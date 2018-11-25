Soma'da Ã§imento ocaklarÄ± iÃ§in 50 bin aÄŸaÃ§ kesilecek

Manisa'da Soma Ã‡imento Åžirketinin projelerinin hayata geÃ§mesi durumunda 50 binden fazla aÄŸaÃ§ kesilecek. BÃ¶lgede zeytinlikler de bulunuyor.

Metehan UD

Ä°zmir

Soma Çimento Åžirketinin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendiren Manisa ValiliÄŸi, bir ocak için ‘Çevresel Etki DeÄŸerlendirmesi (ÇED) gerekli deÄŸildir’ kararÄ± verirken bir ocak için de ÇED süreci baÅŸlattÄ±. Projelerin hayata geçmesi durumunda 50 binden fazla aÄŸaç kesilecekken ocaklarÄ±n etrafÄ±nda zeytinlikler var.

Ä°nÅŸaat sermayesi doÄŸayÄ± tehdit etmeyi sürdürüyor. Manisa ValiliÄŸi yakÄ±n zamanda çok sayÄ±da maden ocaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± için onay sürecini baÅŸlattÄ±. AçÄ±lacak ocaklar içinde çimento kili yataklarÄ± da bulunuyor. Türk-Alman ortaklÄ±ÄŸÄ±ndaki ÅŸirket tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ± süren Soma Çimento FabrikasÄ±nÄ±n hammadde ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için yapÄ±lan baÅŸvurular kabul edildi.

Valilik, son bir ay içinde ÅŸirketin iki baÅŸvurusuna cevap verdi. Valilik, Soma’nÄ±n Küçükgüney Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ±na açÄ±lmak istenen ocak için ‘ÇED Gerekli DeÄŸildir’ kararÄ± verirken, yine Soma’nÄ±n Uruzlar mahallesine açÄ±lmak istenen ocak için de ÇED süreci baÅŸlattÄ±. OcaklarÄ±n birbirine uzaklÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 9 kilometre. OcaklarÄ±n toplam maliyeti ise 1.1 milyon TL civarÄ±nda. Her bir ocaktan yÄ±lda 600 bin ton çimento kili çÄ±karÄ±lmasÄ± planlanÄ±rken ocaklarÄ±n 45 yÄ±l boyunca faaliyette kalmasÄ± hedefleniyor. Åžirket bölgedeki çok sayÄ±da ruhsat sahasÄ±nÄ±n ihalesini almÄ±ÅŸ durumda. YakÄ±n zamanda o sahalar için de ÇED sürecinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± bekleniyor.

MADEN SAHALARINDA KORUNMASI GEREKEN CANLILAR VAR

Her iki proje de Manisa Ä°li Ava AçÄ±k ve KapalÄ± AlanlarÄ± içerisinde ve bu bölgelerde Avrupa'nÄ±n Yaban HayatÄ± ve DoÄŸal YaÅŸama OrtamlarÄ±nÄ±n KorunmasÄ± SözleÅŸmesi’nce kesinlikle korunmasÄ± gereken canlÄ± türleri bulunuyor. Ocak sahalarÄ±nÄ±n çevresinde, ZeytinciliÄŸin IslahÄ± ve Yabanilerinin AÅŸÄ±lattÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanunla korunan alanlar var. Yasal sÄ±nÄ±r olan 3 kilometrelik çevrede çok sayÄ±da zeytin tarlalarÄ± mevcut. Valilik, yine yasayÄ± hiçe sayÄ±yor. Bölgede zeytinin yanÄ± sÄ±ra üzüm baÄŸlarÄ± da bulunuyor. AyrÄ±ca projeler için TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸünden alÄ±nmÄ±ÅŸ olur yazÄ±larÄ± da mevcut.

AYNI ANDA 63 NOKTADA PATLAMA

Küçükgüney mahallesinde kurulmak istenen ocak en yakÄ±n yerleÅŸim yerine 300 metre uzaklÄ±kta. Planlarda ormanlÄ±k alan olarak yer alan ruhsat sahasÄ±nda binlerce kÄ±zÄ±l çam, fÄ±stÄ±k çamÄ± ve meÅŸe aÄŸacÄ± var. En az 2 bin 454 aÄŸacÄ±n kesileceÄŸi ocak alanÄ±nda haftada bir ayda dört defa aynÄ± anda 63 noktada patlatma yöntemiyle maden aranacak. Her bir patlamada bir tona yakÄ±n toz, ayrÄ±ca günde yetmiÅŸ kilodan fazla toz havaya karÄ±ÅŸacak. Bu bölgede Soma Termik Santralinden çÄ±kan küllerin depolandÄ±ÄŸÄ± kül barajÄ± ve baÅŸka bir taÅŸ ocaÄŸÄ± da bulunuyor.

OCAKLARIN ZEYTÄ°NLÄ°KLERE ZARARI YOKMUÅž

Uruzlar mahallesinde kurulmak istenen ocak ise en yakÄ±n yerleÅŸim yerine 2 kilometre uzaklÄ±kta. Buradaki ocak sahasÄ± hem tarÄ±m arazisi hem de ormanlÄ±k alanda yer alÄ±yor. Ocak sahasÄ±ndaki 49 bin 80 çam ve meÅŸe aÄŸacÄ± kesilecek. Proje dosyasÄ±nda BalÄ±kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde görevli akademisyenler tarafÄ±ndan yazÄ±lmÄ±ÅŸ ocaÄŸÄ±n zeytinliklere zararÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±na iddia eden rapor da bulunuyor. OcaÄŸÄ±n yaklaÅŸÄ±k bir kilometre uzaÄŸÄ±nda ise sulama amacÄ±yla kullanÄ±lan SeviÅŸler BarajÄ± bulunuyor.

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