Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden Ä°sveÃ§ HÃ¼kÃ¼metine: RomanlarÄ±n haklarÄ±nÄ± ihlal etmeyin

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ä°sveÃ§ HÃ¼kÃ¼meti'nin sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmediÄŸini ve Romanlara baskÄ± ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Murat KUSEYRÄ°

UluslararasÄ± Af Örgütü Ä°sveç Seksiyonu, Ä°sveç Hükümeti'ni çoÄŸunluÄŸu Romanya ve Bulgaristan'dan gelen Avrupa BirliÄŸi vatandaÅŸÄ± RomanlarÄ±n haklarÄ±nÄ± ihlal etmekle suçladÄ±.

2015 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma Avrupa BirliÄŸi ülkelerinden 4 bin 700 civarÄ±nda RomanÄ±n iÅŸ bulmak ve çalÄ±ÅŸmak amacÄ±yla Ä°sveç'e geldiÄŸini gösteriyor. SayÄ±larÄ± tam olarak bilinmeyen RomanlarÄ±n büyük bir kÄ±smÄ± iÅŸ bulamayÄ±nca dilenmek zorunda kalÄ±yor. UluslararasÄ± Af Örgütü'nün önceki gün kamuoyuna açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ”A Cold Welcome” (SoÄŸuk Bir HoÅŸgeldin) baÅŸlÄ±klÄ± rapor, RomanlarÄ±n kapsamlÄ± baskÄ± ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°sveç Hükümeti'nin yasa ve uluslararasÄ± sözleÅŸmelerde üstlendiÄŸi sorumluluklarÄ± yerine getirmediÄŸini gösteriyor.

Raporla ilgili UluslararasÄ± Af Örgütü tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ”Ä°sveçli kurumlar her seviyede güç durumdaki çoÄŸunluÄŸu Roman Avrupa BirliÄŸi vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu almaktan kaçÄ±nÄ±yor” denildi.

'KAYNAKLAR ROMANLARI SÜRMEK Ä°ÇÄ°N DEÄžÄ°L BARINDIRMAK Ä°ÇÄ°N KULLANILMALI'

Raporda RomanlarÄ±n konut, su, hijyen ve saÄŸlÄ±k bakÄ±mÄ± haklarÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸu, kurumlar ve özellikle de polis tarafÄ±ndan kötü muameleye tabi tutulduklarÄ± belirtilidikten sonra ÅŸu görüÅŸlere yer veriliyor: Devletin kaynaklarÄ± resmi olmayan yerlerde barÄ±nanlarÄ± sürmek, barÄ±ndÄ±klarÄ± yerlerin temizlenmesi ve evsizlikten kaynaklanan acil durumlar için kullanÄ±lÄ±yor. Bu giderler basit bir biçimde uzun bir süre oralarda yaÅŸamak zorunda kalanlara güvenli ve legal konut saÄŸlanmasÄ± için kullanÄ±labilir.

Konut ihtiyaçlarÄ± karÅŸÄ±lanan RomanlarÄ±n iÅŸ bulmalarÄ±nÄ±n kolaylaÅŸacaÄŸÄ± belirtilen raporda konut sorununu çözen Gotland AdasÄ± ve Lund ilinde çalÄ±ÅŸan RomanlarÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ±n çokluÄŸuna dikkat çekiliyor.

'POLÄ°S, ROMANLARI GÜÇ KULLANARAK Ä°L DIÅžINA SÜRÜYOR'

UluslarararasÄ± Af Örgütü, Romanlara indirimli saÄŸlÄ±k hizmetleri verilmesini, temiz su ve tuvalet ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± talep ediyor.

”Ä°sveç'te dilenmek yasa dÄ±ÅŸÄ± deÄŸil. Bunun için izin de gerekmiyor” denilen raporda polisin RomanlarÄ± ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na sistematik bir ÅŸekilde güç kullanarak çÄ±karmasÄ± eleÅŸtiriliyor.

