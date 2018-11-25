KÄ±z Ã§ocuÄŸunu kaÃ§Ä±rdÄ±, adli kontrol uygulamasÄ±yla bÄ±rakÄ±ldÄ±

14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunu kaÃ§Ä±ran ve kÄ±z Ã§ocuÄŸunun babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ olaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan UÄŸur D. serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Antep'te, 14 yaÅŸÄ±ndaki S.G.'yi kaçÄ±ran ve babasÄ± Ercan G.'nin (35) öldürüldüÄŸü olaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranÄ±rken, KahramanmaraÅŸ'ta polis operasyonuyla yakalanan UÄŸur D. (25), 'kiÅŸiyi hürriyetten yoksun bÄ±rakma' ve 'çocuÄŸa cinsel istismar' suçlamalarÄ±yla çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Gaziantep Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžubesi Cinayet Büro ekipleri, yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmada UÄŸur D.'nin, KahramanmaraÅŸ'Ä±n Elbistan ilçesindeki akrabalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸu bilgisini aldÄ±. Ekipler, dün düzenlediÄŸi operasyonla UÄŸur D.'yi saklandÄ±ÄŸÄ± evde gözaltÄ±na alÄ±rken, S.G.'yi de kurtardÄ±. S.G., devlet korumasÄ±na alÄ±nÄ±rken, UÄŸur D. ise sorgusunun ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±kta ifadesi alÄ±nan UÄŸur D., 'kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun bÄ±rakma' ve 'çocuÄŸa cinsel istismar' suçlarÄ±ndan nöbetçi mahkemeye çÄ±karÄ±ldÄ±. Cinayetle ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren UÄŸur D., S.G.'nin, kendi isteÄŸiyle kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemesi üzerine adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Antep/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 14:38

www.evrensel.net