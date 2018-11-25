BahÃ§eli: Sistemin muhafazasÄ± iÃ§in her fedakarlÄ±ÄŸÄ± yaparÄ±z

Antalya kampÄ±nda konuÅŸan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, 'Sistemin muhafazasÄ± iÃ§in her fedakarlÄ±ÄŸÄ± seve seve yaparÄ±z' dedi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Sistemin muhafazasÄ± için her fedakarlÄ±ÄŸÄ± seve seve yaparÄ±z" dedi.

"MHP, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sisteminin teoriden pratiÄŸe kadar her aÅŸamasÄ±nda içindedir, aktif bir öÄŸesidir. Mimarisinde pay sahibi olduÄŸumuz hükümet sisteminin muhafazasÄ± için ihtiyaç duyulan her fedakarlÄ±ÄŸÄ± elbette seve seve yaparÄ±z, bundan gocunmayÄ±z" diyen Bahçeli, yerel seçimlerde Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de aday çÄ±karmayacaklarÄ±nÄ± yineledi ve "AKP'nin adaylarÄ±nÄ± ön ÅŸartsÄ±z destekleyeceÄŸiz" ifadesini kullandÄ±.

"Türkiye’nin pek çok sorunu var iken hele hele cumhuriyetin 3. evresine yeni geçmiÅŸken olaylar karÅŸÄ±sÄ±ndan sorumsuz bir ÅŸekilde hareket edemeyiz" diyen Bahçeli, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Ülkülerimizi savunmak zahmete katlanmadan bedel ödemeden gerçekleÅŸmez. Uzun hedefleri kucaklayanlar ancak ve ancak yüreÄŸini vicdanÄ± ruhu ve ÅŸuuru büyük olan dava adamlarÄ±dÄ±r. Dava adamlÄ±ÄŸÄ±na sahip olmayanlar irade göstermeyenler kararÄ±nÄ±n arkasÄ±nda duramayacaklarÄ±n soluÄŸu kesilince geleceÄŸi reddedenlerin sahip olabilecekleri bir unvan deÄŸildir ülkücülük.

Gelecek gevÅŸeklikle inÅŸa edilemez. Korkaklardan fatih çÄ±kamaz. GeleceÄŸin Türkiye’si de bugünün faziletli fedakarlÄ±klarÄ±yla olacaktÄ±r. Biz bir tarih yazÄ±yoruz. Türkiye’nin ve Türk milletinin son yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tehditler ülkücülere yeni bir görev yüklemektedir. Bütün kindar gözler üzerimizdedir uyuyarak mezarÄ±mÄ±zÄ± kazarlar. Bu kapsamda ön almalÄ±yÄ±z. Bir gerçek vardÄ±r o da ÅŸudur. Türkiye Cumhuriyeti’nin istikrarlÄ± yönetimi cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemidir. Bunu saÄŸlayacak olanda cumhur ittifakÄ±dÄ±r."

AÄ°HM'NÄ°N DEMÄ°RTAÅž KARARI

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, AÄ°HM'in Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ±na iliÅŸkinse ÅŸunlarÄ± söyledi: "Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, skandal bir karara imza atmÄ±ÅŸtÄ±r. Terörü öven, terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± provoke eden, tescilli bir bölücünün siyasi nedenlerle cezaevine sokulduÄŸu iddia edilmiÅŸtir. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, 20 KasÄ±m'da ülkemize 'PKK'lÄ± DemirtaÅŸ'Ä± derhal serbest bÄ±rakÄ±n' çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸ, üstelik utanmadan tazminata mahkum etmiÅŸtir. Elbette 53 insanÄ±n kanÄ± bulunan DemirtaÅŸ'Ä± adeta maÄŸdur ve hakkÄ± yenilmiÅŸ bir kiÅŸi gibi göstermek ayÄ±ptÄ±r, ahlaksÄ±zlÄ±ktÄ±r, hukuksuzluktur, Türk milletine hakarettir." (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± AKP belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n tam listesi

MHP'den yerel seÃ§im kararÄ±: 3 ilde aday Ã§Ä±karmayacaÄŸÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 11:47

www.evrensel.net