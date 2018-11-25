Emin Alperâ€™in YTÃœâ€™de dÃ¼zenleyeceÄŸi sÃ¶yleÅŸi engellendi

YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi (YTÃœ) Sinema KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n yÃ¶netmen Emin Alper ile dÃ¼zenleyeceÄŸi sÃ¶yleÅŸi Ã¼niversite yÃ¶netimi tarafÄ±ndan engellendi.

YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi Sinema Kulübü tarafÄ±ndan düzenlenmek istenen Emin Alper film gösterimi ve söyleÅŸisi programÄ±na üniversite yönetimi müdahale etti. Yönetim, 30 KasÄ±m’da gerçekleÅŸecek etkinliÄŸe, aynÄ± zamanda barÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± olan akademisyen Alper’in katÄ±lmasÄ±nÄ± engellerken sadece film gösterimine izin verdi. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net