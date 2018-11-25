Halep'te klorin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Rusya'dan hava bombardÄ±manÄ±

Rusya, Halep'te klorin gazÄ± yÃ¼klÃ¼ havan mermisi ile dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± bÃ¶lgeye hava bombardÄ±manÄ±nda bulundu.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°gor KonaÅŸenkov, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin terör yanlÄ±larÄ±nÄ±n Halep halkÄ±na yönelik kimyasal saldÄ±rÄ± düzenlenen bölgedeki mevzilerini vurduÄŸunu" duyurdu.

Sputnik'in haberine göre KonaÅŸenkov, Rusya'nÄ±n Türkiye'yi 'sÄ±cak iletiÅŸim hattÄ±' üzerinden uyardÄ±ÄŸÄ± bilgisini de verdi.

100'ÜN ÜZERÄ°NDE KÄ°ÅžÄ° HASTANEYE KALDIRILDI

Suriye’nin Halep kentindeki konut bölgelerine dün silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan klorin gazÄ± yüklü havan mermisi ile düzenlendiÄŸi belirtilen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerilim yüksek. AralarÄ±nda çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 100'ün üzerinde kiÅŸinin kimyasal zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanÄ±rken, Suriye ordusu silahlÄ± gruplarÄ±n mevzilerini vurdu. Rusya ise saldÄ±rÄ±nÄ±n ‘Ä°dlib’de El Nusra Cephesi’nin kontrolündeki bölgeden düzenlendiÄŸini’ açÄ±klayarak, buradaki silahlÄ± gruplarÄ±n garantörü konumundaki Türkiye ile görüÅŸeceÄŸini duyurdu.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°gor KonaÅŸenkov, klorin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ä°dlib’deki silahsÄ±z bölgeden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KonaÅŸenkov, “Rus tarafÄ± bu olayÄ±, Ä°dlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde silahlÄ± muhaliflerin ateÅŸkes düzenine uyulmasÄ±nÄ±n garantörü olarak Türk tarafÄ±yla görüÅŸmek istiyor” dedi. Rus sözcü 8’i çocuk 46 kiÅŸinin kimyasal zehirlenme nedeniyle tedavi edildiÄŸini söylerken, Suriye devlet televizyonunun son verilerine göre gazdan etkilenerek hastaneye yatÄ±rÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 73. SaldÄ±rÄ±da Halep’in Halidiye ve Zahra mahalleleri ile Nil caddesi hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 16:08

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