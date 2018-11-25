2018â€™de en az 92 kadÄ±n iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi Meclisi iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±n iÅŸÃ§ilerin sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisinin 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü’nde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora göre 2018’in ilk 10 ayÄ±nda en az 92 kadÄ±n iÅŸçi iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ä°SÄ°G’in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± raporda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren kadÄ±n iÅŸçilerin 10’unun mülteci, 7’sinin ise çocuk yaÅŸta olduÄŸu vurgulandÄ±.

Ä°ÅŸ cinayetlerinin 7’si Antalya’da, 7’si AydÄ±n’da, 7’si Bursa’da, 6’sÄ± Kocaeli’de ve 6’sÄ± Urfa’da meydana geldi. Yüzde 51’i trafik ve servis kazalarÄ± sebebiyle meydana gelen iÅŸ cinayetlerine iliÅŸkin Ä°SÄ°G, “Trafik ve servis kazalarÄ± baÅŸta tarÄ±m olmak üzere güvencesiz iÅŸlerdeki en önemli iÅŸ cinayeti sebeplerinden birisi. Bu sebeple yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± kÄ±smÄ± kamyon, traktör ya da minibüslerle tarlalara taÅŸÄ±nan tarÄ±m iÅŸçisi kadÄ±nlar” tespitini yaptÄ±. Ä°ÅŸ cinayetlerinin yüzde 52’si tarÄ±m-orman iÅŸ kolunda, yüzde 9’u tekstil-deri iÅŸ kolunda, yüzde 9’u ticaret-büro iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti.

Son yÄ±llardaki kadÄ±n iÅŸ cinayetlerinde, kadÄ±n iÅŸçinin iÅŸyerinde ya da iÅŸ yolunda bir erkeÄŸin ÅŸiddeti sonucu ölümlerindeki artÄ±ÅŸ da dikkat çekici. 2018’in ilk 10 ayÄ±nda yaÅŸanan kadÄ±n iÅŸ cinayetlerinden 5’inin nedeni kadÄ±nlarÄ±n iÅŸyerindeki ya da iÅŸyerine dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen bir erkek tarafÄ±ndan katledilmesi ya da cinsel ve fiziki ÅŸiddet görmesi.

KADIN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N YARISI KAYIT DIÅžI

Türkiye’de 10 kadÄ±ndan yalnÄ±z 3’ünün ekonomik yaÅŸama dahil olabildiÄŸi belirtilen raporda, “4 kadÄ±ndan biri ise ücretsiz aile iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu ekonomik ÅŸiddet barajÄ±nÄ± aÅŸÄ±p çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar ise geçici ve güvencesiz iÅŸlere mahkum ediliyor. KadÄ±n iÅŸçilerin neredeyse yarÄ±sÄ± kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. KadÄ±n emekçiler erkeklere oranla daha az ücret alÄ±yor ve daha kötü koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸyerinde kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin ana nedenlerinden birisi, kadÄ±n iÅŸçilerin toplumsal cinsiyet rolünün iÅŸyerinde de devam etmesi iken, bu eÅŸitsiz konumun kadÄ±nÄ± ittiÄŸi güvencesiz emek de bu ÅŸiddetin diÄŸer baÅŸlÄ±ca sebebi. GeçtiÄŸimiz yÄ±llar boyunca kadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n giderek artan biçimde geçici, güvencesiz, kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlerde yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na yönelik politikalar, iÅŸyerinde kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin artmasÄ±nÄ±n en önemli zeminlerinden biri” denildi.

Ä°ÅžÄ°NÄ° KAYBETME KORKUSUYLA KARÅžI KOYAMIYOR

KadÄ±nlar için iÅŸyerleri giderek artan bir biçimde kadÄ±na yönelik toplumsal ÅŸiddetin yeniden üretildiÄŸi ve daha da katmerleÅŸtiÄŸi alanlar haline getiriliyor. KadÄ±n emekçiler iÅŸyerlerinde; ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, fiziksel ÅŸiddet, sözsel ÅŸiddet, duygusal ÅŸiddet, cinsel ÅŸiddet, psikolojik ÅŸiddet, ekonomik ÅŸiddet ve mobbing yoluyla ÅŸiddete uÄŸruyor.

Ä°ÅŸyerinde kadÄ±na yönelik ÅŸiddeti en çok patronlar, erkek amirler ve iÅŸ arkadaÅŸlarÄ± uyguluyor. Kimi zamansa bu ÅŸiddet -özellikle hizmet sektörü gibi sektörlerde- müÅŸteri, hasta gibi dÄ±ÅŸarÄ±dan biri tarafÄ±ndan da uygulanÄ±yor.

