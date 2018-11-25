Hollandaâ€™nÄ±n cihadistlere gÃ¶nderdiÄŸi malzemeler savaÅŸta kullanÄ±lmÄ±ÅŸ

Hollanda'nÄ±n uzun sÃ¼re inkar ettiÄŸi Suriyeli cihadist gruplara yapÄ±lan 'Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ olmayanâ€™ lojistik malzeme yardÄ±mÄ± belgelerle kanÄ±tlandÄ±.

Nuri KARABULUT

Amsterdam

Hollanda devletinin Suriye’de cihadist örgütlere gönderdiÄŸi yardÄ±mlarla ilgili önemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Daha önce yardÄ±mlara iliÅŸkin belgeleri ‘devlet sÄ±rrÄ±’ diyerek yayÄ±mlamayan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, tepkilerin yoÄŸunlaÅŸmasÄ± üzerine geri adÄ±m atarak belgelerin yalnÄ±zca bir bölümünü açÄ±kladÄ±. Belgeler Hollanda hükümetinin iddiasÄ±nÄ±n aksine gönderilen malzemelerin ‘öldürücü olmayan’ lojistik malzeme ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±.

Trouw gazetesinden Ghassan Dahhan ve haber programÄ± Nieuwsuur’den Milena Holdert adlÄ± gazetecilerin eylül ayÄ±nda yayÄ±nlanan haberlerinde Hollanda hükümetinin Suriye’de cihadist gruplarÄ± desteklediÄŸi belgeleriyle ortaya konulmuÅŸtu. Haberlerde, Hollanda’nÄ±n 2015 ile 2018’in ilk çeyreÄŸine kadar toplamda 22 cihadist gruba ‘öldürücü olmayan’ lojistik malzeme gönderdiÄŸi saptanmÄ±ÅŸtÄ±. YardÄ±m NLA (non-lethal assistance) adÄ± verilen gizli bir program kapsamÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra bu yardÄ±mlarÄ±n denetime tabi tutulmadÄ±ÄŸÄ± ve Hollanda parlamentosunun bilgilendirilmediÄŸi, ayrÄ±ca yardÄ±m gönderilen gruplardan bazÄ±larÄ±nÄ±n insan haklarÄ± ihlalleri yaptÄ±klarÄ± ve Hollanda’da “terörist” olarak deÄŸerlendirildikleri ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Haberler üzerine baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalarda Hollanda hükümeti adÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmekle birlikte ‘devlet sÄ±rrÄ±’ gerekçesiyle daha fazla bilgi veremeyeceÄŸini ifade edilerek, olayÄ±n üstünü örtmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

DEVLER SIRRI Ä°FÅžA OLDU

Ne var ki, gazeteciler Kamu Yönetimi Temel Kanunu çerçevesinde Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÅŸvurarak NLA program çerçevesinde yapÄ±lan yardÄ±mlarla ilgili bilgi ve belgelerin kamuoyuna açÄ±klanmasÄ±nÄ± talep etti. BakanlÄ±k uzun süre direndikten sonra önceki gün programla ilgili belge ve raporlarÄ±n çok küçük bir bölümünü kamuoyuna açÄ±kladÄ±. Hem de belge ve raporlarÄ±n önemli bölümlerinin üstü karartÄ±larak. Ancak bakanlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n karartma iÅŸleminde yaptÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸlÄ±k, cihatçÄ± gruplara verilen yardÄ±mÄ± da gözleri önüne serdi.

YayÄ±nlanan belgelere göre, Hollanda’nÄ±n ‘sivil amaçlÄ± yardÄ±m’ iddiasÄ±yla gönderdiÄŸi malzemelerin neredeyse tümünün savaÅŸta kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor. Bu nedenle NLA yardÄ±m programÄ±nÄ±n askeri karakterli olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Söz konusu belgelere göre, Hollanda’nÄ±n program kapsamÄ±nda verdiÄŸi minibüsler cihadist militanlarÄ±n savaÅŸ alanÄ±na götürülmesi, pikaplar da çatÄ±ÅŸma ve saldÄ±rÄ±lar için kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Gönderilen diz üstü bilgisayarlar silahlarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±, saldÄ±rÄ± hedeflerinin belirlenmesi ve askeri hedeflerin koordinasyonu amacÄ±yla kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Jeneratörler saldÄ±rÄ±larÄ±n sonuç alÄ±cÄ± olmasÄ±nda, ilaç ve gÄ±da paketleri de savaÅŸçÄ±larÄ±n morallerinin yüksek kalmasÄ±na katkÄ± sunmuÅŸ. Ve gönderilen yeleklerin AK47 tipi silahlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±na uygun cepleri varmÄ±ÅŸ.

