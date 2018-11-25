CHPâ€™li ErdoÄŸdu: HalkÄ±n vergisi yandaÅŸlar iÃ§in kullanÄ±lacak

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, konut sektÃ¶rÃ¼ndeki krizi deÄŸerlendirdi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, ipotekli konut satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n adeta çöktüÄŸünü belirterek, Hükümetin bir süre önce konut sektörünü kurtarma planÄ± tasarlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bunu henüz tam olarak açÄ±klamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “RüÅŸveti alÄ±nmÄ±ÅŸ ama satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸ konut projelerinin kurtarÄ±lacaÄŸÄ± yönünde duyumlarÄ±mÄ±z var” dedi.

Konut sektöründe görülen krize iliÅŸkin bir deÄŸerlendirme yapan ErdoÄŸdu, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yönetiminin, inÅŸaat sektörünü kurtarma ve onun aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bankacÄ±lÄ±k sektörüne destek verme planÄ±nÄ±, diÄŸer sektörlerden gelecek tepkiler nedeniyle açÄ±klayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek ÅŸöyle devam etti: “Krize sadece iÅŸ dünyasÄ± girmiyor, aÄŸÄ±rlÄ±kla emek dünyasÄ± giriyor. Ama asgari ücreti artÄ±rmamaya çalÄ±ÅŸacak, 2 bin TL gibi çok alt rakamdan konuÅŸmaya baÅŸlayacaksÄ±n, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlara ‘size ayÄ±racak kaynaÄŸÄ±m yok’ diyeceksin. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n çoÄŸu kredi bataÄŸÄ±nda, akÅŸamlarÄ± tespih satan, çorap satan memurlar var. Ä°kinci iÅŸe mahkum bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ kamu emekçisi sÄ±nÄ±fÄ± ama inÅŸaat ÅŸirketlerini kurtarmaya çalÄ±ÅŸan bir yönetimle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Ä°ÅŸ yeri yoksa iÅŸ yoktur, bunun farkÄ±ndayÄ±z ama göreceksiniz, bu önlem paketleri yandaÅŸÄ±nÄ± kurtarmaya çalÄ±ÅŸan bir uygulama olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kacak. Orada da, bunu böyle çÄ±plak anlatmak zorundayÄ±m, peÅŸin alÄ±nmÄ±ÅŸ-verilmiÅŸ rüÅŸvetler var bu projelerde. RüÅŸveti alÄ±nmÄ±ÅŸ ama satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸ konut projelerinin kurtarÄ±lacaÄŸÄ± yönünde duyumlarÄ±mÄ±z var. HalkÄ±n bu gerçekleri bilmesinde fayda var.”

TÜÄ°Kin geçtiÄŸimiz günlerde 146 bin konut satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ErdoÄŸdu, “Bunun sadece yüzde 5’i banka kredili konut, kalanÄ± peÅŸin ya da senetle yapÄ±lan satÄ±ÅŸ görünüyor. Önceden ekim sonuna kadar ilan edilmiÅŸ, ekim sonunda ise yÄ±l sonuna kadar uzatÄ±lan tapu harcÄ± ile KDV indiriminin de etkisi var ancak yine de böyle bir satÄ±ÅŸ olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Bugün Türkiye’de o kadar konut satacak bir ekonomi yok” dedi.

