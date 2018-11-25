â€˜Meslek hastlaklarÄ±nÄ± inkar bir TÃ¼rk mucizesidirâ€™

2. UluslararasÄ± Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi KonferansÄ± bugÃ¼n de sunumlarla devam etti.

DÄ°SK’in düzenlediÄŸi UluslararasÄ± Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi KonferansÄ±nÄ±n ikincisi Taksim’deki Elite World Oteli konferans salonunda devam etti.

Ä°lk sunumu yapan Dr. Ahmet TellioÄŸlu uzun çalÄ±ÅŸma saatlerinin kalp hastalÄ±ÄŸÄ± inme felç gibi hastalÄ±klarÄ± tetiklediÄŸini ifade ederek, “Ä°ÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndaki durum sadece meslek hastalÄ±klarÄ± deÄŸil bütün hastalÄ±klara etki edebilir” dedi. Durum böyle olduÄŸu halde kanunda ve denetimde sadece ‘iÅŸe baÄŸlÄ± hastalÄ±klar’ denerek birçok hastalÄ±ÄŸÄ±n da bizzat denetleyici kurumlar tarafÄ±ndan pas geçildiÄŸini ifade eden TellioÄŸlu, “Önümüze gelen 10 kanser hastasÄ±ndan en az biri iÅŸyerindeki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan dolayÄ± kanserdir” dedi.

TellioÄŸlu, Avrupa’da meslek hastalÄ±klarÄ± kapsamÄ±nÄ±n her yÄ±l artarak geniÅŸlediÄŸini ama Türkiye’de tersine bir kapsam daralmasÄ± olduÄŸunu ifade ederek “Bir ülkede meslek hastalÄ±klarÄ± doÄŸru düzgün teÅŸhis edilemiyorsa o ülkede iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi kalitesi düÅŸük demektir” dedi. TellioÄŸlu ayrÄ±ca SGK’nin iÅŸ kazalarÄ±nda ölümlere dair kayÄ±tlar tuttuÄŸu halde meslek hastalÄ±klarÄ±na dair tek kayÄ±t tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Dr. Ahmet TellioÄŸlu Dr. Arif MüezzinoÄŸlu ile yaptÄ±klarÄ± ortak çalÄ±ÅŸmada Türkiye'de meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ± sayÄ±sal olarak düÅŸürme çabasÄ±nÄ± ‘Türk Mucizesi’ olarak tanÄ±mladÄ±klarÄ±nÄ± da ifade ederek “Türk mucizesi büyük bir ‘beceri' ile meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ± sÄ±fÄ±rlamaya, kabul etmemeye doÄŸru gidiyor” dedi. TellioÄŸlu “Bu mucizenin asÄ±l sebebi, Türkiye’deki sendikalaÅŸma oranÄ±ndaki düÅŸme, taÅŸeronlaÅŸtÄ±rma ve toplu sözleÅŸme sisteminin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, iÅŸ mahkemelerinde yaÅŸanan iÅŸçi aleyhine düzenlemelerdir. Ä°ÅŸyerleri iÅŸveren zorbalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tahakküm alanÄ± oldu ve Türkiye’de iÅŸçiler hastalÄ±klarÄ±ndan bahsedemez hale geldiler” ifadelerini kullandÄ±.

Türkiye’de iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili meselenin hekimlerin eÄŸitimi deÄŸil, güvencesiz çalÄ±ÅŸma olduÄŸunu vurgulayan MüezzinoÄŸlu, “Ä°ÅŸyeri hekimi iÅŸyerindeki meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ± tespit ettiÄŸi için iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±” diye konuÅŸtu.

NEON KAFESLERDE ESTETÄ°K VE DUYGUSAL SÖMÜRÜ

KonferansÄ±n ikinci ikinci oturumunda “AVM maÄŸazalarÄ±nda çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±” konusu ele alÄ±ndÄ±. Bu bölümde sunum yapan Prof. Dr. Nurcan Özkaplan, sektörde 500 bin çalÄ±ÅŸanÄ±n olduÄŸunu tahmin ettiklerini belirterek; “AVM çalÄ±ÅŸanlarÄ± büyük oranda sigortalÄ± ve asgari ücrete yakÄ±n ücret alÄ±yor, primlerde yüklenince durum görece iyi hale geliyor ama sirkülasyona bakÄ±nca aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma temposu nedeniyle iÅŸ deÄŸiÅŸtirdiklerini görüyoruz” dedi. Özkaplan diÄŸer iÅŸkollarÄ±ndan biraz farklÄ± olarak AVM maÄŸazalarÄ±nda iÅŸçilerin estetik ve duygusal sömürüye de tabi tutulduÄŸunu ifade etti. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n daha çok lise mezunu ve bekar olduÄŸunu belirten Özkaplan, aÅŸÄ±rÄ± Ä±ÅŸÄ±k, sürekli ayakta durma zorunluluÄŸu ve iÅŸ olmasa bile bir iÅŸ yapÄ±yormuÅŸ gibi görünme baskÄ±sÄ±nÄ±n iÅŸçileri yabancÄ±laÅŸmaya sürüklediÄŸini söyledi. AVM’leri çalÄ±ÅŸanlar bakÄ±mÄ±ndan ‘neon kafesler'e benzeten Prof. Özkaplan iÅŸçilerin sendikalarÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da yanlÄ±ÅŸ tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek sendikal örgütlenmenin önemine deÄŸindi.

'MÜLTECÄ° Ä°ÅžÇÄ°LER Ä°ÅžÇÄ° SINIFININ BÄ°R PARÇASIDIR'

Konferans kapsamÄ±nda bir sunum da “Mültecilerin ve göçmenlerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile sunuldu. Gazeteci Yazar Ercüment Akdeniz, saha notlarÄ±nÄ± fotoÄŸraflar eÅŸliÄŸinde sunarak “Suriye savaÅŸÄ± ve göçün ardÄ±ndan Türkiye’de iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n profili deÄŸiÅŸti. Suriyeli ve diÄŸer mülteci ya da göçmen iÅŸçiler Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bir parçasÄ±dÄ±r” dedi.

“YabancÄ±lar için çalÄ±ÅŸma yasasÄ±”na da deÄŸinen Akdeniz, “Kadük de olsa bu uygulama sendikalarÄ±n örgütlenmesi için alan açÄ±yor. Sendikalar mülteci komisyonlarÄ± kurmalÄ± ve mülteci iÅŸçileri üye yapmayÄ± önlerine koymalÄ±lar” diye konuÅŸtu. SendikalarÄ±n farklÄ± dillerde yayÄ±nlar çÄ±karmasÄ± gereÄŸine de iÅŸaret eden Akdeniz, mülteci iÅŸçilerin örgütlenmesi sorununun, sadece ulusal deÄŸil uluslarararsÄ± alanda sendiklarÄ±n strateji geliÅŸtirmesi gereken bir sorun olduÄŸunu ifade etti. Akdeniz hükümetin uyguladÄ±ÄŸÄ± mülteci politikasÄ±nÄ±n aslÄ±nda bir sermaye programÄ± olduÄŸuna da dikkat çekerek 7 yÄ±ldÄ±r kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan mülteci iÅŸçilerin geriye dönük kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ±n da sendikalar açÄ±sÄ±ndan bir dava konusu olduÄŸunu söyledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 14:33

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