AB liderleri Brexit konusunda uzlaÅŸÄ±ya vardÄ±

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, AB liderlerinin Brexit konusunda uzlaÅŸÄ±ya vardÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Yücel ÖZDEMÄ°R

27 AB üyesi ülkenin lideriyle Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°ngiltere’nin AB’den ayrÄ±lmasÄ±nÄ± içeren Brexit AnlaÅŸmasÄ±’nÄ± imzalamak üzere Brüksel'de bir araya geldi. AB içinden hem de Ä°ngiltere’den anlaÅŸmaya itirazlar vardÄ±. AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, AB liderlerinin Brexit konusunda uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°ki yÄ±l önce yapÄ±lan referandumdan Ä°ngiltere’nin AB’den ayrÄ±lmasÄ± yönünde (Brexit) karar çÄ±kmasÄ±ndan sonra taraflar arasÄ±nda yapÄ±lan pazarlÄ±klar tamamlandÄ±. Bugün toplanan AB OlaÄŸanüstü Zirvesi’nde AB liderleri Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± ve siyasi deklarasyon belgesini onayladÄ±. Böylece Ä°ngiltere’nin 29 Mart 2019’dan itibaren AB’den ayrÄ±lmasÄ± sürecinde önemli bir adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. AB ile Ä°ngiltere arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilerin nasÄ±l devam edeceÄŸi ise daha sonra yapÄ±lacak pazarlÄ±klarla belirlenecek.

ZÄ°RVENÄ°N SONUÇ BÄ°LDÄ°RGESÄ° YAYIMLANDI

AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde ayrÄ±lÄ±k anlaÅŸmasÄ± ve gelecekte inÅŸa edilecek iliÅŸkileri belirleyen siyasi deklarasyonun onaylandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bildirgede, AB Komisyonu ve AP'ye gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi, Ä°ngiltere'nin birlikten ayrÄ±lmasÄ±nÄ± ve gelecekteki iliÅŸkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna gerekli adÄ±mlarÄ± atma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

AB Liderler Zirvesi çerçevesinde kabul edilen sonuç bildirgesinde, AB Konseyinin Ä°ngiltere ve Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n birlikten ayrÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Bildirgede, AB Komisyonu ve AP'ye anlaÅŸmanÄ±n 30 Mart 2019'da yürürlüÄŸe girmesini saÄŸlamak için gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

AB Konseyinin Ä°ngiltere ve Kuzey Ä°rlanda ile gelecekte inÅŸa edilecek iliÅŸkinin çerçevesini belirleyecek siyasi deklarasyonu da onayladÄ±ÄŸÄ± kaydedilen bildirgede, AB'nin Ä°ngiltere'yle gelecekte ‘mümkün olduÄŸu kadar yakÄ±n’ bir iliÅŸki yürütme konusunda kararlÄ± olduÄŸu kaydedildi.

AYRILIK ANLAÅžMASI

AB ve Ä°ngiltere müzakerecileri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve bugün onaylanan ayrÄ±lÄ±k anlaÅŸmasÄ± metninin Brexit sonucunda ortaya çÄ±kacak bütün konularda hukuki netlik saÄŸlamasÄ± öngörülüyor.

AnlaÅŸmayla, AB ve Ä°ngiltere vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak ikamet ettikleri ülkelerde daha önce olduÄŸu gibi yaÅŸamaya, çalÄ±ÅŸmaya, eÄŸitim almaya ve sosyal haklardan yararlanmaya devam edebilmeleri amaçlanÄ±yor.

AB üyesi 28 ülke olarak geçmiÅŸte verilen mali taahhütlerin de Ä°ngiltere tarafÄ±ndan tam olarak yerine getirileceÄŸine iÅŸaret edilen anlaÅŸmada, Avrupa Atom Enerjisi TopluluÄŸu (Euratom), fikri mülkiyet haklarÄ±, coÄŸrafi iÅŸaretler, tescilli ticari ürünler, kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± gibi alanlarda ortak çözümler yer alÄ±yor.

AnlaÅŸmada, AB üyesi Ä°rlanda Cumhuriyeti ile Ä°ngiltere'ye baÄŸlÄ± Kuzey Ä°rlanda arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r sorununa yönelik çözüm de bulunuyor.

Ä°ngiltere, 23 Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrÄ±lacak.

Ä°SPANYA’DAN CEBELÄ°TARIK Ä°TÄ°RAZI

Zirvenin en tartÄ±ÅŸmalÄ± bölümünün CebelitarÄ±k durumu olmasÄ± bekleniyor. Ä°spanya içinde, Akdeniz’e kÄ±yÄ±sÄ± olan CebelitarÄ±k, 1704’ten beri Ä°ngiltere’nin sömürgesi. YaklaÅŸÄ±k 34 bin 500 kiÅŸilik nüfusu var. CebelitarÄ±k, Ä°ngiltere’nin AB üyesi olmasÄ±yla birlikte Ä°spanya ile sÄ±nÄ±r kontrollerini kaldÄ±rmÄ±ÅŸ, serbest ticaret yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bugün binlerce Ä°spanyol emekçi, her gün CebelitarÄ±k’a gidip baÅŸta turizm olmak üzere deÄŸiÅŸik alanlarda çalÄ±ÅŸÄ±yor, akÅŸam da evine dönüyor. Ä°spanya, Ä°ngiltere Brexit kararÄ±yla AB’den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihten sonra CebelitarÄ±k’Ä±n durumunda çok fazla deÄŸiÅŸikliÄŸin olmamasÄ±nÄ± istiyor. Aksi takdirde anlaÅŸmayÄ± veto edeceÄŸini duyurdu. Ä°spanya hükümeti CebelitarÄ±k sorunu için yazÄ±lÄ± bir teminat vermesini istiyor.