KadÄ±n emekçiler, iÅŸini kaybetme korkusu, damgalanma, dÄ±ÅŸlanma gibi sebeplerle bu ÅŸiddete karÅŸÄ± koyamÄ±yor çoÄŸu zaman. DiÄŸer yandan, kadÄ±nlar bu barajÄ± aÅŸsa dahi Türkiye’de iÅŸyerinde kadÄ±na yönelik ÅŸiddete karÅŸÄ± herhangi bir etkin yasal korumanÄ±n olmamasÄ± baÅŸka bir sorun. BaÅŸta kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar, ÅŸiddete karÅŸÄ± hukuki bir hak aramanÄ±n da tümüyle dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. DiÄŸer yandan, iÅŸyerinde kadÄ±na yönelik fiziki ÅŸiddet bir biçimiyle görünür olabiliyorken diÄŸer ÅŸiddet türlerinin neredeyse hiçbir görünürlüÄŸünün olmamasÄ±/saÄŸlanamamasÄ± ise baÅŸlÄ±ca bir sorun.

HÜKÜMET POLÄ°TÄ°KALARI Ä°ÅžYERÄ°NDEKÄ° ÅžÄ°DDETÄ° ARTIRIYOR

Ä°SÄ°G tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan raporda, Hükümetin politikalarÄ±nÄ±n, kadÄ±n iÅŸçilere yönelik ÅŸiddeti arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediliyor:

“Ulusal Ä°stihdam Stratejisi’nde ana hatlarÄ± çizilen kadÄ±n istihdam politikasÄ±; ardÄ±ndan yasal düzenlemeler ve politika belgeleri kadÄ±n iÅŸçileri an be an daha kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na ve iÅŸyerlerinde daha eÅŸitsiz bir konuma sürükledi. KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±, ucuz, güvencesiz iÅŸlerin belkemiÄŸi, kadÄ±n emeÄŸi üzerine kurulurken kadÄ±nlarÄ±n örgütlenme ve haklarÄ±nÄ± savunma olanaklarÄ± her geçen gün daha da kÄ±sÄ±tlandÄ±, bu da iÅŸyerinde kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin daha da artmasÄ±na neden oldu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n 2016 8 Mart’Ä±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda ‘AçÄ±k söylüyorum bana göre kadÄ±na en büyük zararÄ± hayatÄ± ekonomik özgürlük parantezine mahkum eden anlayÄ±ÅŸ vermiÅŸtir’ sözleri, iktidarÄ±n kadÄ±n istihdamÄ±na yönelik politikalarÄ±n; dolayÄ±sÄ±yla iÅŸyerlerinde kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin de bir dayanaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. KadÄ±n istihdamÄ±, yalnÄ±zca kadÄ±nlarÄ±n istihdama dahil oluÅŸunu baz alan bir devlet politikasÄ± üzerinden yürütülmekte, dahasÄ± güvencesiz, geçici, yarÄ±-zamanlÄ±, ucuz iÅŸlerin belkemiÄŸi doÄŸrudan kadÄ±n emeÄŸi üzerinden kurulmakta. DiÄŸer yandan, kadÄ±nlara aile sorumluluklarÄ±nÄ± önceliÄŸi, çocuk bakÄ±m yükümlülükleri gibi kadÄ±n sorumluluÄŸu olarak görülen iÅŸlerin gerekçe gösterilmesiyle dayatÄ±lan esnek çalÄ±ÅŸma formlarÄ± dayatÄ±lÄ±yor. Bu durumda kadÄ±n istihdamÄ±ndaki görece artÄ±ÅŸ yanÄ±ltÄ±cÄ±dÄ±r; kadÄ±n istihdamÄ±nda artÄ±ÅŸ olarak sunulan durum, kadÄ±n iÅŸçilerin geçici iÅŸlerde, daha saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmasÄ±na ve iÅŸ kazalarÄ±na zemin hazÄ±rlÄ±yor.”

KRÄ°Z DÖNEMLERÄ° KADIN Ä°ÅžÇÄ°LER Ä°ÇÄ°N DAHA ÇOK ÅžÄ°DDET DEMEK

KadÄ±n emekçilerin ekonomik krizlerin en hÄ±zlÄ± ve en çok yoksullaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, sosyal güvenlik korumasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±, kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ±n en fazla uygulandÄ±ÄŸÄ± kesim olduÄŸu vurgulanÄ±yor. Raporda, “Kriz döneminde artan kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸmadan en çok kadÄ±nlar etkileniyor. Ä°ÅŸsizlik oranlarÄ±nÄ±n yüksekliÄŸi güvencesiz çalÄ±ÅŸmayÄ± daha da artÄ±rÄ±yor, bu durum kadÄ±n emeÄŸinin hem çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± bakÄ±mÄ±ndan hem de ücret, sigorta gibi haklar bakÄ±mÄ±ndan hÄ±zla çalÄ±ÅŸma yasalarÄ±nÄ±n kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±na itilmesini beraberinde getiriyor” ifadeleri yer aldÄ±. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

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