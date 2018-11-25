Gazeteci Suat KaragÃ¶z gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Gazeteci Suat KaragÃ¶z, Van merkezli bir operasyon kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda baÅŸka gÃ¶zaltÄ±lar da var.

Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n yürütmüÅŸ olduÄŸu bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda gazeteci Suat Karagöz dün gece Ä°stanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Vatan’da bulunan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’nde tutulan Karagöz’ün Van’a götürüleceÄŸi belirtildi.

Öte yandan daha önce de aynÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda Yeni YaÅŸam gazetesi daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Åžükran Erdem Van’da, A. Murad KarakaÅŸ Adana’da, Mizgin Fendik Ä°zmir’de, Ferhat Duman ise Mersin’de gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlar Van’a götürülmüÅŸtü. (Ä°stanbul/MA)

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