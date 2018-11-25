TanrÄ±kulu'dan kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddete karÅŸÄ± kanun teklifi

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet suÃ§larÄ±na daha aÄŸÄ±r cezalar verilmesi iÃ§in kanun teklifi verdi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, kadÄ±na yönelik öldürme ve her türlü ÅŸiddet suçlarÄ±na daha aÄŸÄ±r cezalar verilmesi için kanun teklifi verdi. TanrÄ±kulu, kadÄ±nlarÄ±n 'Sadece kadÄ±n olduklarÄ± için' ÅŸiddete, tacize, tecavüze maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “KadÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen öldürme eylemlerinin insan öldürme suçunun nitelikli hali olarak sayÄ±lmasÄ± ile kadÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ her tür ÅŸiddet için daha aÄŸÄ±r cezalar uygulanmasÄ± için iÅŸbu yasa teklifi hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

POZÄ°TÄ°F AYRIMCILIK Ä°ÇÄ°N GEREKLÄ° TEDBÄ°RLER ALINMALI

TanrÄ±kulu, kadÄ±na yönelik öldürme ve her türlü ÅŸiddet suçlarÄ±na aÄŸÄ±r cezalar verilmesi gerektiÄŸini ifade ederek, Meclise verdiÄŸi kanun teklifinde ÅŸu gerekçeleri sundu; “YaÅŸama hakkÄ±, cinsel dokunulmazlÄ±k ve küçültücü muameleye maruz kalmama haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± gereken en temel haklardÄ±r”.

TanrÄ±kulu, Anayasa'nÄ±n 10’uncu maddesinin kadÄ±n-erkek eÅŸitliÄŸine atÄ±fta bulunduÄŸunu hatÄ±rlatarak, kadÄ±na yönelik pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k için gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

'KADINLAR SADECE KADIN OLDUKLARI Ä°ÇÄ°N ÅžÄ°DDETE UÄžRUYOR'

Gerekçenin devamÄ±nda yer alan ifadeler ise ÅŸu ÅŸekilde; “KadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetin, kadÄ±n aleyhine ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve kadÄ±nÄ±n sosyal yaÅŸamdaki geri kalmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için her tür tedbirin alÄ±nmasÄ± zorunlu olmasÄ±na karÅŸÄ±n, kadÄ±n lehine yaÅŸanmasÄ± gereken geliÅŸmeler gün geçtikçe kadÄ±n aleyhine daha da vahim noktalara gelmekte, kadÄ±na karÅŸÄ± tecavüz, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, öldürme ve ÅŸiddet olaylarÄ± ne yazÄ±k ki giderek önlenemez hale gelmektedir. Neredeyse her gün kadÄ±nlarÄ±n ‘sadece kadÄ±n olduklarÄ± için’ ÅŸiddete veya tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na ya da öldürüldüÄŸüne tanÄ±k olmaktayÄ±z. KadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetin farklÄ± bir ceza yaptÄ±rÄ±mÄ±na sahip olmamasÄ±nÄ±n gerek ülkedeki farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n gerekse de suçun önlenmesinin saÄŸlanamamasÄ±na önemli bir etkisi olduÄŸu, kadÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarÄ±n neredeyse toplumun geneline yayÄ±lan bir hal aldÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülmekte ve bu durum sosyal yaÅŸamda telafisi mümkün olmayacak derin yaralar açmaktadÄ±r." (Ankara/EVRENSEL)

Ä°l il 25 KasÄ±m eylemleri: KadÄ±nlar ÅŸiddete karÅŸÄ± sokakta

Åžiddete, sÃ¶mÃ¼rÃ¼ye, eÅŸitsizliÄŸe karÅŸÄ± kadÄ±nlar alanlarda

DÃ¼nya kadÄ±nlarÄ± ÅŸiddete karÅŸÄ± ayakta

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