Af Ã–rgÃ¼tÃ¼: KadÄ±nlar, Ã§aÄŸ dÄ±ÅŸÄ± tecavÃ¼z yasalarÄ±yla yÃ¼z yÃ¼ze

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ 25 KasÄ±m KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

UluslararasÄ± Af Örgütü (UAÖ) 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Gününde bir brifing yayÄ±mlayarak, birçok Avrupa ülkesinde rÄ±za olmadan cinsel iliÅŸkinin yasalarda halen tecavüz olarak kabul edilmediÄŸini söyledi. UAÖ, kusurlu yasalarÄ±n ve maÄŸdur suçlayÄ±cÄ± tehlikeli kültürün Avrupa’da cezasÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kalÄ±cÄ± hale getirdiÄŸini vurguladÄ±.

UAÖ BatÄ± Avrupa ve KadÄ±n HaklarÄ± AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Anna Blus konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “#MeToo gibi sosyal hareketler birçok kadÄ±nÄ± deneyimlerine dair konuÅŸmaya cesaretlendirmiÅŸ olsa da, üzücü gerçek ÅŸu ki tecavüz Avrupa’da halen çok sÄ±nÄ±rlÄ± düzeyde bildiriliyor” dedi. Blus, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“YasalarÄ±n adaleti uygulama ve davranÄ±ÅŸlarÄ± etkileme gücü var. Anketler bir kez daha çok sayÄ±da insanÄ±n, tecavüze uÄŸrayan kiÅŸinin içkili olmasÄ±, açÄ±k kÄ±yafetler giymesi veya tecavüze karÅŸÄ± fiziksel olarak direnmemesi halinde tecavüzün tecavüz olduÄŸuna inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. RÄ±za olmadan cinsel iliÅŸki tecavüzdür, nokta. Hükümetler yasalarÄ±nÄ± bu yalÄ±n gerçeÄŸe uygun hale getirmedikleri sürece tecavüzcüler iÅŸledikleri suçlarla ilgili cezasÄ±z kalmayÄ± sürdürecek.”

‘20 KADINDAN BÄ°RÄ° 15 YAÅžINDAN SONRA TECAVÜZE UÄžRUYOR’

Avrupa BirliÄŸi Temel Haklar AjansÄ±’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± son ankete göre AB’deki her 20 kadÄ±ndan biri, 15 yaÅŸÄ±ndan sonra tecavüze uÄŸruyor ve bu oran, yaklaÅŸÄ±k 9 milyon kadÄ±na tekabül ediyor. UAÖ’nün brifingde incelenen 31 Avrupa ülkesi arasÄ±nda yalnÄ±zca Ä°rlanda, BirleÅŸik KrallÄ±k, Güney KÄ±brÄ±s, Almanya, Ä°zlanda, Lüksemburg ve Ä°sveç tecavüzü 'rÄ±za olmadan cinsel iliÅŸki' olarak tanÄ±mlÄ±yor. Ä°sveç, yÄ±llardÄ±r süren kampanyalar sonrasÄ±nda geçen aylarda tecavüz tanÄ±mÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiÅŸti. UAÖ’nün araÅŸtÄ±rmasÄ±nda ismi geçen diÄŸer ülkelerse Avusturya, Bulgaristan, HÄ±rvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Ä°talya, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Ä°spanya ve Ä°sviçre.

BAZI ÜLKELER ‘HAFÄ°F SUÇ’ OLARAK DEÄžERLENDÄ°RÄ°YOR

Brifingde tüm bu ülkelerin yasalarÄ±ndaki tecavüz tanÄ±mÄ± kaba kuvvete ve kaba kuvvet uygulamaya; veya zorlama tehdidine; ya da tecavüze uÄŸrayan kiÅŸilerin kendilerini savunamayacak durumda olmasÄ±na dayandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek; “BazÄ± ülkeler endiÅŸe verici ÅŸekilde rÄ±za olmadan cinsel iliÅŸkiyi ayrÄ± ve daha hafif bir suç olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±yor ve böylece 'gerçek tecavüzün' yalnÄ±zca fiziksel ÅŸiddete baÅŸvurulan durumlarda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na yönelik güçlü bir mesaj veriyor. ÖrneÄŸin HÄ±rvatistan’da tecavüz suçunun cezasÄ± on yÄ±lken, 'rÄ±za olmadan cinsel iliÅŸki' en fazla beÅŸ yÄ±l hapis cezasÄ± öngörüyor" denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°nfografik: UluslararasÄ± Af Örgütü

www.evrensel.net