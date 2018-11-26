ABD polisi, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶Ã§menleri gazla durdurdu

Trump'Ä±n sÃ¼rekli tehdit ettiÄŸi gÃ¶Ã§menler, sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla durduruldu. (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

ABD polisi, Orta Amerika ülkelerinden yola çÄ±karak sÄ±nÄ±rdaki duvarÄ± geçmeye çalÄ±ÅŸan göçmenlere göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla saldÄ±rdÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, uzun süredir göçmen konvoyuna yönelik tehdit içeren açÄ±klamalar yapÄ±yordu.

ABD'nin California eyaleti sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Meksika kenti Tijuana’da bulunan bir grup göçmen, iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n yavaÅŸ yapÄ±lmasÄ± nedeniyle düzenledikleri protesto gösterisi sÄ±rasÄ±nda iki ülke arasÄ±ndaki metal duvarÄ± geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

Olaylar nedeniyle ABD Gümrük ve SÄ±nÄ±r Koruma Birimi, sÄ±nÄ±rÄ± yaya geçiÅŸlerine iki yönlü kapatÄ±rken güvenlik güçleri duvarÄ± aÅŸmaya çalÄ±ÅŸan göçmenlere göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla saldÄ±rdÄ±.

Meksika televizyonlarÄ±ndan Milenio'da yayÄ±nlanan görüntülerde metal duvara tÄ±rmananlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± göçmenlerin duvarÄ±ndan altÄ±ndan geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± görüldü.

ABD polisinin göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, duvarÄ± aÅŸmayÄ± baÅŸaran göçmenler geri dönmek zorunda kaldÄ±.

Çok sayÄ±da kiÅŸi gazdan etkilenirken bir göçmen çocuÄŸun da nefes almakta zorluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± görüldü.

ABD güvenlik güçlerinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± olaylarÄ±n ardÄ±ndan bölge üzerinde bir helikopterin uçuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± göze çarptÄ±.

Milenio muhabirinin konuÅŸtuÄŸu göçmenlerden biri "Trump'un duvarÄ±nÄ±n önündeyiz bakalÄ±m ne olacak? Geçersek devam ederiz yoksa geri döneriz." ifadelerini kullandÄ±.

Polisin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kendilerini korkuttuÄŸunu belirten göçmen, buna karÅŸÄ±n 3 haftadÄ±r barÄ±ÅŸçÄ±l bir ÅŸekilde yolda olduklarÄ±nÄ± ve ülkelerinde iÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

DiÄŸer bir göçmen ise, "Ya kazanacaÄŸÄ±z ya da burada öleceÄŸiz çünkü ülkemizde zaten yÄ±llardÄ±r çile çekiyoruz." dedi.

Bu arada olaylarla ilgili açÄ±klama yapan Tijuana kenti yetkililerinden Alfonso Navarrete Prida, olayÄ±n 3-4 kiÅŸi tarafÄ±ndan kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiklerini aktardÄ± ve bu tür hadiselerin göçmenlerin zararÄ±na olduÄŸunu belirtti.

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GÖÇMENLER PROTESTO GÖSTERÄ°SÄ° DÜZENLEMÄ°ÅžTÄ°

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin baÅŸvurusunu iÅŸleme koyduÄŸu için grubun kentte aylarca bekleyebileceÄŸi tahmin ediliyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaÅŸmak için yola çÄ±kan yaklaÅŸÄ±k 7 bin kiÅŸilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceÄŸiz. Bunun haricinde politikamÄ±z 'Yakala ve tutukla' ÅŸeklindedir." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

MEKSÄ°KA Ä°LE ANLAÅžMA YOK

Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde ise, Trump yönetiminin Meksika’da göreve gelmek üzere olan yeni hükümetle anlaÅŸarak ABD'ye iltica etmek isteyen göçmenlerin ABD sÄ±nÄ±r güvenlik görevlilerince yasal iÅŸlemleri yapÄ±lana kadar Meksika'da bekleyecekleri ileri sürüldü. Konuya iliÅŸkin açÄ±klama yapan Meksika hükümetinin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± adayÄ± Olga Sanchez, iddiayÄ± reddederek herhangi bir anlaÅŸma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. (WashingtonAA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 07:45

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