Evrensel'e açÄ±klamalarda bulunan Roman Yazar ve Müzisyen Hans Caldaras, UluslararasÄ± Af Örgütü'nün raporunu, geç kalmakla birlikte önemli bulduÄŸunu ve Avrupa'nÄ±n diÄŸer ülkelerinden gelen RomanlarÄ±n yaÅŸam koÅŸullarÄ± ve sorunlarÄ± hakkÄ±nda kamuoyunu aydÄ±nlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kurum ve politikacÄ±larÄ±n RomanlarÄ±n insan haklarÄ±nÄ± savunmaktan kaçÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± ve sorunlarÄ± görmezden geldiklerini söyleyen Caldaras, ”Bu insanlarÄ±n barÄ±nma, karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurma ve bir iÅŸ bulma sorunlarÄ± var. Ama bunlardan hiç biri karÅŸÄ±lanmÄ±yor. Ä°nsanlar soÄŸuk havalarda köprü altlarÄ±nda, çadÄ±rlarda ve sokaklarda yatmak ve yaÅŸamak zorunda kalmamalÄ±” dedi.

'KURUMLARDA VE TOPLUMDA GÄ°ZLÄ° BÄ°R ÇÄ°NGENE KARÅžITLIÄžI VAR'

Ä°sveç'te uzun yÄ±llardan beri yaÅŸayan Ä°sveç vatandaÅŸÄ± Romanlar ile Avrupa BirliÄŸi ülkelerinden gelip çoÄŸunluÄŸu dilenmek zorunda kalan RomanlarÄ±n yaÅŸam koÅŸullarÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klara dikkat çeken Caldaras, ”Yüz yÄ±lllardan beri Ä°sveç'te yaÅŸayan Romanlara yönelik gizli bir Çingene karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± var. Bu karÅŸÄ±tlÄ±k hem kurumlarda hem de toplumda var. Bu oldukça yaygÄ±n. Çingene karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yapanlar Ä±rkçÄ±lÄ±k ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla suçlanmÄ±yor. Ben Ä±rkçÄ±lÄ±k ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ±yÄ±m ama Çingenelerden hoÅŸlanmÄ±yorum diye açÄ±kça söyleyen insanlar var. Bu, normal bir ÅŸey olarak görülüyor” dedi.

Caldaras, son on yÄ±llarda sÄ±nÄ±f farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çektikten sonra ”Emeklilerin geçinebilmek için çöplerden pet ÅŸiÅŸeler topladÄ±klarÄ±nÄ± görüyoruz. Ayda 7, 8 veya 9 bin kron geliri olan bir emekli vergi vermek zorunda kalmamalÄ±. Refah toplumunu kurmak için yaÅŸamÄ± boyunca çalÄ±ÅŸan insanlar yaÅŸlanÄ±nca cezalandÄ±rÄ±lmamalÄ±. Ä°sveç'te bunlarÄ±n olmasÄ± utanç verici. Ülkedeki atmosfer giderek sertleÅŸiyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'DAYANIÅžMA YERÄ°NÄ° BÄ°REYCÄ°LÄ°ÄžE BIRAKTI'

OlumsuzluklarÄ±n sorumluluÄŸunu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, göçmenler ve Romanlara yÄ±kan Ä±rkçÄ± ve yabancÄ± partileri güçlendirdiÄŸine dikkat çeken Caldaras, devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti: Bundan 15 veya 20 yÄ±l önce Ä±rkçÄ± ve yabancÄ± düÅŸmanÄ± Ä°sveç DemokratlarÄ±'nÄ±n %17 oy alÄ±p parlamentoda temsil edilmelerini düÅŸünmek mümkün deÄŸildi. Ama bu günümüzde gerçek oldu. IrkçÄ± gruplar toplumda söz sahibi oluyor. Bu korkutucu. Benzeri geliÅŸmeler baÅŸka ülkelerde de yaÅŸanÄ±yor. DünyanÄ±n pek çok ülkesinde saÄŸcÄ± rüzgarlar esiyor. Bundan en fazla toplumun en alt kesimleri ve göçmenler olumsuz etkileniyor. 1960 ila 80'li yÄ±llarda var olan dayanÄ±ÅŸma yerini bireyciliÄŸe bÄ±raktÄ±. DiÄŸer ülkelerden gelerek Ä°sveç'te dilencilik yapmak zorunda kalan Romanlara nasÄ±l davranÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na her gün ÅŸahit oluyoruz. Hiçbir suçu olmayan bir Roman bundan bir kaç ay önce dövülerek öldürüldü. Bundan çok deÄŸil 60 veya 70 yÄ±l önce yaÅŸanan soykÄ±rÄ±m ve katliamlar unutulmuÅŸ gibi görünüyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 15:14

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