Dersimli kadÄ±nlar: Daha Ã§ok yan yana gelmeliyiz

Dersim KadÄ±n Platformu 25 KasÄ±m dolayÄ±sÄ±yla â€˜YoksulluÄŸa, ÅŸiddete ve gÃ¼vencesizliÄŸe karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi konuÅŸuyoruzâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla panel dÃ¼zenledi.

Dersimli kadÄ±nlar yoksulluÄŸu, ÅŸiddeti, güvencesizliÄŸi konuÅŸtuÄŸu ve çözüm yollarÄ± aradÄ±ÄŸÄ± etkinlikle bir araya geldi. Demokratik Alevi DerneÄŸi (DAD) binasÄ±nda de yapÄ±lan panele KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, Gazeteci Esra Çiftçi ve EMEP il yöneticisi ve il genel meclis üyesi Derman TarancÄ± konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±.

‘KADINA YÖNELÄ°K ÅžÄ°DDET ARTTI’

Ä°lk olarak konuÅŸan Derman TarancÄ± tüm dünyada kadÄ±nlarÄ±n benzer sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek “Yoksulluk, iÅŸsizlik, ÅŸiddet, yarÄ± zamanlÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lma kadÄ±nlarÄ±n dünyanÄ±n her yerinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sorunlar. Tüm kadÄ±nlara bunlar yaÅŸatÄ±lÄ±rken bir avuç sermayedar gücüne güç katÄ±yor. Kentimiz iÅŸsizliÄŸin yoÄŸun olduÄŸu bir yer. AçÄ±lan tekstil atölyeler kadÄ±nlar için mi yoksa sermayedarlar için mi yararlÄ±? Atölye yerini, iÅŸçiye ödeyeceÄŸi ücreti, sigortasÄ±nÄ±, servisini ve yemeÄŸini devlet ödüyor. Sermayedar üretimini yaptÄ±rÄ±yor ve kazanÄ±yor. Ä°ÅŸçiler ise hijyenik olmayan, aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. 2019 bütçesi görüÅŸülüyor içinde kadÄ±n yok. KadÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lÄ±p aile bakanlÄ± yapÄ±ldÄ± yani kadÄ±nÄ± aile içerisinde gördüler. Bakan anne devlet baba oldu bu haliyle. Aile ise sosyal yardÄ±mlarla ayakta tutulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ä°stanbul SözleÅŸmesine imza atÄ±lmasÄ±na raÄŸmen gerekleri tabii ki uygulanmadÄ±. SÄ±la örneÄŸinde olduÄŸu gibi ÅŸiddet gören kadÄ±n uzlaÅŸma komisyonuna yollandÄ±. Sokakta, evde, iÅŸyerinde, okulda yani her yerde kadÄ±na yönelik ÅŸiddet artmÄ±ÅŸ durumda. EÅŸinden boÅŸanmak isteyen her 5 kadÄ±ndan 1’i katlediliyor. Biz kadÄ±nlar tüm bunlar karÅŸÄ±sÄ±nda Mirabel KardeÅŸler gibi mücadele etmenin koÅŸullarÄ±nÄ± yaratmalÄ±yÄ±z. Sular derin ama bu derin sularda yüzmeyi öÄŸrenmeli ve bir birimize can simidi atmalÄ±yÄ±z” dedi.

KADINLAR Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°KLERÄ° Ä°ÇÄ°N KATLEDÄ°LÄ°YOR!

ArdÄ±ndan söz alan Esra Çiftçi katledilen tüm kadÄ±nlarÄ±n ortak noktasÄ±nÄ±n itiraz etmek olduÄŸunu belirterek “Babaya, kocaya, kardeÅŸe ya da devlete itiraz ettiÄŸi için kadÄ±nlar katlediliyor. Sadece 2018’in ilk 10 ayÄ±nda 340 kadÄ±n katledildi. 2007’den bugüne baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda mücadeleyle kazanÄ±lan birçok hakkÄ±mÄ±z elimizden alÄ±ndÄ±. Bu birazda kadÄ±n mücadelesiyle alakalÄ± bunu belki ayrÄ± konuÅŸmak gerekiyor. Mesele eÅŸit olmama haliyle ilgili. 93-94 yÄ±llarÄ±ndan beri sahada profesyonel gazetecilik yapÄ±yorum. ÇatÄ±ÅŸmalÄ± alanlarda gazetecilik yapÄ±yorduk ve erkek arkadaÅŸlarla aynÄ± ÅŸeyleri yaÅŸÄ±yorduk. MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±z sen kadÄ±nsÄ±n ne iÅŸin var çatÄ±ÅŸmalÄ± yerde diyordu ya da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z habere erkek gazeteci gelip kendi adÄ±nÄ± yazÄ±yordu. KadÄ±nlar buna karÅŸÄ± itirazda bulundu ve durum deÄŸiÅŸti” diye konuÅŸtu.

