Elektrik Ã¼retiminde gÃ¼neÅŸ enerjisinin payÄ± yalnÄ±zca yÃ¼zde 2,7

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez, CHP Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rerâ€™in gÃ¼neÅŸ enerjisine iliÅŸkin soru Ã¶nergesini yanÄ±tladÄ±.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanÄ±tlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez, güneÅŸ enerjisinden elektrik üretiminin, toplam elektrik üretimindeki payÄ±nÄ±n yüzde 2,7 olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Bakan Dönmez, güneÅŸ enerjisinin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için çeÅŸitli çalÄ±ÅŸmalar yürüttüklerini bildirdi.

GÜNEÅž ENERJÄ°SÄ°NÄ°N YAYGINLAÅžTIRILMASI Ä°ÇÄ°N BAKANLIK NE YAPIYOR?

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± istemiyle TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi yazÄ±lÄ± soru önergesinde, ülkemizde güneÅŸ enerjisi kullanÄ±m oranÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi. Gürer, ayrÄ±ca “Toplam enerji üretiminin yüzde kaçÄ± güneÅŸ enerjisi tarafÄ±ndan saÄŸlanmaktadÄ±r? GüneÅŸ enerjisinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± adÄ±na bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmakta mÄ±dÄ±r?” ÅŸeklinde sorular yöneltti.

GÜNEÅžTEN ELEKTRÄ°K ÜRETÄ°MÄ° YÜZDE 2,7’DE KALDI

Gürer’in önergesini yanÄ±tlayan Bakan Fatih Dönmez, “2018 yÄ±lÄ± eylül ayÄ± sonu itibariyle güneÅŸ kaynaklÄ± elektrik üretimi, toplam elektrik üretimi içerisindeki payÄ± yüzde 2,7'dir” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Dönmez, ‘Milli Enerji ve Maden PolitikalarÄ±’ çerçevesinde ‘Daha Çok Yerli ve Daha Çok Yenilenebilir’ yaklaÅŸÄ±mÄ± kapsamÄ±nda güneÅŸ enerjisinin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yürütüldüÄŸünü, bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynak alanlarÄ± (YEKA) oluÅŸturulduÄŸunu belirterek, “Ülkemizde ilk ingot üretiminin gerçekleÅŸtirileceÄŸi 500 MWp/yÄ±l kapasiteli güneÅŸ modülü fabrikasÄ±nÄ±n temeli atÄ±lmÄ±ÅŸ ve güneÅŸ enerjisinden daha etkin faydalanmak adÄ±na çatÄ± uygulamalarÄ±nÄ±n devreye alÄ±nmasÄ± doÄŸrultusunda 10 kW'a kadar santral kurma ve ihtiyaç fazlasÄ± elektriÄŸin ÅŸebekeye satÄ±lmasÄ±nda kolaylÄ±klar saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

Gürer’in sorusu üzerine Bakan Dönmez, kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarÄ±nÄ±n, 2017 yÄ±lÄ± toplam elektrik üretim miktarÄ±nÄ±n yüzde 32,8'i olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise güneÅŸ enerjisinden elektrik üretimi potansiyelinin, toplam tüketimi saÄŸlayacak boyutta olduÄŸunu belirterek, “Ne yazÄ±k ki bu konuda yeterli çalÄ±ÅŸma ve yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için ülkemiz güneÅŸ enerjisinden faydalanamamaktadÄ±r” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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