Trumpâ€™tan gÃ¶Ã§men konvoyuna bir tehdit daha

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Orta Amerika'dan Ã¼lkelerine gelen gÃ¶Ã§menleri tehdit etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Orta Amerika’dan ABD’ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan 7 bin kiÅŸilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme onayÄ± olmadan ülkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Trump, Orta Amerika'dan yola çÄ±kan ve ABD'nin güney sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸan göçmenlere iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ±ndan yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Mahkeme onayÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± sürece hiçbir göçmenin ülkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Trump, “Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceÄŸiz. Bunun haricinde çok güçlü politikamÄ±z ‘yakala ve tutukla’ ÅŸeklindedir” dedi.

Trump, göçmenlerin Meksika'da kalacaÄŸÄ±nÄ± belirterek gerekli görülmesi halinde güney sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Donald Trump, “ABD’nin onlarca yÄ±ldÄ±r süren tacizden sonra artÄ±k bu pahalÄ± ve tehlikeli duruma müsamaha göstermesinin bir yolu yok!” ifadesini kullandÄ±.

MEKSÄ°KA Ä°LE ANLAÅžMA YOK

Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Trump yönetiminin Meksika’da göreve gelmek üzere olan yeni hükümetle anlaÅŸarak ABD'ye iltica etmek isteyen göçmenlerin ABD sÄ±nÄ±r güvenlik görevlilerince yasal iÅŸlemleri yapÄ±lana kadar Meksika'da bekleyecekleri ileri sürüldü. Konuya iliÅŸkin açÄ±klama yapan Meksika hükümetinin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± adayÄ± Olga Sanchez, iddiayÄ± reddederek herhangi bir anlaÅŸma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. (WashingtonAA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 13:24

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