TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Meclise yazÄ± gÃ¶nderdi: Asgari Ã¼cretten vergi alÄ±nmasÄ±n

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ, Meclisâ€™e yazÄ± gÃ¶ndererek asgari Ã¼cret ve iÅŸÃ§i Ã¼cretlerinin asgari Ã¼cret kadarki tutarÄ±nÄ±n gelir vergisinden muaf tutulmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°ÅŸçi ücretlerindeki vergi kesintileriyle ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TBMM’de grubu bulunan partilere görüÅŸ ve taleplerini içeren yazÄ± gönderen Türk-Ä°ÅŸ, “Asgari ücretle çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin ücret gelirlerinin tamamÄ±nÄ±n, asgari ücretin üzerinde ücret alan iÅŸçilerin ise gelirlerinin asgari ücret miktarÄ± kadar olan kÄ±smÄ±nÄ±n vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n uygun olacaÄŸÄ± düÅŸünülmektedir” dedi.

Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay ve Genel Mali Sekreteri Ramazan AÄŸar imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yazÄ±da, vergi adaletinin gerçekleÅŸmesi için konfederasyonlarÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r dile getirdikleri düÅŸüncelerin hayata geçirilmesinin aciliyet kazandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

AnayasanÄ±n 73. maddesindeki “Herkes, kamu giderlerini karÅŸÄ±lamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli daÄŸÄ±lÄ±mÄ±, maliye politikasÄ±nÄ±n sosyal amacÄ±dÄ±r” ifadelerinin hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da, ÅŸöyle denildi:

“AnayasamÄ±zÄ±n bu hükümlerine raÄŸmen; çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ücretleri Türkiye ekonomisinin büyümesine eÅŸdeÄŸer bir düzeyde artmamakta, sadece enflasyona endeksli yapÄ±lan ücret artÄ±ÅŸlarÄ±, hem doÄŸrudan ödenen vergiler hem de temel ihtiyaçlar için yapÄ±lan harcamalardan alÄ±nan dolaylÄ± vergilerle geri alÄ±nmaktadÄ±r. YÄ±lbaÅŸÄ±nda yüzde 15 olarak kesilen vergi miktarÄ±, iki kattan daha fazla artarak yÄ±l sonunda yüzde 35’e çÄ±kmaktadÄ±r... Bu nedenle iÅŸçilerin ücret gelirleri yönünden mevzuatÄ±mÄ±zda öngörülen vergi yükümlülüklerinin azaltÄ±lmasÄ±, iÅŸçilerin ücret gelirlerinin vergi oranÄ±nÄ±n indirilmesi ve iÅŸçi lehine belirli bir orana sabitlenerek iÅŸçilerden vergi kesilmesinin uygun olacaÄŸÄ± düÅŸünülmektedir.”

‘SABÄ°T GELÄ°RLÄ°, AZALAN GELÄ°RLÄ° HALÄ°NE GELDÄ°’

Türkiye'de ücretli çalÄ±ÅŸanlar üzerinde aÄŸÄ±r vergi yükü bulunduÄŸuna, gelir ve kazanç üzerinden alÄ±nan verginin yaklaÅŸÄ±k üçte ikisinin ücretlilerce ödendiÄŸine iÅŸaret edilen yazÄ±da, “Ä°ÅŸçiler üzerindeki vergi baskÄ±sÄ±, özellikle ‘özel indirim’ tutarÄ±nÄ±n kalkmasÄ±, ardÄ±ndan ücretliler lehine olan ayÄ±rÄ±m ilkesinden vazgeçilerek vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranÄ±nÄ±n yüzde 20’den yüzde 27’ye yükseltilmesi gibi nedenlerle artmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ktisat öÄŸretisinde ‘sabit gelirli’ olarak tanÄ±mlanan ücretliler, vergi politikalarÄ±yla ‘azalan gelirli’ haline gelmiÅŸtir” denildi.

Asgari ücretlilerin dahi ekim ayÄ±nda yüzde 20 oranÄ±nda vergilendirilir duruma geldiÄŸine, vergi artÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eline geçen net ücretin azaldÄ±ÄŸÄ±na dikkatin çekildiÄŸi yazÄ±da, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

“Asgari ücretle çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin ücret gelirlerinin tamamÄ±nÄ±n, asgari ücretin üzerinde ücret alan iÅŸçilerin ise gelirlerinin asgari ücret miktarÄ± kadar olan kÄ±smÄ±nÄ±n vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n uygun olacaÄŸÄ± düÅŸünülmektedir. Alternatif bir çözüm olarak ise vergi oranÄ±nÄ±n insan onuruna yaraÅŸÄ±r bir ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸma hakkÄ± da göz önüne alÄ±narak ücretliler yönünden güncellenmek suretiyle makul bir orana indirilmesinin ve iÅŸçi lehine belirlenecek olan bu oranda sabitlenmesinin uygun olabileceÄŸi düÅŸünülmektedir. Bu sonuçlara ulaÅŸÄ±lmasÄ± hem vergide adaletin saÄŸlanmasÄ± açÄ±sÄ±ndan hem de iÅŸçinin insan onuruna yaraÅŸÄ±r bir yaÅŸam sürmesi açÄ±sÄ±ndan son derece önemlidir.”

YazÄ±da, iÅŸçilerin uÄŸradÄ±klarÄ± gelir kayÄ±plarÄ±nÄ±n önüne geçilmesi ve vergi adaletinin saÄŸlanmasÄ± ve bu konuda gerekli mevzuat deÄŸiÅŸikliklerinin gerçekleÅŸtirilmesi için çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± da talep edildi. (Ankara/AA)

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