Ancak, AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda hafta içerisinde siyasi olarak üzerinde anlaÅŸmaya varÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 600 sayfalÄ±k anlaÅŸmanÄ±n 184. Maddesi’nin bugünkünden olumsuz bir durum yaratacaÄŸÄ± ifade ediliyor. Söz konusu maddede AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda CebelitarÄ±k üzerinde görüÅŸmelerin yapÄ±lacaÄŸÄ± yer alÄ±yor. Ä°spanya’dan ise söz edilmiyor. Somut bir tanÄ±mlama yapÄ±lmÄ±yor. Ä°spanya, bunun olduÄŸu gibi devam etmesi durumunda, kendisinin veto hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ve her ÅŸeyin AB ve Ä°ngiltere’nin çÄ±karlarÄ±na düzenlenebileceÄŸinden endiÅŸe ediyor. Bu nedenle 2017’de elde ettiÄŸi veto hakkÄ±nÄ± korumadan yana. YapÄ±lan görüÅŸmelerin ardÄ±ndan CebelitarÄ±k konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca Fransa, Danimarka, Portekiz ve Belçika ise Ä°ngiliz karasularÄ±nda balÄ±k avlama koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini istiyor. Bu konuda son ana kadar bir ek protokolün hazÄ±rlanmasÄ± bekleniyor.

ANLAÅžMANIN Ä°MZALANMASI BEKLENÄ°YOR

27 AB üyesi ülkenin lideri ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May’in politik olarak üzerinde anlaÅŸmaya varÄ±lan Brexit AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n bugün onaylamasÄ± bekleniyor. Uzun pazarlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerin ardÄ±ndan Ä°ngiltere böylece 29 Mart 2019’da resmen AB’den ayrÄ±lacak. Ancak bu her ÅŸeyin çözüldüÄŸü anlamÄ±na gelmiyor. Pratikte yaÅŸanacak sorunlar konusunda 2020 yÄ±lÄ±na kadar bir ‘geçiÅŸ süreci’ belirlendi. Bunun 2022 yÄ±lÄ±na kadar da uzayabileceÄŸi belirtiliyor. Bu geçiÅŸ sürecinde özellikle daha önce de gündeme gelen Kuzey Ä°rlanda ve Ä°rlanda sÄ±nÄ±rÄ±ndaki kontrol sorunun çözülmesi gerekiyor. Åžu anki uzlaÅŸmaya göre sÄ±nÄ±r kontrollerinin yapÄ±lmasÄ± gerekmiyor.

SERBEST TÄ°CARET ANLAÅžMASI Ä°MZALANACAK

Resmi ayrÄ±lmayla birlikte AB ile Ä°ngiltere arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilerin ‘Serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±’nÄ±n imzalanmasÄ± öngörülüyor. Ancak bunun nasÄ±l olacaÄŸÄ± henüz belirsiz. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± gümrük vergilerinin alÄ±nmamasÄ±na ise kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor.

Bu konuda en tartÄ±ÅŸmalÄ± olan ise Ä°rlanda ile Kuzey Ä°rlanda arasÄ±ndaki ticaretin nasÄ±l olacaÄŸÄ±. Serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± konudaki görüÅŸmelerin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlanmasÄ± durumunda Ä°rlanda iç pazarÄ±nda mal taÅŸÄ±yan TIR’larÄ±n kontrolünü engelleyen düzenleme (Backstop) devreye girecek. Bu durumda Kuzey Ä°rlanda dÄ±ÅŸÄ±ndaki Büyük Britanya ile AB arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± geçerli olurken, Kuzey Ä°rlanda’da AB yönetmenlikleri geçerli olacak. Ä°rlanda iç pazarÄ±nda serbest ticareti öngören düzenlemeye Ä°ngiltere’de hükümet ve muhalefet partilerinden sert tepkiler var. Özellikle AB ile serbest ticarete karÅŸÄ± çÄ±kan Brexit yanlÄ±larÄ± bu çözüme itiraz ediyor. Yine May’e destek veren Kuzey Ä°rlanda’daki DUP Partisi de ‘Backstop’a karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. Bu nedenle, AB liderleri tarafÄ±ndan da kabul edildikten sonra 10 AralÄ±k’ta Ä°ngiltere Parlamentosu’nda oylamaya sunulacak anlaÅŸmanÄ±n kabul edilip edilmeyeceÄŸi belirsiz. Ä°ÅŸçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de anlaÅŸmayÄ± ‘iflas belgesi’ olarak tanÄ±mlayarak karÅŸÄ± oy kullanacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ngiltere Parlamentosu’nun anlaÅŸmayÄ± reddetmesi durumunda pazarlÄ±klarÄ±n ne zaman ve nereden baÅŸlayacaÄŸÄ± ise belirsiz. Alman basÄ±nÄ±nda yer alan yorumlarda, parlamentodan ret kararÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ± durumunda bunun May’in siyasi ömrünün sonu olacaÄŸÄ±na dikkat çekiliyor.

AnlaÅŸmanÄ±n yürürlüÄŸe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu tarafÄ±ndan da onaylanmasÄ± gerekiyor. AnlaÅŸmanÄ±n yürürlüÄŸe girmesiyle birlikte AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda serbest dolaÅŸÄ±m ortadan kalkacak. Böylece AB ülkelerinden Ä°ngiltere’ye gidip çalÄ±ÅŸmak zorlaÅŸacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 14:29

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