BÜTÇE DENGELERÄ° DE Ä°ZÄ°N VERMÄ°YOR

Türkiye’de konut stokunun yaklaÅŸÄ±k 2 milyonu bulduÄŸunu, inÅŸaatÄ± devam eden konutlar dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda 3 yÄ±llÄ±k konut ihtiyacÄ±nÄ± aÅŸan sayÄ±da konut olduÄŸunun sektör temsilcileri tarafÄ±ndan dile getirildiÄŸine bildiren ErdoÄŸdu ÅŸöyle devam etti: “CumhurbaÅŸkanÄ±, inÅŸaat– banka– hükümet ve arsa sahiplerinden oluÅŸan rant koalisyonunu bir arada tutamama sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸÄ±yor. Ä°nÅŸaat sektörünü kurtarma ve onun aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bankacÄ±lÄ±k sektörüne destek verme planÄ±nÄ±, diÄŸer sektörlerden gelecek tepkiler ve maliyetlerin daha önce açÄ±klanan programlardaki tasarruf öngörülerinden bile fazla olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle de gönül rahatlÄ±ÄŸÄ±yla açÄ±klayamÄ±yor. Bütçe dengeleri de inÅŸaat sektöründe dillendirilen tarzda büyük ölçekli bir kurtarmaya izin vermiyor. AKP dönemi politikalarÄ± nedeniyle konut fiyatlarÄ±nÄ±n reel olarak gerilemesi ve konuta yatÄ±rÄ±mÄ±n zarar ettirmesi nedeniyle de konut fiyatlarÄ±nda reel olarak gerileme ihtimali, kriz psikolojisini güçlendiriyor. Bu da tüketim kararlarÄ±nÄ±n ertelenmesine ve durgunluk ortamÄ±na katkÄ±da bulunuyor.”

Büyük bir konut ÅŸirketi batÄ±nca sadece kendisinin deÄŸil, inÅŸaatÄ± besleyen sektörlerin de battÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ErdoÄŸdu, 2-2.5 milyon insanÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sektörde ani bir daralmanÄ±n iÅŸçisinden inÅŸaat mühendisine, mimarÄ±na kadar geniÅŸ bir kesimi iÅŸsiz bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. “Bunu gören hükümet panik oldu” diyen ErdoÄŸdu ÅŸu görüÅŸleri dile getirdi: “Ä°nÅŸaat ÅŸirketleri batÄ±nca bankalarÄ±n kredilerini ödeyemeyecekler. Ödenmeyen krediler artÄ±nca da reel sektörün domino etkisiyle finans sektörü de yÄ±kÄ±lacak. O nedenle planlarÄ± ÅŸu: Diyelim ki yapmÄ±ÅŸ bin tane konut, bu konutlarÄ±n tanesini 1 milyon liradan satÄ±yor, devlet bununla pazarlÄ±k yapacak, makul fiyattan alacakmÄ±ÅŸ. Makul fiyata indirebiliyorsa piyasaya satsÄ±n. Demek ki piyasa deÄŸerinin üzerinde. 800 bin TL’ye bu konutlarÄ± alacaklar, bunun yüzde 70’ini bankaya, yüzde 30’unu da müteahhite verecekler. Peki bu 800 bin TL borç nasÄ±l finanse edilecek? Hazine kaÄŸÄ±t çÄ±karacak, yani borcum var diye senet imzalayacak. Hazine biziz, halkÄ±z. Biz, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi boyunca bu borçlarÄ± üzerimize alacaÄŸÄ±z, hazine de o konutlarÄ± peyderpey satmaya çalÄ±ÅŸacak. Yani bu konutlar halkÄ±n üzerine yÄ±ÄŸÄ±lacak. Bu nasÄ±l vicdan? Halk mÄ± dedi size bu kadar konut yapÄ±n, inÅŸaat yapÄ±n, döviz kredisi kullanÄ±n diye. Sen riske girdin, satsan kar edecek cebe atacaktÄ±n. Åžimdi kâr etmiyor diye vatandaÅŸÄ±n üzerine nasÄ±l yÄ±karsÄ±n? Bu yoksul halkÄ±n parasÄ±nÄ± nasÄ±l gidip de milyonlarca liralÄ±k rüÅŸvetleri alÄ±nmÄ±ÅŸ-verilmiÅŸ projelere verirsin?”

Hükümetin tek kurtarma paketinin inÅŸaat ÅŸirketlerinin borcunu üstlenmek olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸdu, “Kriz önleme paketinin anlamÄ± ÅŸu: GeniÅŸ halk yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ± vergiyle ezin, bunlar çok harcamasÄ±n, çok harcarlarsa enflasyon oluyor. Ne yapacaÄŸÄ±z? Ücretleri baskÄ±larken, inÅŸaat ÅŸirketlerine, enerji ÅŸirketlerine bankalara parayÄ± aktarÄ±n. Bu büyük bir haksÄ±zlÄ±k. YapÄ±sal önlem diye dayattÄ±klarÄ± ÅŸey apaçÄ±k IMF seti” diye konuÅŸtu (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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