüm kamuoyuna çağrı yaparak “Bu saldırı aslında bütün demokrat, ileri, muhalif kesimlere dönük bir saldırıdır. Burada temel amaç alevi halkının örgütsüzleştirilmek istenmesidir” diye konuştu.

'ALEVİ ÖRGÜTLENMESİNDEN RAHATSIZLAR'

Yapılan suçlamaların temelinde sadece bir itirafçının ifadeleri olduğuna dikkat çeken Şahin, “Görülen ilk mahkemede itirafçının çok açık tutarsız ifadeler verdiği ve kendi ifadeleriyle sık sık çeliştiği şeyler yaşandı. Biz de bundan dolayı çok ciddi bir kuşku içerisindeyiz. 'Arkadaşlarımıza dönük bir komplo var mı?' diye düşünüyoruz. Bu itirafçıya birtakım ifadelerin daha önceden imzalatıldığını düşünüyoruz. Burada çok büyük bir mağduriyet var. İşin özünde Erzincan’daki alevi örgütlenmesine dönük bir rahatsızlıktık söz konusu çünkü bu arkadaşlarımız Erzincan’da çok ciddi çalışmalar yürütüyorlardı. Orada bir cemevi çalışmamız vardı. Oradaki kutsal mekanlarımıza dönük yapılan tahrip ve el koyma olaylarına karşı ciddi bir direnç sergiliyorlardı” dedi.

Şahin, Erzincan’da Alevi köylerine dönük maden arama çalışmaları, yol yapma gibi çeşitli gerekçelerle jandarma baskısına maruz kalan köylülerin topraklarını terk etmeye başladığını vurgulayarak “Buna karşı da bu arkadaşlarımız direnç gösteriyordu ve orada tüm bunlardan kaynaklı özel bir baskı söz konusu. Buna karşı direnç gösteren Genel Başkan Yardımcımız Erol Yeter başta olmak üzere böyle bir komploya kurban gittiler. 16 Mart 2018’den beri arkadaşlarımız tutuklu ve çok ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Aileleri perişan durumda. Erol Yeter’e ‘terör örgütlerine yardım ve yataklık’ iddiası ile suçlama yapılıyor” dedi.

İtirafçının tutarsız beyanlarına rağmen 3 arkadaşlarının hâlâ tutuklu olduğunun altını çizen Şahin, “Erol Yeter, Murat Demiral ve Ali Can Sümer'in bu ifadelere rağmen aylardır hapishanede tutuluyor olmaları bir hukuk katliamıdır. Mesela, itirafçının verdiği tarihlerde Erol ve diğer arkadaşlar orada değil. Bu da bizde bazı belgelerin önceden hazırlanıp verildiği düşüncesini uyandırıyor” diye konuştu.

DAVAYA ARAÇ KALDIRILACAK

Bu saldırının bütün demokrat, ileri, muhalif kesimlere yönelik olduğunu ifade eden Şahin, “Burada temel amaç Alevi halkının örgütsüzleştirilmek istenmesidir. Çünkü devletin aleviler üzerinde bin yıldır bir asimilasyon politikası söz konusudur. Bu hedefi gerçekleştirmesinin şu an önündeki en büyük engel de Alevi örgütleridir. Erzincan’da özel bir durum söz konusu ve artık Erzincan’da yönetici bulamayacak hale geldik. Çok fazla insan bu baskılardan dolayı yurt dışına kaçtı ve birçok yerde benzer baskılarla yüz yüzeyiz” diye konuştu.

Onur Şahin, davaya 28 Kasım’da bulundukları yerlerden araç kaldıracaklarını söyleyerek “Gelmek isteyenler bulundukları alandaki PSAKD’ye başvurabilirler” dedi.