Veriler paylaÅŸan Çiftçi, “YalnÄ±zca Eylül ayÄ±nda 45 kadÄ±n öldürüldü. Son 5 yÄ±lda 1744 kadÄ±n katledildi. Åžiddet normalleÅŸti ve olaÄŸan hale geldi devlet bunu destekledi” dedi.

‘HAYIR DEMEYÄ° ÖRGÜTLEMELÄ°YÄ°Z’

Daha sonra konuÅŸan Elif Çuhadar ise kadÄ±nlarÄ±n itiraz etmelerinden dolayÄ± ÅŸiddete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mücadelede yine aynÄ± nedenden önlerinin kesildiÄŸini ifade ederek, “YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tüm sÄ±kÄ±ntÄ±lara karÅŸÄ±, rÄ±za oluÅŸturma haline karÅŸÄ± hayÄ±r demeyi örgütlemeliyiz. Kriz en fazla kadÄ±nlarÄ± vuruyor evde tencerenin kaynamamasÄ± en fazla kadÄ±nlarÄ± engelliyor. Patronlara ‘Krizi fÄ±rsata çevirin’ dediler bize dönüp kriz yok dediler. Stok yapanlar krizden sorumluymuÅŸ gibi soÄŸan depolarÄ±na baskÄ±nlar yapÄ±lÄ±yor fakat elektrik ve doÄŸalgaza yapÄ±lan zamlar niye geri çekilmiyor? ZamlarÄ± kim yapÄ±yor? Kimse söylemiyor. KESK olarak krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyeceÄŸiz diye mücadele ediyoruz ve bu anlamda bölge mitingleri örgütlüyoruz. Sadece kriz ve ekonomik sorunlar deÄŸil muhafazakar politikalardan dolayÄ± da ÅŸiddet artÄ±yor. BoÅŸanma zorlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, nafaka tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor, kürtaj yapacak hastane bulmak neredeyse imkânsÄ±z” diye ifade etti.

‘MÜCADELE OLMADAN SORUNLAR ÇÖZÜLMÜYOR’

KadÄ±nlar olarak daha çok yan yana gelme çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Çuhadar, “KadÄ±nlarÄ±n çoÄŸu düÅŸük ücretle ve güvencesiz çalÄ±ÅŸÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n yüzde 92’si sendikasÄ±z. KadÄ±nlarÄ±n yüzde 12’si aynÄ± iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ± erkekten daha az ücret alÄ±yor. KadÄ±nlar yedek iÅŸgücü olarak görülüyor. Ücretli öÄŸretmenlerin yüzde 80’i kadÄ±n. Bu kuÅŸatmaya karÅŸÄ± tek bir çÄ±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±z var; mücadele. Bizler önce var olan haklarÄ±mÄ±zÄ± korumak için sonrada yeni haklar için mücadele etmeliyiz. Örgütlü mücadele olmadan da sorunlarÄ±n çözülmediÄŸini biliyoruz” dedi.

‘EÄžÄ°TÄ°ME DÄ°KKAT ETMEZSEK CÄ°DDÄ° SORUNLAR YAÅžAYACAÄžIZ’

KonuÅŸmacÄ±larÄ±n ardÄ±ndan söz alan EÄŸitim Sen Dersim Åžube BaÅŸkanÄ± Eylem Eslek eÄŸitimde kullanÄ±lan kaynak içeriklerinin kadÄ±na yönelik ÅŸiddetle dolu olduÄŸuna dikkat çekerek “Talim Terbiye Kurulunun denetiminden geçmesine raÄŸmen bunlara izin veriliyor. Çocuklarla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸeye özellikle bu kaynaklarÄ±n içeriklerine dikkat etmeliyiz. EÄŸitim ayaÄŸÄ±na dikkat etmezsek ciddi sorunlar yaÅŸayacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

ArdÄ±ndan söz alan kadÄ±nlar her itirazÄ±n kadÄ±nlarÄ± kazanÄ±ma götürdüÄŸünü ve 25 KasÄ±m, 8 Mart gibi tarihler dÄ±ÅŸÄ±nda da bir araya gelmenin önemli olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. (Dersim/EVRENSEL)

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