Bu bilgiler programÄ±n uygulayÄ±cÄ±sÄ±, yani Hollanda adÄ±na malzemeleri cihatçÄ± gruplara ulaÅŸtÄ±ran aracÄ± ÅŸirketlerin bakanlÄ±ÄŸa gönderdiÄŸi deÄŸerlendirme raporlarÄ±nda açÄ±kça yazÄ±yor.

‘MALZEMELER SURÄ°YE’YE TÜRK VE ABD’LÄ° Ä°KÄ° ÅžÄ°RKET ARACILIÄžIYLA GÖNDERÄ°LDÄ°’

Hollanda hükümeti yardÄ±mlarÄ± gruplara ulaÅŸtÄ±rmak üzere biri Türk diÄŸeri ise AmerikalÄ± olan iki ÅŸirketle anlaÅŸtÄ±: Candor International ve Creative Associates. Üzeri karartÄ±lmayan belgelerde bu iki ÅŸirket isim ve logolarÄ±yla yer alÄ±yorlar. Bu ÅŸirketler malzemeleri Hollanda hükümetinin bilgisi dahilinde yasal olmayan kaçak yollarla Suriye’ye ulaÅŸtÄ±rdÄ±lar.

Creative Associates 2015 yÄ±lÄ±nda Hollanda devletinden 2 milyon avronun üzerinde para alÄ±rken bir yÄ±l sonra bu rakam 10 milyon avroya yaklaÅŸtÄ±. Candor International ise toplamda 3 milyon avrodan fazla para alÄ±yor.

YOLLARI TÜRKÄ°YE’DEN GEÇÄ°YOR

Trouw ve Nieuwsuur’e konuÅŸan cihatçÄ± grup sözcüleri, Bay Ad’Ä±n ve Hassan A.’nÄ±n ismini sÄ±klÄ±kla dillendiriyorlar. Bay Ad Hollanda adÄ±na, Hassan A. ise iki aracÄ± ÅŸirketten birisi olan Candor International adÄ±na cihatçÄ± gruplarla doÄŸrudan görüÅŸüyorlar. Bay Ad Hollanda’nÄ±n Ä°stanbul konsolosluÄŸunda çalÄ±ÅŸÄ±yor ancak grup liderleriyle görüÅŸmek üzere sÄ±k sÄ±k Gaziantep’e gittiÄŸi söyleniyor. Ad, geçtiÄŸimiz mart ayÄ±nda casusluk suçlamasÄ±yla Türkiye tarafÄ±ndan tutukladÄ±.

ÅžAM CEPHESÄ°

Hollanda’nÄ±n yardÄ±m ettiÄŸi gruplardan bir tanesi de Åžam Cephesi. Yeni belgelerde ÅŸöyle bir detay ortaya çÄ±kÄ±yor: En son 9 Åžubat 2018 tarihinde pikaplar teslim ediliyor. Yani Türkiye’nin Afrin’e Zeytin DalÄ± operasyonu düzenlemesinden 18 gün sonra. Oysa Hollanda hükümeti 22 Ocak tarihinde meclise gönderdiÄŸi mektupta Afrin saldÄ±rÄ±sÄ±na katÄ±lan gruplara yapÄ±lan yardÄ±mlarÄ±n durdurulduÄŸunu ilan etmiÅŸti. Ve 1 Åžubat günü dönemin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Halbe Zijlstra bunu sözlü olarak da tekrarlamÄ±ÅŸtÄ±.

Hollanda gündemine iki aydan sonra yeniden giren bu konu önümüzdeki hafta Hollanda parlamentosunda görüÅŸülecek. Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Blok’un; söyledikleriyle ortaya çÄ±kan gerçekler arasÄ±ndaki farkÄ± nasÄ±l açÄ±klayacaÄŸÄ± merak konusu.

Belgelere buradan ulaÅŸabilirsiniz.

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