HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, ArnavutkÃ¶y'de partisinin etkinliÄŸinde konuÅŸtu, yerel seÃ§imi ve AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, partisinin Arnavutköy Ä°lçe Örgütünün düzenlediÄŸi buluÅŸmaya katÄ±ldÄ±. AKP-MHP’nin Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ± yerelde de sürdürme açÄ±klamalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Buldan “Cumhur Ä°ttifakÄ±na karÅŸÄ± halk ittifakÄ±nÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z” dedi.

AÄ°HM’nin Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ±na iliÅŸkin konuÅŸan Buldan, “AÄ°HM bir karar verdi. Sevgili Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tahliye edilmesine dair kararÄ± AKP siyasi bir karar olarak nitelemekte. HayÄ±r, AÄ°HM’nin kararÄ± hukuki bir karardÄ±r. Sizin Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± cezaevinde tutmanÄ±z siyasi bir karardÄ±r. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z siyasi rehinedir” dedi.

BU SEÇÄ°M BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N REFERANDUM NÄ°TELÄ°ÄžÄ°NDE

HDP’nin yerel seçimlere giderken yeni bir ÅŸiddet politikasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirten Buldan, “7 Haziran seçimlerinden sonra baÅŸlatÄ±lan bu konseptle demokratik siyaseti tasfiye etmeye çalÄ±ÅŸanlar baÅŸta milletvekillerimiz olmak üzere, belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ±, partili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± tutuklayarak rehin aldÄ±lar. Cezaevinde milletvekillerimiz, belediye eÅŸbaÅŸkanlarÄ±mÄ±z ve 5 bine yakÄ±n üyemizin tutsak edildiÄŸi bir dönemde yeniden seçim sürecine girdik. Bu seçim süreci bizler açÄ±sÄ±ndan bir referandum niteliÄŸindedir. Bir seferberlik ruhuyla çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z ve hep birlikte kazanacaÄŸÄ±z. Åžimdi bir tarafta Cumhur Ä°ttifakÄ± var. Bu Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n sözcüleri bizleri “zilllet ittifakÄ±” olarak tanÄ±mlÄ±yor. Biz bir halk ittifakÄ±yÄ±z. Bu ülkenin barÄ±ÅŸtan yana olan kesimleriyiz. Her türlü engelleme çabalarÄ±nÄ±za raÄŸmen bizler güç birliklerimizi Türkiye’nin her yerinde oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Cumhur ittifakÄ±na karÅŸÄ± halk ittifakÄ±nÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Bunu hiçbir ÅŸekilde engelleyemeyecekler” ifadelerini kullandÄ±.

DÄ°YARBAKIR’DA KAYYIMI ADAY GÖSTERDÄ°LER

“Bugün baktÄ±lar ki kaybedecekler, Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir gibi yerlere belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± kazanamayacaklar, ÅŸimdiden karalama politikalarÄ±na baÅŸladÄ±lar” diyen Buldan devamÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “BakÄ±yoruz, DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na kayyumu aday gösterdiler. Cesaretiniz varsa DiyarbakÄ±r’a Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’yu gönderin. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä± gönderin. Ama cesaretleri yok. Biliyorlar ki kaybedecekler. Söz veriyoruz, orada da, burada da kaybedecekler.” (HABER MERKEZÄ°)

AKP, DiyarbakÄ±r ve Hakkariâ€™de kayyÄ±mlarÄ± aday gÃ¶sterdi

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