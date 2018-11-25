TBMM'de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftanÄ±n gÃ¼ndemi

TBMM'de plastik alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetleri ve yeni imar planlarÄ±nda bisiklet yollarÄ±nÄ±n zorunlu olmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun teklifleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

TBMM Genel Kurulunda, plastik alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerinin en az 25 kuruÅŸtan satÄ±lmasÄ±nÄ±, yeni imar planlarÄ±nda bisiklet yollarÄ±nÄ±n zorunlu olmasÄ±nÄ± öngören kanun teklifinin görüÅŸmelerine devam edilecek.

Genel Kurulda, Çevre Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki oylama yapÄ±ldÄ±ktan sonra teklifin bölümlerindeki maddeler ele alÄ±nacak. Teklife göre, plastik alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetleri tüketiciye en az 25 kuruÅŸtan satÄ±lacak.

Plastik poÅŸetleri ücretsiz veren satÄ±ÅŸ noktalarÄ±na, kapalÄ± satÄ±ÅŸ alanÄ±nÄ±n her metrekaresi için 10 lira idari para cezasÄ± kesilecek.

Egzoz gazÄ± emisyon ölçümü yaptÄ±rmayanlara bin 250 lira ceza verilecek.

AtÄ±klarÄ±n kaynaÄŸÄ±nda ayrÄ± biriktirilmesi ve toplanmasÄ± amacÄ±yla sÄ±fÄ±r atÄ±k yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediye, il özel idareleri, kurum, kuruluÅŸ ve iÅŸletmelere teÅŸvik uygulanacak.

1 Haziran 2019’dan itibaren yeni imar planlarÄ±nda bisiklet yollarÄ± ve bisiklet park istasyonlarÄ± zorunlu olacak.

KÄ°T Komisyonu denetimlerine devam edecek. Komisyon, 28 KasÄ±m ÇarÅŸamba günü Ä°ller BankasÄ± AÅž. ile Türkiye KalkÄ±nma BankasÄ± AÅž. Genel MüdürlüÄŸü, T.H. KalkÄ±nma YatÄ±rÄ±m Menkul DeÄŸerler AÅž. ve ArÄ±cak Turizm ve Ticaret AÅž'nin; 29 KasÄ±m PerÅŸembe günü ise Türk Ä°hracat Kredi BankasÄ± Genel MüdürlüÄŸü ve T.H. Türkiye Emlak BankasÄ± AÅž. Genel MüdürlüÄŸü'nün hesaplarÄ±nÄ± inceleyecek. (HABER MERKEZÄ°)

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